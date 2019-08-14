議員望阻止大公司贊助商 利用PACs影響選舉結果

（編譯Zita）西雅圖議員可能會制定立法，阻止亞馬遜等贊助商使用政治行動委員會（PAC）影響選舉結果。該提案得到國家改革者的支持，他們希望看到美國最高法院會維持這樣的法律。



他們想挑戰2010年最高法院案件名為「公民團結」（Citizens United）的觀點，指出它為PAC的無限制獨立支出和無限收取捐款打開了大門。議員岡薩雷斯（M. Lorena González）的立法將禁止向西雅圖獨立支出的PAC捐出超過5,000美元，並將禁止「受外國影響的公司」向這些PAC捐款。



PAC捐款的5,000美元限額可能需要克服聯邦上訴法院小組先前的裁決。 但是，哈佛大學的學者勞倫斯查普（Lawrence Tribe）支持這項提議，岡薩雷斯打算讓該市議會在明年初考慮。



岡薩雷斯在一份聲明中說：「我提出的立法將向那些尋求購買我們民主的人發出一個明確的信息，我們的地方民主程序不會出售給出價最高者。」



根據人民言論自由倡導組織主席以及法案的支持者約翰·博尼法茲（John Bonifaz）的說法，優步、愛彼迎和亞馬遜等公司因非美國投資者而被視為受外國影響。聯邦法律已經禁止外國個人和公司參加美國大選，聯邦選舉委員會主席埃倫·溫特勞布（Ellen Weintraub）寫信支持岡薩雷斯關於外國勢力的提案。



目前，獨立支出的PAC可以在西雅圖無限額地籌集和支出，只要他們不配合候選競選活動。在國家層面，它們被稱為超級PAC。他們今年已支出超過87萬美元去支持或反對西雅圖市議會候選人，不包括投票和其他管理費用。



僅西雅圖大都會商會的PAC報告花費超過37.5萬美元，同時從20個不同的公司和個人那裡獲得超過5000美元的捐款，包括來自亞馬遜的20萬美元，來自Vulcan的13萬美元，來自華盛頓房地產經紀人協會的9萬5千美元以及來自Expedia的5萬美元。



岡薩雷斯在一封信中要求西雅圖道德與選舉委員會（SEEC）就其提案提出意見時，富裕的人和資金雄厚的公司正在使用PAC來規避城市的繳費限制。該委員會成員指出，當候選人參與該市的民主代金券計劃時，西雅圖將對候選人活動的捐款限制在500美元或250美元。



在週二的會議上，SEEC成員拒絕立即發表意見。他們表示支持岡薩雷斯立法所規定的規則，但表示他們希望在擔任職務之前更多地了解法律問題。

