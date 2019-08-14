西雅圖通勤者馬路揮手 要求車輛離開巴士線

（編譯Zita）在週一約15名人士聚集在繁忙的第六大道和橄欖路交界，自發呼籲不再佔據巴士線行動。他們指是受到最近一條熱門視頻—一名女子在馬路上要求車輛離開巴士線—的啟發，以針對西雅圖司機時常不守交通規則的情況。

他們向司機揮舞著紅旗，並在街道催促車輛駛出巴士車道，然後在巴士駛進專用車道時才匆匆趕回人行道。他們還帶了糖果，送給巴士司機。

「非常重要的是專用車道只僅限於巴士，以便它們可以運送更多的人，並在我們的城市擁有高效的交通流量，」亞絲塞古拉（Yes Segura）說。「乘坐公共汽車的人，不僅僅是一個人。 實際上，他們有工作，他們有事情要做，他們沒有駕駛車輛。」

西雅圖官員說部署警察在專用車道上通常是行不通的，並指他們正試圖獲得國家允許使用自動相機來監察車道上行駛的司機。但是，允許西雅圖使用交通相機的法案未能通過今年的立法會議。

在上週末被發放到Reddit的視頻中，一名女子站在巴士車道上，指著違法行駛車道的司機。「走出這條車道，」她告訴司機並指向通用車道。「這是一條巴士專用線。」

西雅圖警察局（SPD）和西雅圖交通部（SDOT）表示，聚集人士冒著自己的安全風險。SPD發言人中士肖恩惠特科姆（Sean Whitcomb）表示，沮喪的通勤者應該將他們的感受轉化為「更有成效」的努力，比如游說立法者允許攝像機執法。 惠特科姆說，公交車道的執法是交通官員的「常規重點」，但在高峰時段在擁擠的市中心街道上駐紮人員可能會使交通擁堵惡化。

2018年，西雅圖市法院提交了大約870張門票，內容涉及違反公共汽車和拼車車道的司機。 （法院發言人表示，他不能說有多少是因為公共汽車專用車道違反了同樣的法律。）據法庭稱，今年到目前為止，已發出約570張車票。