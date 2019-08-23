我已經很久沒去醫院化驗檢查了，一是心理素質差，二是害怕化驗的結果不盡人意。可最近腎區的不時疼痛讓我擔心，於是決定去醫院做個檢查。

在路上，我始終抱著一絲僥倖的心理，畢竟幾年下來，病情控制得比較好，每次化驗隱血都是2+，鏡下紅細胞也都在10個以內。

開了單，去化驗，10分鐘後結果出來了。拿到結果，先是一怔，不敢相信自己的眼睛，繼而是無聲的流淚，我沒想到僅隔一年的時間，檢查出來的結果竟然已是隱血3+，鏡下紅細胞有25個之多。我呆坐在椅子上，腦袋一片空白，恍惚間不知自己該做什麼。幾年來我一直以為自己很堅強，也很努力地以微笑去面對自己的病情，可如今病情的進一步加重還是讓自己悲觀噓唏。

許久，我掏出手機，我知道，此時惟有他才能給我安慰給我力量。一聽到他的聲音，我便哭了，一種無助而無奈的宣洩，此時我只希望能夠靠著他那厚實的肩膀，盡情地傾訴一番。一直以來，我是那樣的依賴他，即便是聽著他的聲音。

「別害怕，我們聽醫生的，好好治療。還記得上次的活檢麼，十天揪心的等待，最後不是雲開霧散了嗎？你會好好的，一定會好好的。」

靜靜地聽了他的安撫，我的心慢慢平靜下來。我知道自己的病情一直讓許多人牽掛著，父母不知度過了多少個不眠之夜，不知流下多少淚水。如今，我的生命已經不僅僅屬於我自己，而是屬於每一個愛我的人，他們與我一同感受著我的快樂，分擔著我的痛苦。我這麼悲觀並不能從根本上解決問題，甚至還會加重病情，到頭來痛苦的就不只是我一人。

想通了，心情也就好多了，我擦拭眼淚，走出化驗室，找到醫生，認真地聽從醫生的診斷，在醫生強調要做好「長期吃中藥治療，否則難以保腎」的準備時，我微笑而無奈地點點頭。我知道，在漫長的治療過程中，始終有他在陪伴著我，我不會孤單寂寞的。

「每天給自己一個燦爛的微笑，每天對自己說一句『你是最棒的！』」走出醫院，我心裡默默地為自己鼓勁。我相信，我會做到。我相信，我一定能夠做到！

作者：柔兒