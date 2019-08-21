州議員謝伊電郵對話洩出 被指支持訓練兒童參加聖戰

Ted S. Warren / AP, file

（編譯Zita）在去年連任前一周，州議員馬特謝伊（Matt Shea）所寫的宣言被洩露，他其後否認這是聖戰的路線圖—讓保守的基督徒「愛國者」對抗穆斯林和馬克思主義的「恐怖分子」。相反，謝伊堅持這份標題為「戰爭的聖經基礎」（Biblical Basis for War）只是包含了舊約中關於戰爭的學術佈道筆記。

衛報上週三（14日）報導，新洩露的電子郵件以及謝伊的公共臉書頁面上的視頻顯示，這名斯波坎谷共和黨人與一個名為Team Rugged的團隊有著密切聯繫，該團隊成員在20多歲的時候訓練過兒童、青少年和男子以作宗教戰鬥。

「Team Rugged 的背後目的是為年輕人提供關於愛國和聖經的戰爭訓練，」一名被確定為該組織領導人帕特里克哥允（Patrick Caughran）在2016年7月發給謝伊的電子郵件中寫道。 「關於它的一切都是政治不正確的，和對於大多數現代基督徒而言，這是令人震驚的事實。有些情況下，每個參與者將不得不與入侵我國—最野蠻的敵人之一—的穆斯林恐怖分子作鬥爭。」

哥允補充說，一個Team Rugged的活動將根據約翰韋弗（John Weaver）的作品提供「聖經教學」，韋弗是一名捍衛奴隸制的種族主義傳教士，他崇拜聯邦並譴責跨種族婚姻。南方貧困法律中心（Southern Poverty Law Center）稱韋弗「最近成為培訓基督徒參加武裝鬥爭的主要支持者。」

哥允告訴謝伊該活動還將提供武器訓練，「參與者將學習格鬥、使用防禦刀、近距離用步槍、手槍射擊，以及如何在2,3和4隊中有效地工作。」

哥允隨後請求謝伊將他與「約翰‧雅各布‧施密特」（John Jacob Schmidt）聯繫起來，「約翰‧雅各布‧施密特」是極右翼播客傑克羅伯遜（Jack Robertson）的化名，他曾在有謝伊在內的群聊中提出人身攻擊自由派示威者。謝伊回覆該郵件，並將其請求傳遞給羅伯遜。

在衛報報導有關電子郵件後，Team Rugged 的臉書頁面和網站被刪除。目前還不清楚該組是否仍然活躍。哥允和謝伊之間的電子郵件以及其他文件，已交給國家眾議院僱用的私人調查員團隊，以確定謝伊是否煽動了政治暴力。

然而謝伊和Team Rugged 並不是一個秘密：2017年7月，在史蒂文斯郡北部一個名為大理石（Marble）的保守宗教社區的年度上帝和鄉村慶祝活動中，謝伊發布了一個臉書現場視頻，當時他正在訪問三個年約二十多歲的Team Rugged成員。

「告訴所有在愛國土（Patriot Land）上的人，Team Rugged是什麼？」謝伊在視頻中拿著麥克風問道，「你們在幹什麼？」

一名身穿綠色襯衫和迷彩棒球帽的成員回答：「Team Rugged基本上是一所青年男子學校，提供他們在基督教戰爭中所需的基礎學習和技能。」

「你們看起來像是一支雜技特種部隊，而我很喜歡，」謝伊回答。

華盛頓國務卿辦公室的檔案記錄顯示，Team Rugged有限公司於2017年8月成立，大約在哥允發送電子郵件給謝伊的一年後。

該公司由史蒂文斯縣科爾維爾的邁克爾·哥允（Michael Caughran）註冊，執行董事會成員包括大理石社區的牧師巴里伯德（Barry Byrd）。 （1988年，伯德幫助寫了一份基督教身份宣言，稱猶太人為「反基督徒」，並譴責種族間婚姻。）

斯波坎縣警長奧茲尼斯費（Ozzie Knezovich）敦促其他共和黨人譴責謝伊為極端主義者，並指Team Rugged尤如德國納粹希特勒青年（Hitler Youth of Nazi Germany）。極少在媒體上發表的謝伊，截止上週還未公開回應報導。