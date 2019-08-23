記不清我是從什麼時候開始喜歡上文字的。

小時候，最開心的事莫過於發新書。放學後，連蹦帶跳地趕回家，顧不得寫作業，趕緊從書包裡掏出嶄新的語文課本，按照書中順序一篇篇看，三天時間看完後，趁著姐不在，開始翻她的語文課本，姐姐比我大三歲，不僅書本比我的厚，還有老師發的16開的練習題，練習題是蠟紙刻印，老師自己用油墨印出來的。每篇練習題後都有一道閱讀與理解，帶著新鮮墨香蘊含哲理的文字強烈地吸引著我，讀著讀著常常忘了時間，忘了自我。

過年過節父母給的零錢，一分一分地積攢，利用星期天的時間，步行40分鐘後到縣城的新華書店，書店大門朝北，門口的右邊有一位出租連環畫的老大爺，用線繩扯起條條橫線，連環畫騎線上上，周圍圍滿了看書的人，租一本書2分錢。精彩紛呈的連環畫讓我眼花繚亂。邁進了書店的大門，映入眼簾的是帶拐角鑲著玻璃的木櫥櫃，櫃檯分上下兩層，底板傾斜著分別擺放著三行書，我把雙手放在膝蓋上，彎下身來慢慢地挪動腳步，眼光來來回回掠過那些書籍，驚喜的心情溢於言表,最後我鎖定了《李爺爺的家史》。

回家的路上，腳步就像踏在雲彩上一樣越來越輕鬆，擁有自己平生的第一本書，心情既激動又興奮，不時地按一下書包，感覺著書的真實存在。估計再有10分鐘的路程就要到家了，再也抑制不住對新書的渴望，依著乾淨的橋邊石，小心地打開書，生怕書頁折上痕跡。一陣淡淡的墨香隨著清爽的山風撲面而來，陽光暖暖地照在身上，四周靜悄悄的，偶爾會聽到小鳥的清脆鳴叫，那一刻我感覺自己是世界最幸福的人。漸漸地我的書越來越多，古典名著《西遊記》《三國演義》《水滸》，電影劇本《女交通員的故事》戲劇連環畫《海棠紅》《王寶釧》，武俠《七劍下天山》《十三妹》，抗戰英雄《橋隆飆》傳奇英雄《燕子李三》等。從連環畫的故事中我讀懂了許多人生道理，童年的時光因為這些書而充滿著無限樂趣。

最讓我愜意的是老房正屋的東牆上，掛著一個黑色的廣播，每天晚飯後，廣播下，聚精會神地收聽評書大師劉蘭芳播講的長篇評書《嶽飛傳》《楊家將》，民族英雄精忠報國、跌宕起伏的故事情節引人入勝，大師高亢嘹亮的音質，鏗鏘起伏的聲韻回蕩在房間上空，有聲文字的雙重魅力讓我如醉如癡，每次總是在戛然而止的「且聽下回分解」中意猶未盡地離開，可眼前依然不斷地幻化成鼓角爭鳴、刀光劍影的動感畫面，輾轉難以入眠。

縣城百貨大樓開業的第一天，萬頭攢動，人山人海。父親排隊一上午，下午終於捧回了一台半導體收音機。收音機隨時打開隨時收聽，不像廣播受時間限制。收音機裡除了播送新聞摘要，還有配樂散文，詩朗誦，母親一邊繡花，一邊認真聽，旁邊的我也聽得津津有味。最令我難以忘懷的是播放的古曲《春江花月夜》，樂曲中有文字詮釋，「輕舟，蕩漾于春江之上；兩岸青山疊翠，花枝弄影；水面波心蕩月，槳櫓添聲……」詩意的文字，清幽的意境，把「春天靜謐的夜晚，月亮在東山升起，小舟在江面蕩漾，花影在西岸輕輕搖曳的大自然迷人景色」一幕幕地展現在我們眼前。音樂與文字完美結合，一種令人窒息的美好突然襲擊了我毫無設防的心，我不可救藥地愛上了文字，因為它的介入，樂曲不再是單一的樂曲，文字也不是單一的文字……

回望過去，我慶倖自己在人生不同的成長階段，都有文字的溫馨陪伴，有文字不知不覺的薰陶與滋養。那些經典文學作品，世代傳承，或博大深沉，感人肺腑，或立意雋永，讓每一個與我相伴的簡單平凡的日子，都有著花擁花簇的幸福和美好。文字，是我心靈的自我救贖與昄依。好的文學作品不僅引導人心向上向善，而且總是能與我內心中嚮往的一種人生境界相契合。夜深人靜，於柔和的燈光下，一冊在手，心靈遊走在書的文字中，感覺是那麼輕靈而又曼妙。雖然作者來自不同的時代，不同的國家和地區，但是我們依然能夠穿越時空，跨越國界與地域界限，和書中的文字心意相通，相融共鳴，其樂無窮。

讀書賞文的同時，讓那些飄飛的思緒落在紙上，落字為種，紙上開花，夜晚，把靈魂交給文字，白天，把身體交給世俗，記錄日常生活中的隨想感悟，讓心靈在文字與現實之間往返。閱讀與寫作，讓我養成善於觀察與獨立思考的能力，始終相信，良好的堅持，自會讓人與眾不同。文字的力量，讓原本無知淺薄的自己逐漸見識世界的廣闊與人性的至善至美，心靈在一次次磨礪與去偽存真後不斷充實。生命不息，相伴不止，這是一個漫長的過程，整個過程既是一種磨練，也是一種享受；是一場心靈的修行，也是一次寂寞的心靈之旅。就像大浪淘沙，驚濤駭浪棄去的永遠是糟粕，留下的是精華，年復一年，日積月累，人生行進的道路上，當一顆心逐漸豐盈，屬於你的每一個晨昏都會繁茂生長，我想，這就是文字所特有的永恆魅惑，終身受用。

幾天前在網上購買了兩袋新疆灰棗，大棗個大，色澤紅潤光亮，令我一見傾心。打開包裝，迫不及待地將大棗放入口中，相似的外表下，有的大棗圓潤飽滿，果肉甘甜細膩，爽口爽心，有的大棗則徒有其表，乾枯如柴，味同嚼蠟。同一片藍天和土地，同樣的棗樹品種，相同的生長時間，其結果竟然相差如此懸殊，讓我不得不感歎。「如今你的氣質裡，藏著你走過的路，讀過的書和愛過的人。」餘生，願與文字相依相伴，不斷充實完善自我，做豐潤圓實的大棗，如此，方能不負此生。 讓文字豐盈心靈，期待在人生道路上邂逅更美的自己。

作者：雲上