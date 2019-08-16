太子牌開創花旗參全額退款承諾 讓你買得安心 帶得放心

凡攜帶太子牌花旗參進亞洲地區，如果被海關沒收，太子牌將提供全額退款。

面對有傳言指不能帶花旗參到亞洲地區，令不少消費者忐忑卻步。作為美國花旗參業界翹楚的美國太子牌，為了讓消費者買得安心，帶得放心，從即日起作出重大承諾——凡攜帶太子牌花旗參進亞洲地區，一旦被海關沒收，太子行將提供全額退款。

消費者所攜帶的太子牌花旗參如被沒收，只需具備以下三個條件，於12/31/2019前把正本郵寄到美國太子行總公司，即可獲太子行退回全數金額。

1) 在美國購買太子牌花旗參的原單據，單據須顯示零售商店名、印章或簽名，並列明產品為太子牌花旗參，數量及金額；

2) 亞洲地區海關文件，清楚注明被沒收的是太子牌花旗參，及被沒收花旗參的數量；

3) 被沒收的太子牌花旗參總額，每人不能超過500美元。

根據《保護瀕危動植物物種條例》，野山參及作貿易用的花旗參，進出口必須持有證書；而自用的人工培植花旗參則享有豁免，旅客只要符合以下條件，就可以少量攜帶自用或送禮，而毋須申領證書。(一)合法獲得；(二)非商業用途；(三)自行攜帶或包括在行李中。

威斯康辛州擁有獨特的漫長寒冬和延綿的處女地，為種植花旗參提供了最佳的種植環境；加上美國政府對農藥使用有極嚴格的規管，確保威州花旗參符合最高的食用標準。多項科學研究已證實，威州出產的花旗參最地道，其人參有效成份最高。

美國著名的梅奧醫療中心 (Mayo Clinic) 進行的臨床研究也證實，服食威州花旗參有效提高癌症病人的精神和體能狀況。研究的詳細內容，可瀏覽梅奧醫療中心的官網 https://www.mayo.edu。

由於威州花旗參的價值較高，一些不實商人用其他產地的花旗參欺騙消費者，甚至把不是威州種植的花旗參偷運到威州，訛稱是威州參出售。美國太子行是全美最大的威州種植花旗參銷售商，多年來堅持選用百分百威斯康辛州花旗參，絕無摻雜。

市面上有不少商人都聲稱有五花八門的官方認證，但要選購真正的威州參，消費者必須認準威州花旗參農業總會的老鷹徽號，才有保障。基於太子牌多年來的誠信，威州參農總會特別授權太子牌在包裝上使用該會的官方認證，方便消費者選購真正的威州參。所有太子牌花旗參均經過農殘檢驗，確保符合最高食用標準。

太子牌並榮幸地獲得著名華裔世界網球冠軍張德培先生背書代言。張德培多次公開分享，當他還是職業網球員時，奔走於各大網球比賽之間，張媽媽不辭勞苦在酒店為他準備花旗參湯補充體力。

太子牌花旗參系列產品，除了有不同規格的參根、切片、參粉、參丸、參糖，還有原枝花旗參切碎入包的原枝參茶，適合不同的送禮和自用需求。事實上，參茶、參粉、參丸和參糖等花旗參製成品，均不在國際法規的規管範圍內。

全美銷量冠軍的太子牌原枝花旗參茶，更是在美國專業認證的藥廠生產，整個生產流程均符合藥品生產的最高要求，質量遠高於市面上其他花旗參茶品牌。

消費者申請退款，詳情可瀏覽 www.popus.com 或致電美國太子行總公司(800) 732-2328查詢。申請退款郵件可寄往751 N Canyons Pkwy, Livermore, CA 94551。郵件上請注明收件人”Ginseng Money Back Guarantee”或”花旗參退款保證”，郵件內須附上聯繫方式。