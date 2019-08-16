父親舉起鋤頭火氣衝衝地奔來；母親張開雙手急急擋住；母親的身後是那頭奔跑的豬。

這是小時候現在我眼前驚恐的一幕，這是一場情感與理智的較量。

那年臨近年關時，生產隊從水塘裡捉了魚分給大家過年，母親把分得的魚煮了一煲放在屋裡條台下面的橫板上，大家還捨不得吃一丁點，不料被家裡的豬趁我們外出時撬倒把魚吃光了。那時，這是大家一年到頭企盼的過年美食啊。

父親激怒了，便要痛打豬來解恨。母親是理智的，她攔住父親說，要打就打我，是我沒有把魚放好，背脊朝天的畜牲懂得什麼？它吃了魚可長出1斤，你打傷了它還會長嗎？不是白養了？到頭來損失的不就是自己嗎？

父親終於放下了鋤頭，理智終於戰勝了情感。

說實話，憑感情我也想把豬揍幾下，然而覺得母親的話說得很在理啊。那年月，儘管其他的一些副業不能搞，但豬可以養，因此家家戶戶都養豬，農民的經濟收入主要靠養豬，一年的開銷就寄託在這豬的身上。因此，豬成了農民的寶貝，一日三餐被用心地伺候著。打傷了不等於白養了？

然而那時養豬都是散養，因豬嘴饞不僅偷吃家裡的東西，也常跑到田裡偷吃番薯，因而像父親這般憤怒地懲罰豬是常見的，最重的懲罰是打掉豬蹄殼。那時番薯是農民的主糧，是他們的命根子，番薯的主人看到鬱鬱蔥蔥的薯苗被吃掉了，誰不心痛，誰不憤怒，於是主人便掄著鋤頭氣勢洶洶地追了上去。豬雖有四條腿，但拖著肥胖的身軀，跑不了多遠便氣喘吁吁了。那人追上了，掄起鋤頭用力把豬推倒在地，順勢猛撲上去，一手抓住前腿，一手抓住後腿，用一膝蓋壓住豬的身軀，豬便動彈不得了。那人便用磚頭敲掉豬蹄殼，或張開嘴用牙齒把蹄殼咬下來，豬痛得嗷嗷亂喊。在豬的喊聲中，那人心頭的憤氣就排解了。豬拖著滴血的蹄一瘸一拐地走回主人家，一連數天都撐不起吃東西，那受傷的蹄要一段時間才好。這豈不影響了生長？有一次，我家的豬也因偷吃番薯被打掉蹄殼，母親痛心地說，背脊朝天的東西，它懂得什麼，為什麼忍心下這樣的手？雖則痛心，但誰也不會去找人論理，因為無理可論，既然損毀了莊稼，就得遭到懲罰。

可是豬畢竟是豬，它不會吸取教訓，豬蹄好了，它照樣出去逛蕩，見到番薯照樣偷吃。

人們似乎醒悟了，採取了防守的辦法，不讓豬跑到田地裡去。在村邊種上帶刺的勒古，把村圍起來，村民出入的路口用木或竹插圍起四十來公分高的柵欄。但這對那些野性大的豬是沒有作用的。因此，豬偷吃番薯而被敲掉蹄殼的事依然時有發生。

這次豬偷吃魚，母親的理智讓父親的怒氣消退之後，她對父親說，這樣養豬也不是辦法，不如建一間豬舍把豬圈起來養。父親一聽，覺得在理，便欣然接受了這個建議，在屋子附近的村邊建起一間簡易的豬舍，上邊蓋上茅草，不讓豬曬著淋著，地板鋪上磚頭，還在後面裝一個缸承接豬糞便，作莊稼的肥料。豬被圈養著，就不亂動了，吃了睡，肚子餓了，起來轉轉圈兒，抬起頭來嗷嗷地吼幾聲，這樣更容易長膘，飼養效果更好。

人們發現這是好辦法，於是建豬舍圈養便在村裡應運而生了。不但莊稼避免損壞，豬避免挨打，而且過去村裡隨處可見的豬屎不見了，村子乾淨多了；農作物可用的肥料充足了，長得更加茂盛，糧食增產了。這是人們始料不及的。

更讓我想不到的是，這件事之後，父親已被母親的理智所感化，仿佛變了個人似的，很少見他發脾氣了，大男子主義消減了，經常和母親商量著事情，也常常和我講道理了，有時還告誡我，衝動是魔鬼，會讓人吃火藥，使人神經錯亂。

理智的力量充滿正能量，它讓人避開情感的漩渦，使人沉穩和冷靜，從而向正確前行。小時候父親和母親因豬偷食的那一幕對峙，彰顯了理智的力量。我一直很佩服母親的理智，她那句經典台詞給我很深啟迪：凡事應多投入理智，才會避免感情用事，減少差錯。

作者：游水方