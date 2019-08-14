海灣隊新股東：威爾遜夫婦、歌手Macklemore和微軟CEO

在15個月後，西雅圖海灣足球隊（Sounders）在週二宣布有11個家庭成為了球隊所有者，組成了西雅圖Futbol俱樂部有限責任公司，這公司購買了萊塢製片人喬羅斯（Joe Roth）在該團隊中的部份股份。羅斯、阿德里安·哈諾爾（Adrian Hanauer），保羅艾倫（Paul Allen）和德魯凱瑞（Drew Carey）是2009年的原始所有者，最初在加利福尼亞州管理。



當羅斯宣布退股，哈諾爾增加了這個俱樂部的股份，而凱瑞和喬迪·艾倫（Jody Allen）一起提高了投資。其後，海鷹隊四分衛拉塞爾威爾遜（Russell Wilson）和他的妻子—格萊美獎得主歌手兼演員席亞拉（Ciara）—嘻哈明星麥克勒莫爾（Macklemore）、妻子特麗西亞戴維斯（Tricia Davis）和微軟首席執行官薩蒂亞納德拉（Satya Nadella）成為新的投資者。



「這不是一項金融投資，」哈諾爾在先鋒廣場辦公室的新聞發布會上說。「這是關於社區、團隊、文化、多樣性、包容性，還有當然勝利。與威爾遜進行對話時，很難不談起獲勝。」



前微軟高管特里邁爾森（Terry Myerson）和他的妻子凱蒂（Katie）通過電子郵件、電話和多次在威爾遜家進行的晚餐幫助將新主人聯繫在一起。而其餘所有者包括：微軟首席執行官納德拉的妻子阿努納德拉（Anu Nadella）、微軟首席財務官艾米胡德（Amy Hood）和丈夫馬克斯克萊曼（Max Kleinman）、微軟公司負責經驗和設備的副總裁喬貝爾菲奧雷（Joe Belfiore）和妻子克里斯蒂娜貝爾菲奧雷（Kristina Belfiore）、前微軟高級管理人員和Madrona Venture Group現任董事總經理索瑪索瑪斯格（Soma Somasegar）及其妻子阿基拉索瑪斯格（Akila Somasegar）、Twilio的首席產品官慈趙（Chee Chew）和現任貝爾維尤學校董事會主席的妻子克里斯汀趙（Christine Chew）、前福克斯體育傳媒集團（FOX Sports Media Group）的大衛納森遜（David Nathanson）和妻子薩賓娜納森遜（Sabina Nathanson）、前潘多拉首席執行官布萊恩麥克安德魯斯（Brian McAndrews）和妻子埃莉斯霍魯斯（Elise Holschuh），以及前軟銀投資顧問（Softbank Investment Advisors）管理合夥人馬克阿格尼（Mark Agne）和智子阿格尼（Tomoko Agne）。