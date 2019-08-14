雞蛋殼16大妙用 以後別再扔掉了

在打雞蛋的時候，雞蛋殼被隨手扔掉了。其實，「雞蛋殼」有很多的妙用之處，只是很多人都不知道而已，一起來看一下「雞蛋殼」都有哪些妙用吧。



1、擦傢俱



新鮮的蛋殼在水中洗後，可得一種蛋白與水的混合溶液，用這種溶液擦玻璃或其他傢俱，可增加光澤。



2、清潔熱水瓶



熱水瓶中有了污垢， 可放入一把搗碎的蛋殼，加點清水，左右搖晃，可以去垢。



3、除水壺中水垢



燒開水的水壺有一層厚厚的水垢，堅硬難除，只要用它煮上兩次雞蛋殼，即可全部去掉。



4、洗玻璃瓶



油垢不淨的油垢不淨的小頸玻璃瓶中，放一些碎蛋殼，加滿水，放置1天～2天，中間可搖晃幾次，油垢即自行脫落。如果油垢不嚴重的話，在瓶內放些碎蛋殼，加半瓶水，用手撤往瓶口，搖晃幾次，即可使瓶子乾淨。



5、制應急小漏斗



要把油裝到瓶子裡，一時又找不到漏斗，可用蛋殼代替。把蛋殼洗乾淨，在一端打一小孔，就成為一個小漏斗了。



6、制作小工藝品



完整的空蛋殼，塗上油彩可成為工藝美術品。



7、使皮膚細膩潤滑



把蛋殼內一層蛋清收集起來，加一小匙奶粉和蜂蜜，拌成糊狀，晚上洗臉後，把調好的蛋糊塗抹在瞼上，過30分鐘後洗去，常用此法會使臉部肌肉細膩滑潤。



8、治小兒軟骨病



雞蛋殼含有90％以上的碳酸鈣和少許碳酸鈉、磷酸氫等物質，碾成末內服，可治小兒軟骨病。



9、止胃痛



將雞蛋殼洗淨打碎，放入鐵鍋內用文火炒黃（不能炒焦），然後碾成粉，越細越好，每天服一個雞蛋殼的量，分2次至3次在飯前或飯後用暖水送服，對十二指腸潰瘍和胃痛、胃酸過多的患者，有止痛、制酸的效果。



10、消炎止痛



用雞蛋殼碾成末外敷，有治療創傷和消炎的功效。



11、治燙傷



在雞蛋殼的裡面，有一層薄薄的蛋膜。當身體的某一部位被燙傷後，可輕輕磕打一隻雞蛋，揭下蛋膜，敷在傷口上，經過10天左右，傷口就會癒合了。它的另一個優點是敷上後能止痛。



12、煮鈣質米飯



蛋殼洗淨後放在鍋中用微火焙酥，然後碾成粉末，摻入米中煮成飯，便是「鈣質米飯」，對缺鈣者和正常的人都有好處。



13、煮咖啡



煮咖啡時，加一些蛋殼，約兩杯咖啡加半個雞蛋殼，可以使咖啡澄清味甘。



14、除炸食物後油的黑色



炸食物的油使用幾次後，油會發黑，可在油罐裡放一小塊雞蛋殼，蛋殼會把掉在油中的炭粒吸附掉，使油變清。



15、洗衣服



蛋殼搗碎，裝在薄布袋裡，放入盆中，加熱水浸泡5分鐘左右。然後用這種水洗衣服，就能把衣服洗得格外白淨。一般5只雞蛋殼泡的水可洗7件～8件衣服。



16、清潔陶瓷器皿



清潔陶瓷器皿。將蛋殼碾成碎末，可以用它代替去污粉，用來清潔陶瓷器皿，效果比肥皂還要好。

