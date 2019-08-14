西雅圖擬起法案 保護受家暴虐待的租房者

（編譯Zita）對家庭暴力的受害者來說，不但身心受到傷害，很多時候還是一種昂貴的代價—尤其是當房東向家暴受害者收取財產損失的費用。施暴者打破牆壁和窗戶的額外維修成本，很多時候都是由受到家暴虐待的租房者來承受，導致他們被追討巨債而最終被驅逐。



西雅圖市議會週二討論的一項新法案旨在保護租戶的權益。該立法禁止房東向受虐待的租戶收取此類損害的費用，前提是他們有證據證明這是由家庭暴力造成的。



事實上，家庭暴力與住房不穩定之間的聯繫已得到充分證明。在今年的一項調查中，13％有孩子的家庭是因為家庭暴力而成為無家可歸者。西雅圖婦女委員會（Seattle Women’s Commission）和金縣律師協會住房司法項目（King County Bar Association’s Housing Justice Project）在2018年推出的研究發現，一些法庭記錄顯示被房東驅逐的婦女是家暴的受害者。



這項由議員麗莎赫伯德（Lisa Herbold）贊助的擬案，針對這些研究來起草。其中一項調查指出大多數被驅逐的受訪者報告說他們無家可歸。在他們被驅逐後，近90％的人報告與朋友或家人住在一起、住在避難所或過渡性住房，或者寄居在沒有形式的庇護所。



金縣聯盟結束性別暴力（King County’s Coalition Ending Gender-Based Violence）的執行主任梅里爾克臣（Merril Cousin）說，施暴者有時故意破壞財產以控制受害者。雖然州法允許家暴倖存者在必要時可結束租約，但受害租客往往會失去他們的保證金，或者收到巨額賬單。



赫伯德的擬案將阻止房東向遭受虐待的租戶收取費用—或者從他們的保證金中扣除款項—只要合格的第三方提交書面報告，聲稱損害是在家庭暴力事件發生期間造成的，並且將施暴者命名為第三方承租人。合格的第三方名單包括執法人員、輔導員和社會服務案例工作者。然而，該法案不包括房東提出建立城市融資基金以償還他們的建議。



「根據我們的提議，房東可以收回高達5,000美元的賠償金，可以讓倖存者保留全部保證金，並允許他們以安全的方式離開，而之前的住房狀況不會對他們造成任何負擔，」華盛頓多戶住房協會政府事務主任布雷特沃勒（Brett Waller）說。



在週二的聽證會上，一名自稱是「小型家庭房東」的女士指這法案是一張「房東需付的空頭支票」。赫伯德說她沒有要求房東緩解基金，因為「它必須僅限於低收入人群」。她通過電子郵件說：「我們希望看看這項法案是否能夠創造一條方便房東追究肇事者損害賠償金的途徑。」該法案定於9月舉行另一次聽證會。

