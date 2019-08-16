盛夏「一杯濃濃的鄉愁」

Beautiful outdoor tropical beach sea around samui island with coconut palm tree and other at sunset or sunrise time for holiday vacation travel

都說江南的山水好，夏風一縷揉著驕陽，掠過山巒翠青物語，穿過樹綠纏葉的小城，拂過荷葉滿塘的湖韻，一潭盛夏的水韻湖水浪舞，鴛鴦、水鳥、野鴨游離在水面，一陣熱風襲來，那蘆葦、水草、浮萍、荷葉隨風舞起，瞬間那清澈的湖水漫過草青，漫過青石板的幽巷，此時的深巷果樹垂簾，空氣裡彌漫著梔子花的香氣，那水蜜桃成熟了，小城、鄉野、農田、湖水、池塘、綠樹纏蔭的小巷，到處都彌漫著孩時鄉愁的詩意，在這盛夏裡，我動情的走進她……

藍藍天空，驕陽宣洩，穿過城池、小街庭院、雨後的竹林、青石板的小路，潑灑在青山綠水間……那些個濃密的林蔭，鄉舍、果樹、農莊，在知了鳥兒的歌吟中渲染，在這裡盛夏的榕樹長得茂密，池塘裡魚兒跳得歡，弄濕了青青的河邊草，這時的山水流韻，飛花繞肩，悠緩漫流，繞過山間流亭飛溪溝，淌過野花豐鬱的山谷，跳著舞，唱著歌，流進了山下的荷花塘。

在夏裡，在孩時的夢境裡，我的心間都流淌著一股暖流，一股熱烈，一壇濃香的老酒，一杯入口的鄉愁，童年、盛夏、家鄉的山水，和那些坐落在林蔭裡的故事，至今一直在纏繞著我，能讓我一直銘記的是，魂牽夢繞的江南魚米之鄉，綠墨印染的大山，水墨盈染的河流，濃蔭遮掩的放學路，不能忘懷的初心和童年，那些個青山綠水的畫面，門前的外婆橋，那排排垂柳下的一潭清泉，水井、街道、河邊的青石板，讓我思念，鄉愁濃情，已深深的刻在了我的腦海裡了。

光陰湧動著流年，這夏濃蔭密匝，那些個瓜果熟透，總是垂掛在枝葉下，暖風拂過，花葉動情，一季的花香撲鼻，那玫瑰、葉季、玉蘭、梔子花開，梔子花香醉幽巷，飄過林蔭穿小城，走街穿巷，葉瓣飛舞，香滿庭院，我看見了，賣花姑娘美麗動人的倩影……

這個季節綠蔭濃匝，瓜果成壟，夏風一縷，荷韻滿塘，一塘花香的故事，像一曲飄香薰染的歌謠，從這裡飄過外婆橋，醉美了江南的小城，大山、花香、清泉、鄉野、荷塘都湧著詩韻，水榭亭閣，清水樓臺，門前的竹林，架下的葡萄垂簾，鋪著青石板的小巷，幽巷裡的腳步聲，池塘裡的水窩都印著童年的影子。

倚一窗流年的夏景，沉醉在花香翠海的日子，泡上一壺江南韻，細品慢喝，山亭裡觀雨聽風，一群摯友遊樂于青山綠水間；譜一曲青山綠水的鄉愁，讓你記住家鄉小河，碧綠河水，翠翠青山，煙籠薄霧，那一縷湧著詩意的浪花，輕輕的漫過夏日的草坪，我站在流淌的小溪中，彎下身子，捧起一灣甘甜的河水，在水霧中撈起一碗濃濃的記憶，孩時的鄉愁，離別的相思，那首歌輕輕的響起「池塘邊的榕樹上，知了在聲聲地叫著夏天」，歌聲好聽，穿過夏日的林蔭。 那些個過往的流年，萬水青山總是情，遠山含黛，綠意蔥蘢，在夏風裡留下了蹉跎的歲月，綠蔭乘涼的人們，一群孩子們光著腚在塘水裡嬉戲打鬧，老人們睡在竹趟椅上享受著的清涼，從水井裡撈起冰涼西瓜，樹梢上蟈蟈、知了叫著、唱著，那鳥兒躲進了樹窩裡納涼，一陣熱風吹來，山泉飛瀉，鴛鴦戲水，遠處湖水蕩漾，夏荷舞蹈，荷葉清香，那魚兒、水鳥、野鴨在湖水裡遊蕩，走進濃情的盛夏裡，這夜幽巷、花香、青田、葡萄架下頑皮的孩子，憑著記憶我撈起孩時的無憂與快樂，將一份純真的鄉愁裝進行囊，讓鄉愁的故事延續，深深裝進我的心裡，沉浸在歲月靜好的日子裡，夜色下，我看著那本泛了黃的相冊，慢慢的進入了夢鄉。

作者：張敏