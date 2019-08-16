歷史為西安遺留下太多的瑰寶，似乎每一條古舊小巷，每一塊城牆青磚，每一片深宅瓦當，都能讓人穿越時空。駐足兵馬俑，俯瞰萬千陶俑，感宏偉氣魄，任思緒穿越到秦朝。登臨大雁塔，觀長安風貌，讀玄奘藏書，仿佛置身古都長安。在城牆上，你可以暢快騎行，享受風一般的自由，同時俯瞰這座古城，收納腳下的每一道風景，尋找那些被現代文明掩蓋住的古韻遺風。

秦始皇兵馬俑博物館

秦始皇兵馬俑博物館，又稱兵馬俑、秦兵馬俑，是秦始皇陵的陪葬坑，和秦始皇帝陵博物館為同一個景點，採用一票制。

秦始皇兵馬俑素有世界第八大奇跡之稱，這裡出土的一千多個士兵陶俑，形象各不相同，神態生動，是中國古代雕塑藝術史上的一顆明珠，被譽為「二十世紀考古史上的偉大發現之一」。

歷史背景

秦始皇嬴政從13歲即位時就開始營建陵園，前後將近使用了72萬人力，修築時間長達38年，工程浩大。直至秦始皇去世陵園都未修建完成，由秦二世胡亥繼續修建1年多才完成。

傳聞中，秦始皇耗費無數人力物力財力，為自己建造了一個地宮，而兵馬俑就是地宮的守衛者。

秦兵馬俑就可謂以俑代人殉葬的典型，也是以俑代人殉葬的頂峰。秦俑之所以在規模、寫實程度上達到如此的高度，除了工匠的智慧之外，還與這個歷史上第一個封建皇帝的意志分不開。

1974年3月，陝西省臨潼區西楊村的農民打井時偶然發現了一些陶俑的殘片，經考古工作者一年多的勘探和試掘，確認它是一座大型的俑坑，這就是舉世聞名的一號兵馬俑坑。

1976年4月、5月在一號俑坑的兩側，又發現了二號、三號兵馬俑坑，每個坑的大小、形狀、出土器具各有不同，有學者認為，三號坑是統帥一、二號兵馬俑坑的指揮部，古代稱為「軍幕」。

在秦兵馬俑陪葬坑遺址上建立的秦始皇兵馬俑博物館1979年正式開放，主要參觀點包括秦兵馬俑一、二、三號坑、銅車馬陳列廳及相關臨時展覽。

參觀導覽博物館門票可以參觀包括一號坑在內的三個兵馬俑坑和出土文物陳列室、銅車馬展廳、秦始皇陵，接駁車包含在門票內。出土的兵馬俑根據裝束、神態、髮式的不同，可分為將軍俑，武士俑，車士俑等。每一個陶俑的臉型、髮型、體態、神情都各不相同。陶俑、陶馬原本都有彩繪，但由於後來的火燒和浸泡，大多已剝落變色。

出行提示

秦兵馬俑景區天天遊客如織，在參觀時可以避開高峰，先從最小的三號坑開始遊玩。遊玩完畢後，遊客可以免費乘坐景區的旅遊專車前往秦始皇陵，車程約5分鐘。

大雁塔

大雁塔又名大慈恩寺塔，位於市區南部大慈恩寺內。大慈恩寺是唐代長安城內最宏麗的皇家寺院，建於唐太宗時期，是太子李治為了追念母親文德皇后而建，並由西行取經歸來的玄奘法師擔任「首任主持」。期間，法師督造了大雁塔。

玄奘法師在大慈恩寺翻譯佛經、弘揚佛法11年，並創立了佛教的「相唯識宗」，使大慈恩寺成為唯識宗（又稱「法相宗」）祖庭。期間，為供奉從印度請回的經像和舍利，法師親自督造修建了大雁塔。

如今的大慈恩寺，是明代在原寺院「西塔院」的基礎上修建而成的，現存的殿堂則多是清代建築。寺院內中軸線上的主體建築依次是大雄寶殿、法堂、大雁塔、玄奘三藏院。其中，大雁塔內和玄奘三藏院分別供奉的佛舍利和玄奘法師的頂骨，是大慈恩寺的「鎮寺之寶」。

寺院中軸線以東是塔園，園內的塔林，共有舍利塔九座，供奉著自清代以來本寺九位高僧的舍利子。

大慈恩寺的南、北都有廣場。周邊還有陝西博物館和大唐芙蓉園等景點。

西安城牆

西安城牆，是古都西安的標誌性景觀，也是中國迄今保存最完整的古城牆。全長約14公里是在唐代皇城的基礎上建成的，包括護城河、角樓等一系列設施。

西安城牆又稱西安明城牆，現存城牆為明代建築，全長13.7千米，始建于明太祖洪武三年（1370年），於洪武十一年（1378年）竣工，是在明太祖「高築牆、廣積糧、緩稱王」的政策指導下，在隋、唐皇城的基礎上建成的。之後明太祖朱元璋將次子朱樉冊封為秦王，藩封、府治同在一城，因而城池規模宏大堅固，再加上後來明清屢次修葺、增建，至今保存完好。2004年初，西安市含光門段城牆道路工程施工，陝西省文化遺產研究院受有關部門委託，配合工程，對該處暴露的城牆斷面展開考古調查，認定它結構複雜，時間跨度從隋唐至現代，歷經五次大的修築而成，十分具有歷史價值。

城牆結構：

城牆上的建築分為：敵台、正樓、箭樓、閘樓和角樓

敵台

明代擴建後的西安城牆，每隔120米修敵台一座，突出在城牆之外，頂與城牆面平，是專為射殺爬城的敵人設置的。敵台之間距離的一半，恰好在弓箭的有效射程之內，便於從側面射殺攻城的敵人。城牆上共有敵台98座，上面都建有駐兵的敵樓。

正樓（城樓）、箭樓、閘樓

冷兵器時代武器落後，城門又是唯一的出入通道，因而這裡是守城者苦心經營的防禦重點。西安城東、西、南、北四座城門，分別有正樓、箭樓、閘樓三重城樓。閘樓在最外，其作用是升降吊橋；箭樓在中，正面和兩側設有方形視窗，供射箭用；正樓在最裡面，是城的正門。

角樓

西安城牆四角都有突出城外的角台。除西南角是圓形（可能是為了保持唐皇城轉角原狀）外，其它的角台都是方形的。角台上修有比敵台更為高大的「角樓」，表明了這裡在戰爭中的重要地位。

城門

西安城牆現有城門18座，從永寧門開始順時針依次為：永寧門、朱雀門、勿幕門、含光門、安定門、玉祥門、尚武門、安遠門、尚德門、解放門、尚儉門、尚勤門、朝陽門、中山門、長樂門、建國門、和平門、文昌門。其中只有永寧門完好的保存了三道城牆，這是當時因為軍事防禦的需要，安遠門、長樂門、安定門因時間久遠，只剩下了兩道城牆。而城牆邊的門洞都是民國時期建造的。其餘十四座城門均為後期修建。

永寧門

俗稱南門，是西安城門中沿用時間最長的一座，建于隋朝初期（582年）。它曾經是皇城南面三座門中偏東的一座，叫安上門，唐末縮建新城時改稱南門，明代改名永寧門。它也是現在西安城牆各門中復原得最完整最漂亮的一座，新完成的地下通道可以使遊人能夠安全的進入城門內參觀。

和平門

與大雁塔、大差市、西安火車站、大明宮含元殿處於同一南北軸線上，開通於1953年。為了表達飽經戰亂的中國人民對世界和平的渴望，取名和平門。城門內為和平路，城門外為雁塔路。

登樓

遊客可以選擇閒庭信步，也可以選擇騎自行車環繞城門一圈，自行車僅在東門（長樂門）、南門（永寧門）、西門（安定門）、北門（安遠門）可以租借，具體詳細諮詢租借處的工作人員。

目前西安城牆共有八處可以登城，分別是：東門（長樂門）、南門（永寧門）、西門（安定門）、北門（安遠門）、含光門、文昌門、和平門、尚德門，遊客可以就近登城。其中南門是西安城的迎賓門，也是遊客選擇最多登城的一個門。登城54元。目前西安城牆和西安碑林博物館發售聯合套票，遊客購買套票後，可以遊玩以上兩個景點，套票面值100元。

華山

華山，古稱「西嶽」，為中國著名的五嶽之一，位於陝西省華陰市境內，有「天下第一險山」之稱。

華山又有「太華山」的雅稱，是中華文明的發祥地，「中華」和「華夏」之「華」，就源於華山。

「奇險」兩字，是華山風光的精髓。「自古華山一條道」形容的就是華山的險峻。長空棧道，鷂子翻身，以及在峭壁絕崖上鑿出的千尺幢、百尺峽、老君犁溝等處，親臨其境者，無不歎為觀止。

主要景觀：

華山的著名景區多達210餘處，從古至今，無數文人墨客在此留下各種經典詩詞。

長空棧道

長空棧道位於華山南峰東側山腰上，是華山派第一代宗師——元代賀志真道長為遠離塵世靜修成仙，在懸崖絕壁上鑲嵌石樁，鋪上木板而成。走到棧道盡頭，能夠看到賀掌門修身的「賀祖洞」。修路者在峭壁上鑿出石孔，孔中楔進石樁，石樁之間鋪上寬約40釐米的木板，遊客通過這裡，必須身貼崖壁，手拉鐵鍊，腳踏木板，側身緩慢向前移動。

西嶽廟

西嶽廟，又名華嶽廟，是歷代帝王供奉和祭祀西嶽大帝「少昊」的廟宇，始建於漢武帝元光年間（西元前134-前129年），當時建在華山腳下的黃神谷（今黃甫峪）口。東漢桓帝時（西元147-167年）遷於現址，改為今名，唐宋明清歷朝多次重修。

蒼龍嶺

蒼龍嶺上的台階只有2尺多寬，兩旁萬丈深壑，勢陡如刀削斧劈。嶺脊上下高差約500米，坡度在45度以上。在這裡遙望青松白雲，耳聽風聲大作，令人心驚目眩。

金鎖關

金鎖關為華山五關之一，建在三峰口的一座石拱門上，是由五雲峰通往東、西、南、中四峰的咽喉要道，鎖關後則無路可通，所以又稱為通天門。道家認為，華嶽為仙鄉神府，只有過了通天門，才算進入仙境。所以有「過了金鎖關，另是一重天」的民謠。

鷂子翻身

鷂子翻身是從東峰到下棋亭必經的一段絕壁險道，為華山著名的險道之一。其路鑿於上凸下凹的倒坎懸崖上，下視唯見寒索垂於淩空，不見路徑。遊人至此，須面壁挽索，以腳尖探尋石窩，交替而下，其中幾步須如鷹鷂一般左右翻轉身體才可通過，故得此名。

大唐芙蓉園

位於大雁塔東南側的大唐芙蓉園，建於原唐代皇家芙蓉園遺址上。如今這裡擁有國內最大的仿唐建築群，來到這裡，觀賞恢弘的仿唐建築，欣賞燈光襯托下的美景，還可以觀看具有盛唐風情的歌舞《夢回大唐》。

園區分為多個區域

大唐芙蓉園以芙蓉湖為地理中心，紫雲樓、陸羽茶社、鳳鳴九天劇院等眾多景點，環繞分佈在湖的四周。整個園區又分為十二個文化主題區域，從帝王、詩歌、民間、飲食、歌舞特色等各方面，再現了大唐盛世的燦爛文明。

園中的夜景，也是極具璀璨色彩。每當夜幕降臨，華燈初上時，遊歷於燈火輝煌中的唐文化長廊、芳林苑、紫雲樓等地，處處燦爛奪目，在月色和燈光的映襯下，大唐芙蓉園更顯高雅之美。

有各種精彩的演出節目

園區內還會上演各精彩節目，包括祈天鼓舞、「教坊樂舞」宮廷演出、「豔影霓裳」服飾表演等。每晚在紫雲樓北廣場上演的全球最大水幕電影，將帶給你全新的立體震撼。而在鳳鳴九天劇院上演的大型舞劇《夢回大唐》，更是一台集盛唐風情、歌舞精粹於一體的樂舞表演。更多節目表演，可參考官網。

華清宮

華清宮歷史悠久，周、秦、漢、隋、唐等歷代帝王在此建有離宮別苑，宮內集中著唐御湯遺址博物館、西安事變舊址——五間廳、九龍湖與芙蓉湖風景區、唐梨園遺址博物館等文化區和飛霜殿、萬壽殿、 長生殿、環園和禹王殿等標誌性建築群。

「溫泉頌」碑

驪山溫泉因開發利用早且備受歷代帝王的青睞，享有「天下第一御泉」的美譽。早在6000年前的仰紹文化時期，薑寨先民就開始利用驪山溫泉。源遠流長的驪山溫泉凝聚著豐富的文化內涵，是中華民族歷史文化中不可或缺的重要組成部分。

景區內的這塊溫泉頌石碑高154釐米，寬72釐米，厚19釐米，盤龍螭首，梯形跌座。是北魏雍州刺史元萇篆刻，碑文寫到「溫泉乃自然之經方，天地之元醫，干城萬國之民，懷疾枕菏之客，莫不宿糧而來賓，療苦於水」，此碑是華清宮現存最早的文字實物資料。

唐御湯遺址博物館

這裡就是《長恨歌》中描述楊貴妃出浴場景的浴池所在地，在安史之亂後，原來的建築殘存無幾。1982年，臨潼縣人民政府在修建「貴妃亭」時，偶爾發現了唐代浴池遺址，後經發掘整理，建成唐華清宮御湯遺址博物館。這個湯池小巧靈瓏，設計獨特，東西長3.6，南北寬2.9，形近似橢園形。池壁全由青石拼砌而成，湯池上下兩層的台式結構，由18組卷石拼砌而成。池中有專供楊貴妃沐浴時的專用的長條石，刻有「楊」字紋樣。池底中間有一直經為10釐米大小的進水口。這裡出土了一漢白玉雕刻的蓮花底座，底座上蓮接噴頭，下接陶水管道與總水源相接，溫泉水因自然壓力通過管道從蓮花噴頭四散噴出，這灑落下來的水霧呢，也就和今天的淋浴相差無幾。貴妃池東邊緊挨著的便是唐玄宗專用的御湯。唐時池上建有九龍殿，殿外有白玉雕成的九條龍，口噴泉水。此湯平面呈寫實的蓮花狀，故又名「蓮花湯」。

西安碑林博物館

西安碑林博物館位於文昌門附近，館內由碑林、石刻藝術等部分組成，其中由歷代碑石、墓誌組成的碑林是館內的亮點，其中包括顏真卿、柳公權、懷素等書法名家的碑刻，還有《石台孝經》和《開成石經》兩塊唐代碑刻。

在碑林博物館內，你能夠欣賞到歷朝歷代的碑刻和墓誌，這裡收藏的碑刻和墓誌時間跨度長達2000多年。其中的珍品有：顏真卿的《顏勤禮碑》、《顏家廟碑》等，是標準的「顏體」；柳公權的《大達法師玄秘塔碑》，是「柳體」中最典型的代表作；唐代懷仁和尚從晉王羲之遺留的墨蹟中選集而成的《大唐三藏聖教序碑》；著名草書家懷素的《千字文》，筆意奔放。

除了書法大家的石刻外，最受遊客歡迎就是《石台孝經》和《開成石經》兩塊碑刻。《石台孝經》，是儒家經典，碑文由兩個皇帝以四種字體書寫的，即：唐玄宗李隆基以隸書書寫碑文，又以楷書作小字注釋，又在碑刻成後在碑側用行書作批註，而此這塊碑的碑額是由唐肅宗李亨用篆書所寫的。《開成石經》刻成於唐文宗開成二年（西元837年），一共包括詩、書、禮、易、春秋等十二部經書。

在碑林博物館流覽時，還可以在館內的「石刻藝術館」中觀賞到四神墓門、唐昭陵六駿圖、孔子見老子圖、青龍朱雀圖等精美的石刻。遊玩後，還可以購買到用原碑刻拓印出來的「碑帖」，不過這裡的「碑帖」價格不算便宜，從幾百元至上千元不等。如果你的要求不是很高，可以在碑林邊上的書院門步行街上購買碑帖，價格相比較便宜些。