阿博斯福國際航空展 展示最新航空和飛行技術

(溫哥華消息)阿博斯福國際航空展(Abbotsford International Airshow) 這個星期五至星期日，一連三天在加拿大卑詩省的阿博斯福國際機場(Abbotsford International Airport) 舉行。

阿博斯福國際航空展，是卑詩省一年一度的盛事，於1967年開始，是全球十大航空展之一，已經有五十年歷史，早在1970年，加拿大政府已把這航空展定為代表加拿大的航空展，不但展示最先進的航空和飛行技術，也是一直大受歡迎的社區活動。

今年參加阿博斯福國際航空展演出的隊伍包括美國空軍雷鳥隊 (U.S. Air Force Thunderbirds) 、加拿大空軍雪鳥隊(Canadian Forces Snowbirds) 、加拿大飛鷹跳傘隊 (Canadian Forces Skyhawks) 等，令人目不暇給。

這航空展是一個非牟利活動，每年有超過一千名義工參與，所有收益捐給菲莎河谷的慈善團體和社區非牟利組織。(圖片提供：Abbotsford International Airshow)

阿博斯福國際航空展

日期：8月9日至11日

3 pm – 10:30pm (星期五)

9am – 5:30pm (星期六及星期日)

地點：Abbotsford International Airport

30440 Liberator Ave, Abbotsford, BC, V2T 6H5

購票及查詢網頁：abbotsfordairshow.com