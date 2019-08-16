中國現代小說講座 列治文圖書館舉行

(溫哥華消息) 菲莎文化講壇將於8月17日日(星期六)下午二時至四時假列治文的列治文圖書館二樓程序室舉行講座，講題是「中國現代小說講座 – 中國近代知識分子的憂患意識，良知與使命」，由陳山木老師主講。

在中國古代傳統的觀念中，士不僅是一個階層的名稱，更指一個有擔當，有責任感的社會群體。范仲淹在《岳陽樓記》中寫的「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」，說的就是士的情懷。在現代的話語中，士的名稱被有良知的知識分子這一名稱所代替。他們往往代表著社會最先覺醒，並奔走喚醒社會的那部分人。社會覺醒的標誌，是處於社會底層的婦女的覺醒。

陳山木老師將通過白先勇的《遊園驚夢》（1966）和汪曾祺的《受戒》（1980）這兩篇小說的分析和欣賞來探討中國近代知識分子的憂患意識，良知與使命。《遊園驚夢》描寫國民黨將軍的遺孀，原崑劇名伶藍田玉去賽公館赴宴的感受，回憶及其心理活動，真實地反映了那個時代中國台灣地區的社會變遷：舊貴族的沒落，新興中產階級的興起。作品籠罩著濃重的悲愴氣，和美人遲幕，人生如夢的滄桑感。《受戒》則描寫了小和尚明海與農家女小英子之間天真無邪的朦朧愛情，蘊含著對生活，對人生的熱愛，洋溢著人性和人情的歡歌。

陳山木教授是台灣省雲林縣人，比較文學與中國古典文學學者，漢語語言與中國文學教育專家，傳媒與出版工作者。先後畢業於台灣東吳大學與加拿大UBC大學，獲英國文學學士，比較文學碩士，中國古典文學博士學位。專注於學術研究，語言與文學教育，以及多媒傳播與文化交流的推廣。

陳教授曾經擔任過UBC大學亞洲系中文部主任，加拿大中文教學學會會長，加拿大全國漢語教學會議主席，加拿大國際漢語教學會議主席，加拿大中文教學學報主編，中國國家對外漢語教學領導小組辦公室教材規劃諮詢顧問，中國國家漢辦孔子學院倡議與章程起草人。陳教授出版論文24篇，英文專著有《中西方循環神話比較研究》，中文譯作有存在主義小說《墮落》等。

菲莎文化系列講座

日期：2019年8月17日，星期六，下午2：00-4：00

地址：列治文圖書館二樓程序室，7700 Minoru Gate＃100，Richmond，BC。

講題：中國現代小說講座 – 中國近代知識分子的憂患意識，良知與使命

講師：陳山木老師