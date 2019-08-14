完美肌膚男士美白攻略

中國人一向都是以白為美，女性追求皮膚白皙，男人又需不需要美白呢？男士如何美白？美白並不單純是變白，想要獲得沒有斑點、不暗沉的肌膚同樣需要美白。暗黃的肌膚、不均勻的膚色，會影響一個人的整體的感觀感受，男性天生的油脂分泌旺盛、毛孔粗大等更容易導致肌膚狀態不佳的情況出現。

男人美白和女人美白是有區別的，很多男性認為膚色黝黑一點可以讓自己看上去更MAN一點，於是就不做任何的肌膚護理工作，導致已經不單是黝黑的問題了，而是肌膚暗沉、有斑點，看上去不但不能讓你更有男人味，而是看上去髒髒的感覺，影響你的整體形象。

大部分的男士並不會像女士一樣，花費太多的時間在塗塗抹抹上，所以男士美白也無需和女士一樣，在保養的每一個環節中都加入美白的產品，以創造出「日光燈般」的雪白膚色。男士美白只需要做好日常的清潔護理之外，再多添加兩個步驟即可。

第一是在清潔之後，在使用滋潤的產品之前，加入一道使用美白精華的步驟。

第二是在白天出門之前，基礎護膚之的最後一個步驟之後，加入使用防曬產品。



就是這麼簡單的兩步，讓男士的美白計畫進行順利。大部分的男性角質層較厚，毛孔較粗大，油脂分泌旺盛，這些特點都會導致男士毛孔更容易阻塞。男士要選擇適合自己膚質的男士專用的產品，千萬不要圖方便，直接使用女朋友或老婆的美白產品。因為適用於女性的護膚品，對於大部分的男性而言都是過於滋潤的。



戶外用



Neutrogena Sheer Zinc Dry-Touch Sunscreen with Broad Spectrum SPF 50

這種礦物防曬霜具有非常好的覆蓋性，並且具有防水性，而且可以防止敏感。



止汗功能



EltaMD UV Sport Sunscreen Broad-Spectrum SPF 50

這是一種含有氧化鋅的防水礦物防曬霜，可作為屏障反射UVA和UVB射線遠離皮膚表面，它還含有抗氧化劑和維生素 E，有助於減少太陽產生的自由基。



防暗瘡



EltaMD UV Clear Broad Spectrum SPF46 Sunscreen

這種礦物質防曬霜含有抗氧化劑和透明質酸，可以鎮靜和滋潤皮膚，它非常輕盈，觸感柔滑，不會堵塞毛孔。

無殘留



Supergoop! Unseen Sunscreen Broad Spectrum SPF 40

這款輕盈，無油的防曬霜，帶來最佳的防曬效果，不留任何乳液在臉上。 這款防曬霜不僅透明性質，還有助於控制光澤，帶來啞光效果，非常適合膚色較深的男士。



膚質偏油性的男士可以選擇啫喱狀清爽的美白精華以及乳液狀不黏膩的防曬產品。另外如果男士有吸煙和喝酒習慣的話，會導致肌膚更加乾燥，這種膚質的男性則可以選擇較為滋潤的護膚產品。



色素需要一個積累的過程才會在肌膚上呈現出來，以黑斑、黃印等形式表現出來，美白並不是讓男人立刻變成一個白雪王子，而是一個控制色斑的過程。男性朋友應該要更正這個態度，美白並不是女人的事情，暗黃和不均勻的膚色讓你看上去一點也不優。

