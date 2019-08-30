我愛夏天溢滿那多彩的華章

汾路蕭鼓花千樹，夏雨敲窗風自來。七月溢滿酷暑的河，我在風中尋覓著，那花的潮，賞閱著我心中碧綠的河。看那水晶聯動盪起的微波，它猶如一首厥詞，渲染著夏天的火辣，唱出了夏天最優美的歌；滄江皓月，看，大地磅礴，讀，高山之巍峨，寫，夏之而神韻，贊，滿地落紅續傳說；夏盈入夢鏡，暢敘綠葉映小池，認知蓬蓮入畫多；觀紫藤，雲相約，展眉千山心歸鎖。空巷靜坐觀亭晚，一壺心暖裝碧波，蝶羽翩翩展輕翼，誰把時光輕觸摸。曾經的過往，還有那被風塵擱淺的時光，猶如一壇老酒，溢滿著濃烈的亨香。一片綠意，釋放著生命的能量，全譯著夏天的那一份淡淡的羞色，懷揣著一種美好的心願，展望著未來美好的新生活。

玉潔拂柳，鳳凰獨落。我順著時間的長廊，踏著小草鋪就的綠色，在綠毯嫻連起伏的山巒中，被綠色鑲裹，山間飄過的一片片雲朵，倚望著一座座山脈，用真摯的情感去追趕著一輪美麗的彩色；夏依然搖臂揮舞，在呐喊的歡呼聲中，聽掌聲起落，在錦城的鼎沸中，去點燃著一椎篝火，以自然的厚重為底蘊，以五洲湖光為依託，搖曳著那養眼的一片片香青稞，去聽蟬鳴，去看濤濤之黃河。這一切的一切，都被所有的愛潮已淹沒；再展望，衣錦款款人如梭，暮晚輕舞中年多，欲妝無需照臨鏡，便道立標扭秧歌。夏織彩綢布，盈盈愛火燃遼闊。

愛是茶，情是火，濃郁叢中唱對歌，紫薇看著繁花笑，欒花點頭天依閣，輕吟小花一朵朵，月季搖曳引蜂來，生活甜蜜喜事多。芭蕉獨唱，玫瑰鏗鏘，串紅滿樹帶含香。清流石上，夏意訪客，大路兩旁掛金果。繞過一片林，我醉過，樂享著，認知著，羡慕著，夏總是花迎著花，背靠著背，在漫捲詩書的浩瀚中滔滔欲說，它們相互告誡，彼此的尊重與欣賞，從不在糾結中續寫篇章，也不在憂慮中搭上肩膀，更不會在失落中消極彷徨，風不為走向而儒弱，夏也不會在風雨中迷失了方向。箭如飛逝，留住屬於自己的那一段美好時光。

夏天像薩克斯的一首名曲，蜿蜒流暢，意味深長，在萬紫千紅中譜曲，在美好幢景中奏出樂章；夏在時間的刻度表上，印映著秒針行走的軌跡，總能體味著它的匆忙，它力點劃圓，在行走的路上不與時針相互碰幢，寫著自己的故事，不忘協同自身的共同力量，總在奔跑的前夜摩拳擦掌；我願在夏天落土為鄉，疊花成房，營造一種氛圍，閃耀出人生的又一次亮光；夏它是一副價值連城的水墨畫，印證著一份昔日的艱辛與成長，一道風景，讓世人坐觀樂享，在迷麗的飄灑中，在愉悅的心情中飛翔。夏，秀色俺映，憑欄添香，給人們一種強大的力量。

夏，牽著你的手，攜帶著遠征的糧，用潮濕的心，帶著一份熾熱和情商，在美麗的意境中不斷的遐想；棗花開了，杏也黃了，長路九天，綠蔭蔓延，搖扇吹奏著夏天的交響，去聽一聲驚雷，去看那一束束閃電的亮光。 多彩而美麗的夏天呀！它孕育著萬物，釋放著超強的能量，它依然精神抖擻，奮發向上，激情而不失去那一份豪爽，總是以關愛之心，去撫摸著一些淡淡的憂傷；夏不受天氣好壞的影響，總是以情人的臉，新宅中的窗，與春心連結，與美好展望。領略它的神韻，走在豐收的路上，夏天是雨的手，拉著你慢慢成長；夏天是雨的鈴鐺，叮鐺，叮鐺，讓你在一天的疲勞中進入夢鄉。

夏總是有講不完的故事，聽不完雨後蛙鳴的交響，看不完一茬又一茬石榴花的開放，品嘗著仙桃的味道，吃著西瓜像砂糖一樣的甜香，享受著人間的各種瓜果，伴隨著清涼一夏的幸福與樂享。東風吹過，好在樹蔭下乘涼，打開手機，連結著手機自帶的流量，用心閱讀著一篇優美的文章，情不自禁的哼著小曲，在低聲細語中淺唱，去接受著新的陽光，去看小河流淌，去聽百鳥歌唱。

夏波呈現，浩浩蕩蕩。我愛夏天，我愛它溢滿多彩的華章，圓著你的夢想，雕刻著未來的人生框架，走在美好而幸福的路上。江流曲回，移船相望，唯見碧綠梳妝，夏，總意味著它的匆忙，它的熾熱，它的承載，它孕育著自己的那一份涵養，承接著春的延續，蘊含著秋的成熟與渴望，在碧綠的荷葉中益出花香，我在夏天的歌聲中徘徊著，慢慢的在放飛中滑翔，遙看著彩雲的故鄉，用心垂釣著千年的風霜，刻下歲月歷盡的艱辛與蒼桑，寫在日記上，永不遺忘。

夏盛開著一束束鮮花，猶如一隻彩蝶，形同一張展開的一副美麗翅膀，愛在風中飛舞著，它從不怪別人是否去認知，是否去欣賞，都一如既往，展露著自己的模樣，都會在風塵中好好的過往；夜晚，我躺在清爽的涼席上，消除著一天的疲倦，看著滿天的星光，我在無邊的思緒中尋找著童年的那一種認同與執狂。

滿川席捲，麗景閃光，我遙望著路邊的荷塘，風吹蕩起了微微的波浪，浪花拍打著千年的河床，它也會在安靜中用它那獨有的目光，目視著小橋的悠長，看塵世中客來客往。在閒暇之餘，去欣賞著一抹殷紅的夕陽。

沉澱過後，在夏天的薰陶下，坐在石階觀看日出，聽晨起鐘聲的再一次敲響；浩浩風波起，我在夏天滿懷著新的希望，帶著喜悅與孜狂，在交織的情感中，用冬天的孕育，用春的成長，把夏天的味道給予樂享，它已忘卻生命會自然消亡，不為疑慮，用以良好的心態，而等待著時間的悠悠漫長，以湖為明鏡，默許著倒影與水的接壤，夏已把歲月織成了網，為你編織著美麗的夢，它把歲月造成了田，播下一粒種子，收穫著豐收與希望。夏，不為憂愁，就像在鬱悶中開了一扇窗，雖然陽光滾燙，它卻給人們一種強大之力量。

夏，是一艘船，滿載著千古的詩篇，續寫著明天動人的篇章。夏像是一隻聚寶盆，用自己聚集的能量，盼望著今年的高考必定中榜。夏是一片成熟的果，收穫幸福，收穫著希望，希望自己收穫豐盈，在事業中蒸蒸日上。夏它是養生的大好時光，回味著童年的故事，想著童年調皮模樣，去掏鳥蛋，翻瓜瓤，蕩秋千，捉迷藏，用草當成被，用大地當成床，築城堡，下河塘，悠哉，美哉。我愛夏天，我更愛夏天溢滿多彩的華章。

作者：秋韻無暇