每三個月搬遷 帳篷城3非法紮駐新地址

（編譯Zita）在近20年來，被稱為「帳篷城3」（Tent City 3）的無家可歸者營地已經搬移了90多次。 通常情況下，它由教會或大學的許可下進行，但上週末它擅自搬到I-5旁邊拉文納（Ravenna）社區的城市土地上。

擁有42名居民的帳篷城最近就居在大學區的大學公理聯合基督教會，帳篷城3打算搬往的地址卻在最後一刻落空，而負責經營營地的小組SHARE/WHEEL早已答應教會將在週六搬離。根據由40名帳篷城居民簽署並於上週六向西雅圖市長詹妮德肯（Jenny Durkan）發出的一封信，寫到「宣稱我們有權生存和庇護」，指出這是十年來第二次帳篷城3紮根於未經批准的地方。

「在另一個地點騰出之前，我們待在這裡對任何人都不會造成傷害；分散和逮捕我們會傷害很多人並且成本很高，」這封信指出。

西雅圖，尤其是沿著I-5，充斥著很多無家可歸的營地，而它們大多數都是不合法或不允許的。SHARE/WHEEL幾十年來一直與市議會意見不合，此舉迫使官員在允許非法在公眾地段紮營和將其清移之間做決定。

該市發言人威萊姆克（Will Lemke）表示，該市正在「評估和監測局勢」。

「我們已經派出系統導航員到現場提供服務並與居民和組織者聯繫，」萊姆克說，他指的是那些專注於未經批准營地的外展人員。帳篷城3是西雅圖市第一個—也許是最著名—的帳篷營地。 它出現在2000年，聲稱它是「全國歷史最悠久的戶外營地」，並以自治模式運作。

近20年來，它一直在華盛頓大學和西雅圖太平洋大學輪流紮營，但主要依靠教會來組織。現在，帳篷城3幾乎是剩下的問題。其他受制裁的「帳篷城市」已經變成了小房子村莊，有棚屋和門鎖，旨在提升生活條件。 可是，帳篷城3不是這樣，居民仍住在帳篷裡，他們每隔90天就會像往常一樣搬遷。

每三個月移動42人，包括他們的財產和營地的基礎設施—廚房，浴室，帳篷托盤—都很有挑戰性，但是帳篷城3的居民現在已經習慣了。搬遷多數發生在週六，運載的物件需要動用14輛卡車。載止本週二，帳篷城3已在新營地搭建，其餘的便攜式廁所於上午11:30抵達。

估約400個沒有許可證的營地曾如雨後春筍般湧現，在1月份，該市拆除了一組未經許可的帳篷，這些帳篷位於帳篷城3現時所在的高速公路旁。於上週六的搬遷期間，傳單分佈在附近社區以通知居民，不少人來到該營地視察和提供捐款。

當然，這也引來負面的回應。有人試圖在營地內拍攝，但被營地負責人阻止。視頻其後上載到「西雅圖安全」（Safe Seattle）的臉書群組，並發布聲明稱帳篷城3是因刺傷事件被逐出其原址。

大學公理聯合教會的牧師凱瑟琳·富特（Catherine Foote）表示事實並非如此。 她說營地所在的東北45街和東北第15大道街角，當他們在那裡時很安全和清潔。

「他們離開的原因是他們是一個信守承諾的團體，」富特指。她表至將來會歡迎帳篷城3回到其地址。