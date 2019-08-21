波音將僱用數百名臨時工 為737 MAX重返崗位做準備

（編譯Zita）波音公司週二表示，它將開始在摩西​​湖（Moses Lake）僱用數百名臨時員工，為停飛的737 MAX工作，並在監管機構給予他們再次飛行許可的情況下，準備飛機重返崗位。該公司將為臨時僱員提供有償住房和膳食津貼，他們正在尋找航空電子技術人員、飛機機械師、機身和發動機技工以及飛機電工。

資料顯示波音公司有信心美國聯邦航空管理局（FAA）將在少於兩個月的時間內，批准737 MAX再次乘載乘客。當監管機構最終確定MAX重新運作時，全球所有接地的飛機都需要安裝一個新的軟件，用於修復MAX有缺陷的飛行控制系統—機動特性增強系統（MCAS）。這個系統與去年10月印度尼西亞的Lion Air MAX和3月份的埃塞俄比亞航空公司的墜毀事件有關，當時事件一共造成346人死亡。

此外，由於所有噴氣式飛機在最終清關時都會停放至少六個月，因此需要對發動機和其他系統進行大量維護工作，然後進行幾次檢查，以確保一切運作正常。波音公司表示，當噴氣機準備恢復商業航班時，所有存放在普吉特海灣地區以外的MAX飛機將飛往西雅圖和埃弗雷特。摩西湖將作為附近的中轉站，在飛行前進行一些維護工作。

波音公司沒有提供現在停放的飛機數量或每個地點的容量詳細信息。該噴氣式飛機重返世界各地的時界線尚不清楚。 預計美國聯邦航空局將首先批准航班重新運作，並且為了進行培訓，可能只需要美國飛行員在電腦上完成在線課程，以便在新的MAX系統上更新它們。

國外監管機構可能在批准航班重新運作方面時較慢，有些可能需要對飛行員進行全面的飛行模擬器培訓。 這是因為擔心經驗較少的飛行員需要親身實踐，應對在兩次墜毀的飛行中出現的緊急情況。

埃塞俄比亞航空公司的的飛行員知道MCAS問題，從飛行中收集的數據表明，他們試圖遵循波音公司所概述的正確回應程序。 但是，他們按照程序進行操作含不完全性，並無法控制射流。

波音公司週二重申，它計劃向美國聯邦航空局提交一份最終認證，「一旦我們滿足了他們的所有要求，我們目前估計將在一個時間框架內支持第四季度早期恢復服務。」最終文件預計將於下個月向FAA提交，並且可以在一個月左右的時間內再次飛行。 一些MAX飛機可以在維修後幾週內恢復服務。

但是，對於擁有MAX機隊的三家美國航空公司而言，隨後的所有維護工作和飛行員培訓可能需要更長的時間。 西南航空公司已將其航班時表中的MAX航班推到1月份時恢復。 截至11月初，美國和美聯航已將MAX的取消服務時段延長。波音表示將在jobs.boeing.com上發布臨時職位空缺。