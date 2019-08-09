以一滴水珠的微渺，我遇見了大海的遼闊，靈動的雨滴撩撥起蒼天的情絲，讓那蒼天傾雨如注，淹沒我思念的心田；以一粒火星的黯淡，我遇見了火海的光茫，跳躍的火光點燃了大地的情懷，讓那大地火光沖天，照亮了我渴求的眼眸。相遇是一樹暖，暖照春天的陽光，暖沐夏天的雨露，暖盈秋天的月光，暖送冬天的冰雪，相遇是一片情，情催花開，情催鳥鳴，情催月朗，情催心暖，遇見是相知的浪漫，傾情是歲月的等待，相遇便相知，相知便傾情，煙雨紅塵中我願與你共一場萍水相逢的浪漫和等待。

遇見在那旭日初升時，頂著滿天繁雜的星光，從那霞光微露的晨曦中你神清氣爽地走出來，星星點亮你皎潔的目光，晨露淋濕你黑色的頭髮，朝陽映紅你俊朗的臉龐，冷風吹飛你飄灑的衣襟。迎著旭陽，我向你走去，我的清新的目光讓你如沐清暉，我的玲瓏的話語讓你感懷不已，我的眼神是一道霞光，照亮了你渴求的心扉；我的神情是一道魔咒，震撼了你焦灼的情懷。於是，我和你，沐浴著清晨的霞光，一起走向那雲水之湄。「蒹葭蒼蒼，白露為霜。所謂伊人，在水一方。溯洄從之，道阻且長。溯遊從之，宛在水中央」。一條輕悠的河流，輾轉自那天際流淌而來，她是天上的銀河撒落人間，河水清清，芳草淒淒，碧色蒼蒼，白露為霜，尋一片雲霞為輕舟，我倚在船頭瞭望著遠方，我在找尋那一個你來與我共一場清歡。於是，你來了，和煦的春風將你思慕我的情意送達我的心田，我的眼波看到你苦苦尋覓我芳蹤的焦急和等待，你來了，你來了，你撥開那肆意橫生的蘆葦蕩，一襲白霜將你描摹成一個潔白的寫意，你搭上了我的輕舟，四目相望中你和我的心隨那流淌的河流飄向了遠方。啊！我就是那位伊人，在水一方，你就是那多情的人兒，溯 流而上，來找尋我的方向。這時的遇見，她唯美了時光，她驚豔了流年，她是心底流淌著的那弘清泉，她是眼裡靈動著的那幅畫面。

遇見在那冬日雪飄時，寒冬十月，雪花紛飛，一片白色蒼茫掩映中，一間木屋她靜靜地屹立在那山腳下，木屋古樸的顏色在茫茫雪原中若有似無，幾樹紅梅在雪花飄舞中傲然綻放，那紅色的梅花開得馨香、開得從容，錚錚鐵骨傲然屹立在風中，彰顯出淩然之氣。雪映梅紅，梅顯雪白，你中有我，我中有你，天作之合中雪和梅宛若一對戀人，在蒼山雪海中演繹著眉目傳情。推開靜立著的木屋的門，我靜靜地坐於一堆篝火旁，清茶煮水，掩面吟詩，吟罷唐詩的婉約，再詠宋詞的纏綿，碧海青天是我心，月映清泉是我意，掬一捧清泉潤心田，摘一片荷葉遮雨露，我在等待，等一位青衣素裝的你來到我的眼前，我要你明眸皓齒的清姿掩不住你詩韻三千的風流；我要你玉樹臨風的神容藏不住你風華絕代的韻骨。於是，在這飄雪的黃昏，你推門而入，「日暮蒼山遠，天寒白屋貧。柴門聞犬吠，風雪夜歸人」。抖落一身風雪，你擁我入懷，靜謐中，我聽到兩顆年輕的心在跳動，風聲婉轉中聽到花兒綻放的聲音，明月清照中映出清泉流淌的身影。共一方明月清天作證你我的愛戀，書一闕情意悠長敘訴你我的情懷。這時的遇見，她讓蒼天動容，她讓流水含情，她明媚著春天的暖陽，她滋潤著夏天的細雨，她能感天，她能動地，她能讓人間開出那萬古不謝的山花。

遇見在那月照清泉時，月光幽幽，清韻悠遠，遠山含黛的媚影襯托出月映清泉的浪漫。十五的月兒圓又圓，銀盤似的掛在天際上發出清幽的月光，那朦朧的月影中嫦娥姐姐在水袖長舞，翩然若鴻，她是在思念著她的夫君——後羿，於是，她在眺望人間，她看到一座青山上，青色的樹木掩映著一股清泉，清泉那潺潺流動著的音韻打破深山的孤寂，清泉流過山澗小徑，小徑被浣洗得纖塵不染，清泉流過山澗石頭，石頭被沖刷得眉清目秀。「空山新雨後，天氣晚來秋。明月松間照，清泉石上流。竹喧歸浣女，蓮動下漁舟。隨意春芳歇，王孫自可留」。是啊，在那明月松間照，清泉石上流的清幽的山澗，你，衣袂飄飄，手執一隻洞簫，從那深山中走來，清涼的月光將你的身影拉得很長很長，你的簫聲幽怨婉轉而又清亮靈動，你讓黃鶯聽了啞了亮嗓，你讓百花聽了低下了頭顱，你，為什麼這樣的憂傷，原來你是在等待，等待你的心上人——我，來到你的面前，你想看到我如西施浣紗一樣在這月光下的清泉中浣洗我和你愛的誓言，你想看到我如嫦娥一樣在你的面前跳一曲霓裳羽衣舞。這時的遇見，她是月光照耀清泉時那一份愛的交融，她是清泉流過石頭時那一份情的感動，愛的交融和情的感動她能讓天空中的月亮更明，她能讓山澗中的清泉更清，她能讓我和你的愛戀更悠遠。

相遇是首歌，歌聲情意長，相遇是幅畫，畫面意悠然。相遇是春天你一仰頭，剛好我在瞭望天空；相遇是夏天你一吟唱，剛好我在傾耳聆聽；相遇是秋天你在作詩，剛好我在吟詠歌賦；相遇是冬天你在賞雪，剛好我就是紅梅樹下那一位美麗的女子。相遇便相知，相知便傾情，傾情便感動，感動便等待。一份美麗的相遇她如若漂亮的蝴蝶飛越過滄海而看到滿樹繁花；一份浪漫的相遇她如若冬日的雪花越過夏季的細雨看到春天的暖陽。相知是情，相知是意，相知是相濡以沫的愛戀，相知是牽手到老的承諾，讓相知的花結出傾情的果，讓傾情的果使你我流出感動的眼淚，最後，再讓感動的眼淚讓你我站在天之涯、海之角深情地互相等待，讓「相知遇見唯美了等待」成為一句永不可改的愛的誓言！

作者：芳香襲人