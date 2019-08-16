展示台灣越南美食與藝術 溫哥華舉行台灣文化節

(溫哥華消息)今年「加拿大台灣文化節」將於8月31日至9月2日在溫哥華市中心的多個地點舉行，主題是越愛台灣 (Riding the waves with Vietnam) ，可體驗台灣和越南文化，節目豐富。

「美食盛宴」是這文化節一個很受歡迎的項目，今年的「麻吉料理課」在溫哥華GRANVILLE 700 BLOCK舉行，邀請來自三個不同城市的廚師，包括河內廚師阮孟雄、台中廚師張喬西、台南廚師亞利安，準備與溫哥華當地主廚；與來自不同文化背景的加拿大民眾，一起做菜、分享對烹飪的熱情。

在溫哥華Vancouver Art Gallery 舊址舉行的「台灣流水席」除了有鹽酥雞、大腸包小腸、大腸麵線、刈包等台灣經典小吃，以及燒仙草、豆花和車輪餅等美味甜點之外，今年還有各國料理加入！BBQ烤肉串與各式薯條炸物同場飄香，Japadog和越式料理來到台灣文化節，透過美食再次與台灣文化節對話，現場還有一芳水果茶，與日本風靡的黑糖珍珠奶茶。

在趣味體驗方面，有醬油實驗室、台灣布袋戲、越南水上木偶戲等。視覺展覽項目則包括攝影師武寶慶(Bao Khanh Vu)的「乘風返鄉」攝影展，展出在越南拍攝、紀錄越南的照片。還有一個「台灣設計基因」展，展出規劃服裝設計學生研習台灣原住民文化歷史、色彩圖騰及編織工藝的作品。「靠嘴巴愛台灣」在溫哥華GRANVILLE 700 BLOCK舉行。此外，「勇敢的台灣」展覽，以大幅的人物肖像畫呈現以祁家威為代表等六位，為推動台灣LGBT人權運動作出巨大貢獻的平權運動者，以此藝術作品向他們致敬。

表演藝術方面有朱宗慶打擊樂團的演出，8 月 31 日晚上7時30分至9時30分在溫哥華Queen Elizabeth Theatre演出。來自海島台灣的三人台語搖滾樂團 「拍謝少年」於9 月 1 日晚上8時30分至10時在溫哥華Vancouver Art Gallery 舊址演出一場「海島喊聲」。西門菲莎大學交響樂團，在9 月 2日早上11時30分至下午1時，在溫哥華Vancouver Art Gallery 舊址演出一場「永遠的姊妹 – 交響音樂會 」，以上演出節目全部免費入場，可上網預訂門票。

「 台灣野台」由煽風小棧發想，邀請吉大笙業全新打造迷你舞台車，載著沈昭良老師的影像故事，率先在台灣文化節亮相！在GRANVILLE 800 BLOCK舉行。

展現台灣文化特色的「書店」項目，今年在GRANVILLE 800 BLOCK舉行，有「讀獨書店」和「 台灣書店 – 女性之眼 」兩個書展。

「親子樂園：創意手作 」在GRANVILLE 800 BLOCK舉行，大小朋友可團聚在一起，動手做 趣味手工藝紙花、春字吊飾、棉線圈圈豬、視覺暫留、狗屋等。

「希望講堂 」系列有多個不同講堂，台灣知名平面設計師、視覺藝術家廖小子於8 月 31 日下午5時至6時，在溫哥華Vancouver Art Gallery 舊址舉行「 台灣街頭美學」。台灣視覺藝術家李文政於8 月 31 日下午5時至6時在溫哥華Vancouver Art Gallery 舊址舉行「 台灣再對焦 」，以動畫創作描繪台灣日常街景常見的招牌、頂樓加蓋及冷氣機外露。還有台灣原住民音樂家蘇瓦那的「 音樂與我的認同之旅」，9 月 1 日日下午4時至5時30分在溫哥華ORPHEUM ANNEX舉行。

「 影片櫥窗 」放映多部電影如下：

《姐姐妹妹漾起來》(阮光勇導演)

日期：9 月 1 日下午2時30分至4時30分放映

並於4時30分至5時舉行與導演的答問會。

地點：Vancouver Playhouse (600 Hamilton Street, Vancouver, BC)

劇情：曉芳在偶然之間遇見了她的老朋友美蓉，在得知美蓉得到癌症的消息之後，曉芳決定要找回其他老朋友，完成美蓉最後的心願。

《那時我們還小 》 (Tim Wolochatiuk導演)

日期：9 月 2日下午1時30分至3時

地點：溫哥華Vancouver Art Gallery 舊址

(750 Hornby Street, Vancouver, BC)

劇情：這作品將為兩個無端陷入政府政策，而終身受影響的原住民孩童發聲。

《神戲 》 (賴麗君和彭家如導演)

日期：8 月 31 日晚上7時至9時

地點：溫哥華Vancouver Art Gallery 舊址

(750 Hornby Street, Vancouver, BC)

劇情：以紀錄一位越南國家馬戲團的台柱女角阮安妮，因緣際會成為台灣歌仔戲班的當家花旦的故事。

《曼菲》 (陳懷恩導演)

日期：8 月 31 日下午4時30分至晚上6時30分

地點：溫哥華Vancouver Art Gallery 舊址

(750 Hornby Street, Vancouver, BC)

劇情：透過事件、故事和影像，獻上專屬台灣舞者曼菲的情詩。

加拿大台灣文化節的所有節目都是免費入場的，有關詳情可上網到https://taiwanfest.ca/溫哥華。(圖片提供：加拿大台灣文化節)