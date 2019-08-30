一輩子那麼長，到底怎麼過才算不辜負此生？仔細想想，這問題好像杞人憂天了，人生並不是非要活得多麼精彩才有意義，也不是只有成功的夢想才叫夢想。

當下，把自己喜歡的事做好，就是一種了不起。

擔憂未來，不如踏踏實實地過好現在，順其自然的活在當下。無論人生正處於哪個階段，都應該珍惜眼前的時光。

如果想要到達更好的明天，那就先讓今天充實。畢竟，遙遠的夢想，都是由無數個今天做鋪墊才實現。

每個人都是獨一無二，不要小瞧自己的夢想，也不要總覺得別人的夢想偉大。

山有山的高度，水有水的深度，不攀比。茶有茶的韻味，香檳有香檳的風情，勿羡慕。人都有自己的長處，只要找到適合自己的位置，是金子總能發光。

我們常走在自己的路上，眼裡看的卻是別人的風景，以至於忽略自己路上的鮮花。他人的人生只可欣賞，不可複製，莫要盲目地把別人追逐的理想變成自己的目標。要相信，自己的就是最好的。

這世上，了不起的不是夢想有多偉大，而是懂得在追逐美好夢想的路上，學會欣賞沿途的風景。很多時候，我們匆匆走在實現夢想的路上，往往忽略身邊已經擁有的，甚至走著走著忘了初心。

什麼理想、誓言，在歲月的長河裡，經不起時間的打磨，漸漸變了味道，偏離了曾經追求的軌跡。非要等到一定時候，碰得頭破血流，才幡然清醒，哀歎不知何時竟把自己弄丟了。

人最容易丟失的不是別人，是自己。我們常常說的小確幸，就在身邊，只是我們無暇真正感受它們的存在。

亂世紅塵，唯有自律才不會迷失方向。而自律想要擁有它，沒那麼容易，但若想拋棄它，卻輕而易舉。

自律是一個人最好的修養，更是一個人良好的品質。

自律雖然不一定能成功，但懂得自律的人，至少人生會少走許多彎路。而不懂自律的人，就像脫軌的火車，偏離軌道，離目標越來越遠。

美好的人生從不將就，唯有自律的人，才會得到歲月的厚愛，勿忘初心才不負夢想。缺乏約束的自由，並不是真正的自由，不過是一匹脫韁的野馬，面臨的是跌入深谷。

時間，是最好的沉澱。

如果此刻的你，正在經歷某種失敗，沒關係，給自己一點時間，也給時間一點時間，歲月，總是把最好的留在後面。

人這一生，無論走過多少春秋冬夏，經歷多少風風雨雨，千帆過盡，亦會有一艘船，載你駛向理想的彼岸。

夢想的路上，往往懂你的人少，說你的人多，幫你的人更是微乎其微。沒人理解依然要堅持，堅持，不是為了感動誰，而是為了心中的夢想。

實現夢想，本來就是一個艱難的過程，沒有付出就沒有回報，但也不是所有的付出都會有所收穫。如果擔心失敗不敢嘗試，永遠不知道路那頭的風景，到底有多美。

人生最大的敵人不是別人，恰恰是自己，生活最大的問題，不是超越誰，而是戰勝自己。

真心想做一件事，再大的困難也能克服，不想做一件事，再小的障礙也會成為卻步的藉口。若想事成，必先自成。做一個有自信的人，不羡慕，不嫉妒，不浮躁，不氣餒，就算遇到荊棘坎坷，也絕不輕易妥協，無論被人質疑還是嘲笑，也不負初心，堅持下去，都能抵達你想要到達的遠方。

世界上有一條漫長而美的路叫夢想，還有一條坑坑窪窪的路叫現實。

路再遠，也遠不過腳步。再艱難的路，若你把它當作踏腳石，它就會助你登高望遠。

無論前方是平坦大道，還是曲折泥濘的小路，都要以平和的心態去面對。把心放平，多一份從容和坦然，不忘初心的努力，定會帶來意想不到的收穫。

每個人都有各自的軌跡，但願我們每個人都能在自己的世界裡，活出自己的姿態，為生命畫上精彩的一筆。

這一筆與夢想的大小無關，更與能力沒關係，是我們對生活的交待。曾經為夢想我們用心過、努力過，即使沒有站在巔峰，也是無憾，依然不忘初衷地微笑著繼續前行。