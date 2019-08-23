溫市一年一度暑期盛事 PNE嘉年華展開

(溫哥華消息)溫哥華夏日的娛樂節目非常豐富，在喜士定公園(Hastings Park)舉行的太平洋國家展覽會(PNE)的嘉年華(The Fair)，最近已經開鑼，直至九月二日為止。

PNE嘉年華(The Fair) 自一九一零年開始，已成為一年一度的夏日活動，今年的嘉年華節目依然多元化，機動遊戲有適合成年人玩的刺激玩意，例如海盜船、霹靂舞等，亦有適合小孩子的有趣遊戲，例如旋轉木馬、小型高爾夫球場等。

今年這個嘉年華有個自拍區，遊客可以自拍留念。

展覽方面，有個很特别的戶外恐龍展覽(Dinosaur Stomp) ，展出15種恐龍照片，是侏羅紀和白堊紀時期的恐龍，還有十個如真人大小的電子動畫恐龍模型和五個靜態恐龍模型，小孩子更可以尋找恐龍骨。

還有個「2050運輸」(Transport 2050) 展覽，有個模型展出大溫哥華區過去、現在和未來的交通規劃。

今年繼續有動物農莊(Farm Country)，在這裡可以看見多種動物，包括羊、豬、雞、鴨、鳥等。此外，還有個「太平洋精神馬匹匯演」的精采演出 (Pacific Spirit Horse Show) 。多年來一直大受歡迎的「超級狗」(Superdogs)表演節目，今年由很多可愛的狗參與演出。

今年有個新節目，就是著名催眠大師Peter Reveen的表演。

嘉年華有多場演唱會和演奏會，每天晚上舉行，今年參加演出的包括歌手Smokey Robinson、Styx樂隊、Billy Idol和The Beach Boys等。

美食方面，在這嘉年華會可以品嘗世界各地的美食，例如中式點心、日式美食、墨西哥美食、咖喱食品、健康素食、印度美食、波霸奶茶、漢堡包、炸雞和意大利美食等。

有關PNE的嘉年華(The Fair)詳情，可瀏覽網頁www.pne.ca。(圖片提供：Pacific National Exhibition)

The Fair at the PNE(太平洋國家展覽嘉年華)

日期：即日起至九月二日

地點：2901 E. Hastings Street, Vancouver, BC

網頁：www.pne.ca