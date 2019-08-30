無線劇集歌曲天后吳若希訪溫哥華 擔任表演嘉賓及品嘗美食

吳若希在自己的海報上簽名。

(溫哥華消息) 由加拿大中文電台 AM1470 / FM96.1舉辦的 2019 Sunshine Nation今年首次與電視廣播有限公司（TVB）合作，全力發掘溫哥華的帥哥美女，加入 TVB 這個無人不曉的電視王國，而 TVB 的劇集歌曲天后 Jinny 吳若希最近亦已專程從香港飛抵溫哥華，擔任 Sunshine Nation 的特別表演嘉賓。吳若希率先到加拿大中文電台玻璃直播室與粉絲會面，並接受 AM1470 《度身訂造》盧玉鳳和 FM961 《穎音楓報》捷穎的電台專訪，之後再趕往新聞發佈會會見傳媒。

人靚歌甜，還擁有修長美腿的吳若希，是 TVB 旗下的子公司星夢娛樂的歌手，曾主唱多齣 TVB 台慶劇和高收視劇集的歌曲，包括洗腦神曲《越難越愛》（「使徒行者」片尾曲」）、《愛我請留言》（「愛我請留言」主題曲）、《眼淚的秘密》（「武則天」片尾曲）、《泣血薔薇》（「降魔的」插曲）、《無常春秋》（「延禧攻略」主題曲）和《我記得》（「鐵探」插曲）等。自 2010 年出道至今，吳若希已獲得超過75 個音樂獎項，歌唱實力毋庸置疑。

除了唱歌，吳若希亦有參與電視劇的演出，包括「倩女喜相逢」、「衝線」和「多功能老婆」；她也有主持過「姊妹淘」、「至尊街頭魔法王」、「森美旅行團」、和「東京血‧拼攻略」等綜藝節目。

新聞發佈會中，吳若希充份展現出她的親和力和觀眾緣。吳若希是第一次踏足加拿大，十分雀躍，她最想看的是三文魚，而最想買的是維他命丸和楓葉糖漿。剛到埗的她，經已第一時間品嚐了溫哥華響譽盛名的越南粉，但她發現有比越南粉更好吃的，就是香脆無比的炸雞翅膀，那個甜酸醬汁讓她特別回味，「我想外帶回家！」

談到她寶貝女兒，她打趣說雖然現在流行的是尖削的V形臉，但女兒遺傳了她的圓臉，她覺得圓臉很有福氣!

TVB 助理總經理（非戲劇製作）余詠珊(右) 致送TVB Little Miss HK 限量版后冠權杖華麗禮盒裝給新時代傳媒集團總裁李方(左) 。

當天新聞發佈會上的另一焦點是 TVB 助理總經理（非戲劇製作）余詠珊，在她的領導下，TVB 綜藝科近年作出了很多新嘗試，並發掘了很多新人和組合，例如曹永廉及蕭正楠的《兄弟大茶飯》、胡說八道會、Do 姐及農夫、蔡思貝及余德丞等。余詠珊今趟來溫哥華的行程非常緊密，除了接受盧業瑂的獨家專訪，她亦會擔任 Sunshine Nation 的大會評審，藉此機會挑選有演藝潛質的溫哥華帥哥美女，栽培他們成為 TVB 的新人王。

參加2019 Sunshine Nation 大賽的四位Sunshine Girl。

TVB 助理總經理（非戲劇製作）余詠珊透露今次來溫哥華除了擔任 Sunshine Nation 的大會評審，最重要的目的是發掘本地的年輕人，把香港人氣綜藝節目「後生仔傾吓偈」搬到加拿大，從加國年輕人的角度去介紹加拿大的好吃好玩及好去處。 今年的香港小姐正進行得如火如荼，余詠珊送給新時代傳媒集團總裁李方的 TVB Little Miss HK 限量版后冠權杖華麗禮盒裝，編號是 0006， 寓意「六六無窮」，台下的女士們只可投以羨慕的眼光。