大西雅圖地區2019年暑期海外華文教師研習會

西雅圖教師研習結業式-大合照

由中華民國僑務委員會贊助、西雅圖華僑文教服務中心輔導，美國西北區華文學校聯誼會主辦為期三天的暑期海外華文教師研習會於7月14日在僑教中心圓滿完成。今年的兩位授課老師是僑委會特別從台灣遴選有豐富的實際校學經驗的林文韵老師與林青蓉老師；參與學員共60人，分別來自八所大西雅圖地區僑校、主流學校與三位個別報名中文教師。

西雅圖教師研習結業式-林昭宏委員致詞

台北駐西雅圖華僑文教服務中心陳敏永主任應邀參加7月13日上午的始業式。陳主任肯定老師們在海外中華語言文化教授與傳承上扮演著極其重要的角色；也讚佩老師們能抽空參加此次研習、不斷自我進步，以因應時代的變遷與日新月異的華與環境需要。陳主任勉勵老師們好好利用此次進修來豐富教學，更能充實自己。

三天的課程內容精彩絕倫,林文韵老師的兒童文學與繪本教學與林青蓉老師的IB課程設計與運用實戰教學,，讓上課期間，課程靈活多樣，生動有趣，使上課的老師能當場發揮創意，現學現賣,教與學在輕鬆的氣氛下異常熱絡,老師們均學習到如何讓自己日後授課更活潑、更有效地幫助孩子在語言及文化學習中得到樂趣。

於結業典禮上，台北駐西雅圖文化經濟辦事處處長范國樞鼓勵大家在專業上精益求精。北美西北區華文學校聯誼會會長林歲玲會長則代表聯誼會致贈西雅圖特有的紀念品給兩位培訓老師，以及感謝慈濟人文學校、明遠中文學校、中華僑民學校, 梅爾溪中文學校等共同協助支援，讓研習會一切順利進行，圓滿落幕。