受鄰近野火影響 斯波坎空氣質素成全國最差

（編譯Zita）科爾維爾印第安保留地（Colville Indian Reservation）頑固野火的煙霧蔓延到斯波坎（Spokane），令環境保護局上週標記當地成為全美空氣質量最差的地方。威廉姆斯公寓火災已經在斯波坎西北方向燒毀了18,000英畝土地。



根據斯波坎國家氣象局的數據，該地區的氣溫在上週三（7日）達到90度。斯波坎和亞基馬國家生態部、科爾維爾聯邦部落、斯波坎部落、卡利斯佩爾印第安社區（Kalispel Indian Community）和斯波坎地區清潔空氣局已經為特別有呼吸困難的人發布了空氣質量警報。美國環保署指週三的空氣質量對所有人來說都是「不健康的」。



據知情人士報導，當消防官員注意到未經授權的無人機飛越臨時飛行限制區時，上週的消防工作暫時停止。用於對抗大火的飛機，包括直升機和大型阻燃飛機，必須返回機場，直到無人機離開該區域。



「記住，『如果你飛，我們就不能，』」事件指揮官道格約翰遜（Doug Johnson）指。消防管理小組表示，在被指定為臨時飛行限制區內駕駛無人機或無人駕駛飛機系統的人都可能被罰款20,000美元。



根據InciWeb事件信息系統，本月初當清晨雷陣雨將閃電帶到保留地東部時，點燃了乾燥的刷子、草和木材，造成大火。