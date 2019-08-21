州長英斯利慶祝達贊助門檻 學者指是空洞的勝利

（編譯Zita）華盛頓州州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）達到了總統競選活動的里程碑：他收到了來自超過130,000名不同人士的捐款贊助。



「這對氣候活動家和基層運動來說是一次巨大的勝利，」英斯利的聲明表示。 「我們把氣候危機的目標放在2020年的競爭中。」



雖然以氣候為重點的運動對民主黨總統競選產生了影響，但有學者認為它未能提升英斯利在競選中的地位。他仍然處於民主黨初選民調的最底層，他不會出現在美國有線電視新聞網（CNN）氣候市政廳，並幾乎肯定會被排除在下一次民主黨辯論之外。



130,000名捐贈者可能是這項運動的勝利，但它看起來像是一場空洞的勝利。畢竟，這個數字是民主黨全國委員會（DNC）選擇的任意數字，用以確定近二十多位民主黨總統候選人中誰將有資格參加九月份的第三次辯論。但是英斯利遠遠沒有達到DNC的另一個決定性門檻：民意調查。為了有資格參加下一次辯論，候選人需要在8月28日之前四個單獨的民意調查中獲得至少2％。



然而英斯利沒有在一次的民意調查中沒有破2％，最近的全國民意調查給了他0％的支持，他甚至不再被列為民主黨前20位候選人之一。英斯利不斷呼籲進行氣候辯論並未說服DNC進入第一階段，但帶領了MSNBC和CNN向總統候選人宣布「氣候市政廳」。



雖然他已經發布了最詳細和雄心勃勃的應對氣候變化計劃，並成為有線電視新聞的近期話題，但英斯利將不會被邀請參加CNN的氣候危機市政廳。CNN 已經邀請了9位候選人進行辯論。



氣候倡導組織Oil Change U.S.的通訊主任大衛特恩布爾（David Turnbull）說，英斯利已產生了影響，縱使沒有出現在他的投票數據中。特恩布爾指出，民意調查結果顯示，民主黨選民將氣候變化視為一個首要問題，這歸功於英斯利的努力。



華盛頓大學環境政治中心的創始主任亞甚‧普拉卡什（Aseem Prakash）對英斯利的氣候變化關注表示讚賞；但他表示，在錯過CNN辯論之後，州長不太可能獲得牽引力。普拉卡什指出，有一連串的華盛頓政客正在等待英斯利總統競選活動的結果。全州和縣官員 —總檢察長鮑勃弗格森（Bob Ferguson），土地專員希拉里弗蘭茲（Hilary Franz）和金縣執行官道康斯坦丁（Dow Constantine）—正在考慮競選州長，前提是英斯利不尋求連任。