《清明上河圖3.0》數碼藝術香港展開幕

主禮嘉賓大合照

為慶祝中華人民共和國成立70周年、香港回歸22周年，由故宮博物院和鳳凰衛視聯合主辦、中國銀行（香港）作為首席公益合作夥伴的《清明上河圖3.0》數碼藝術香港展開幕典禮今天(7月26日)在香港亞洲國際博覽館舉行。全國政協副主席董建華、故宮博物院院長王旭東、外交部駐港特派員公署特派員謝鋒、中聯辦副主任盧新寧、鳳凰衛視投資（控股）有限公司董事局主席兼行政總裁劉長樂、中國銀行（香港）副董事長兼總裁高迎欣等出席並主禮。

故宮博物院院長王旭東親臨香港參加此次活動。他表示，自己深深感受到香港市民對中國文化的喜愛，展覽將藝術家筆下的開放之城——開封帶到了今天的開放之城——香港。每個中國人的血液當中都浸潤着文化的力量。

鳳凰衛視投資（控股）有限公司董事局主席兼行政總裁劉長樂表示，這次展覽的成功推出，伴隨著鳳凰衛視戰略升級的堅實步伐，鳳凰正在穩健地向產業投資以及內容運營型高科技全媒體集團轉型發展。他還說：「作為東西方文化薈萃，傳統與現代交融的國際化大都會，開放與包容從來都是香港的精神與特色。我們由衷的希望，來自千年前繁華盛世的熏風與維多利亞港灣的海風，徐徐交匯，吹拂暑熱，溫潤人心，守護著我們共同珍愛的東方之珠，開放包容，積極進取，滄海桑田，風采依然。」

中國銀行（香港）副董事長兼總裁高迎欣說：「中銀香港作為根植香港一百年的主要商業銀行，一直在堅守傳統中銳益創新，支持多元化的文化藝術活動，我們願意繼續為發揚中華優秀傳統文化，豐富廣大香港市民的文化藝術生活做出我們應有的貢獻。」

開幕活動中，眾嘉賓共同觸動現場大螢幕，隨著水墨筆鋒的遊走，《清明上河圖》的歷史真容若隱若現，層層疊疊的水墨暈染之下，由展覽主題構成的「開放之城」主視覺標識漸漸清晰，標誌著為期一個月的《清明上河圖3.0》數碼藝術香港展正式向公眾開放。開幕禮後，一衆嘉賓參觀展覽，對這次將科技、文化和藝術融合的展式，大家都贊嘆不已。

《清明上河圖3.0》數碼藝術香港展於2019年7月26日至8月25日在亞洲國際博覽館3號館舉行。展覽是為香港市民而設計的文化藝術公益活動，同時作為「2019年度內地與港澳文化和旅遊交流重點項目」，力求通過全新的數碼與藝術語言為廣大觀眾帶來一場展現華夏瑰寶的世界級文化、藝術與科技盛宴。

4000平方米的展覽由「開放之城」《清明上河圖》之旅、「盛世長卷」巨幅動態高清投影、「汴河碼頭」180°球幕影院、「宋‘潮’遊樂園」親子民藝體驗空間、圖書閱覽、公共活動與文創衍生等部分組成，通過豐富多彩的展覽內容與新穎獨特的展現形式為香港市民帶來一場科技與文化的盛世之旅。其中，展覽的核心內容「開放之城」以及專為親子群體打造的「宋‘潮’遊樂園」在香港的展出均為首次亮相。

去年《清明上河圖 3.0》高科技互動藝術展演由故宮博物院和鳳凰衛視聯合出品， 2018 年 5 月至 10 月在北京故宮展出，期間累計接待觀眾逾 140 萬人次。《清明上河圖3.0》數碼藝術香港展是《清明上河圖3.0》高科技互動藝術展演走出故宮、走向海外的第一站。