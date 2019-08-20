「一站式」世界藝術盛宴——西雅圖藝術博覽會紀實

文/圖小愷

部分圖片來自主辦方官方網站



說到藝術聖地，相信很多人會想到紐約、巴黎、東京…可是每年假期有限，好想在西雅圖也能飽覽各種藝術展覽。如今夢想成真，又一個西雅圖人引以為豪的「一站式」世界藝術盛宴——西雅圖藝術博覽會(Seattle Art Fair) 拉開了帷幕，巧的是與西雅圖海洋節趕在同一個週末，很多小伙伴兒分身乏術。沒關係，我們在這里為你帶來現場報導，一起來看看今年又有什麼新的看點呢？

關注「當下」的一場「奇趣」體驗：

今年，該博覽會的藝術總監湯普森（Nato Thompson ）組織了圍繞「好奇」和「奇蹟」主題的活動，同時包括音樂、科技、自然歷史和人工智能等熱門話題。

從藝術二人組Bigert＆Bergström的地震模擬裝置到藝術家Richard Pell和Stephanie Dinkins的人工生活談論，跨界的藝術合作映射出我們面對周圍變化的反應。

藝術家Bigert & Bergström的地震模擬裝置

其中一個作品，更是本屆藝博會的全場人氣王！它是美國大熱的社交網絡博主「Bread Face」創作的，名為「自我面對（Self Facing）」。現場表演中，她將臉埋進鬆軟的麵包裡，引發觀眾的自發性知覺經絡反應（ASMR）。



關於ASMR:



自發性知覺經絡反應（Autonomous Sensory Meridian Response）。 這種神奇的反應，據說是一種很放鬆舒爽的狀態，很多人看別人給狗子梳毛、聽到理髮師給自己剪劉海兒時會有類似的體驗。



Bread Face現場表演

現場觀眾與麵包的互動

同時觀眾也會被邀請通過與麵包的互動，參與整個體驗過程，隨後這些注（被）定（玩）不（兒）凡（壞）的麵包也將作為展品陳列在展廳中。

Anthony James作品「二十面體門戶」

而來自加州的Melissa Morgan Fine Art藝術中心，攜手藝術家 Anthony James 帶來了一組光學互動體驗作品系列。通過精確的空間設計，將玻璃、鏡面與燈光進行巧妙組合，望進去彷彿陷入一場無限神秘的夢境中，又好似漫步在電影中光怪陸離的時空隧道裡。



像這樣將「藝術」與「科技」結合的作品，在本次展覽中屢見不鮮。湯普森自去年加入策展以來，看到了西雅圖這座城市強大的科技創新影響力，不斷嘗試在展覽中加入大量的科技元素，吸引了越來越多的關注，而這種趨勢近年來席捲了包括紐約現代藝術館（MoMA）在內的世界各地主流藝術市場。即便並不是衝著投資和收藏來的，這也是一個了解藝術多樣性和潮流風向的絕佳機會！



「一站式」欣賞到全世界的優秀藝術作品

來自遠方的藝術作品總是令人感到新鮮好奇，藝術界更是講究五湖四海百花齊放！今年的西雅圖藝博會匯聚了澳大利亞、德國、日本、韓國、俄羅斯和越南等國家和地區的藝術精品。





你見過米粒大小的千紙鶴摺紙嗎？來自日本的藝術家Wataru Ito為觀眾呈現的超仿真紙質模型作品，巧奪天工。遠遠看去不過是普通的蘋果Nano播放器，湊近一看原來是紙質的，耳機插口可以像真機一樣拔出，精細程度令人嘆為觀止！像這個手錶作品系列，很難想像從表針到不銹鋼錶帶上雕刻的品牌logo是如何用紙做出來的，實在是佩服之極。當然，5000多刀的價格貴過真表，想想相對更複雜的製作技藝不得不讓人信服。除此之外他還帶來了紙質的老式相機、電路板等作品，展位爆滿。



迷你摺紙千紙鶴組成的作品「天際線」

用紙製作的超級精細的手錶

西班牙的STOA畫廊首次推出本國藝術家Salustiano和ConchiÁlvarez以及墨西哥藝術家Astrid Sommer的作品。

Salustiano作品「地球將達到無限，像伽利略時代之前那樣

來自台灣地區的著名藝術家徐永進，曾經為電影《艋舺》書寫主題宣傳字體。此次帶來的作品，繼續了個人一貫的風格，同時又做了很多大膽的嘗試和突破，讓人領略到傳統書法和水墨元素的全新演繹形式。





台灣藝術家徐永進作品



徐先生為電影《艋舺》創作的字體

來自韓國的藝術家則為我們展示了天馬行空的想像力：借助內置燈光和分層的畫面處理，將寫實的窗外景觀和經過藝術簡化的室內空間結合得恰到好處，光影流轉間，帶來溫馨的感動。



韓國藝術家Sun Tae HWANG作品



作為主辦地，西雅圖也展示了其最新的藝術動態。



J. Rinehart 畫廊展出了藝術家Daisy Patton, Meggan Joy,和Jennifer



Daisy Patton作品「無題 」

雕塑作品「釹疊層」

Zwick 與鮮花合作的驚艷作品；Traver Gallery畫廊帶來了John Kiley的雕塑作品「釹疊層」。

滿載而歸，無論是在包裡還是心裡！

本屆觀眾也真是給力，截止到週日下午為止，很多作品已經被認購，或是被從牆上取下留下一片空白，或者被貼上了「已售出」的紅色標籤。有收藏者和買家大筆一揮就是幾萬刀起的交易額，還有買家手持一張長長的購買清單，彷彿買菜般雲淡風輕。

如何不讓觀眾們空手而歸，主辦方也有考慮到。聯合多個知名藝術博物館禮品部開設的紀念品商店裡有很多創意好物。

像這個陶瓷花瓶，靈感來源於日化用品的塑料容器造型。



陶瓷花瓶

再比如這些看起來常見的塑料購物袋，其實是環保輕便的尼龍材質製成的。

創意環保購物袋

每天展覽臨近收尾時，有免費派發限量版畫的活動。版畫是由著名藝術家Mark Gibson和Molly Crabapple等創作，Pratt藝術中心提供現場活動支持，使用傳統的手工絲網印刷技藝，因其工藝特點每一幅都是獨一無二的。從上午就開始現場製作，數量有限，幸運的我和朋友們都有領到。

現場製作的絲網印版畫

絲網印刷



絲網印刷是指用絲網作為版基，並通過感光製版方法，製成帶有圖文的絲網印版。 絲網印刷由五大要素構成，絲網印版、刮板、油墨、印刷台以及承印物。利用絲網印版圖文部分網孔可透過油墨，非圖文部分網孔不能透過油墨的基本原理進行印刷。







此次博覽會不僅僅是藝術品展示和交易的平台，每天還有反映當代藝術潮流的主題演講和分享會、特別活動和表演，如果購買了升級講解服務，還有專業人士帶你深入逛展，為你答疑解惑。總之認認真真逛下來，感覺收穫頗豐！

前人栽樹，後人乘涼。西雅圖人可以在自家門口欣賞到頂級藝術盛會，真的是要感謝保羅艾倫等前輩做出的努力，為這座城市留下了寶貴的藝術文化遺產，讓我們足不出戶就能對標世界藝術前沿領域的動態和資訊。





