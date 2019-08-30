爪哇島上的「中國速度」

印尼芝拉紮三期工程項目

當印度洋熾烈的陽光伴隨著溫暖的季風鋪灑在爪哇島上的時候，北岸印尼芝拉札電廠的中國建設者們又迎來全新的一天。

「我們只用了20個月！」早上8點，剛剛見證芝拉札三期工程鍋爐順利點火沖管的劉海陽激動不已。在他身邊，每位中國和印尼同事臉上的笑容，都如窗外陽光般的燦爛。

20個月，從首根鋼結構吊裝到實現點火沖管，這是印尼百萬千瓦燃煤機組建設的新紀錄，也創造了中國國內同等機組建設的最快速度。

芝拉札三期工程位於印尼中爪哇省芝拉札縣，是印尼重點電站專案之一，由中國能建規劃設計集團西南院設計，華東建投浙江火電建設。工程建成後將為印尼經濟發展提供有力的能源保障。

屬地管理保障「中國速度」

爪哇島上的地理和人文環境與國內不同，工程建設要想實現「中國速度」絕非易事。在這背後，是工程建設者的不懈努力。

「我的工作崗位十分重要。不僅關係到設備材料安全和消防安全，更關係到員工的生命安全。」現年50多歲的蘇馬諾每天都穿梭在芝拉札三期工程的施工現場，及時將發現的安全隱患向專案安全監察部報告，並提出整改意見。

蘇馬諾是芝拉札三期工程數千名印尼籍員工中的一員。浙江火電印尼芝拉札三期項目部（以下簡稱「項目部」）大力推行員工屬地化，直接為當地群眾提供2600多個就業崗位，其中印尼籍員工占到了員工總數的76%。

「不僅是在員工數量占比上，我們還注重當地人才的選拔和培養，目前已經有一大批懂專業知識、有管理經驗的印尼籍員工進入管理崗位。」項目中方經理吳仁斌介紹，他們採用師徒結對、技術培訓等方式説明印尼籍工人增強專業技能，為此還專門組建了培訓中心，很多人因此獲得了被印尼勞工組織認可的資格證書。經過專業培訓，印籍工人現已成長為專案工程施工的主要力量，極大地提高了建設效率。

吳仁斌介紹，屬地化管理還進一步增進了專案部與當地民眾的融合與互動，開展各類文體活動和公益資助，拉近了與當地群眾之間的感情，為項目順利實施營造了良好的社會環境。

嚴格管控提升「中國品質」

印尼籍員工檢查設備運行情況

芝拉札電廠地處赤道，具有雨季長、鹽霧腐蝕高的特點，且屬於高烈度地震區域，設計工作面臨很大的困難和挑戰。

作為芝拉札三期工程的設計方，西南院在參考芝拉札一期、二期專案設計經驗的基礎上，採用高烈度軟土地基處理技術，汽輪發電機基礎採用彈簧隔振基礎設計，從而減少預製樁的使用，降低了基座台板的地震回應。

「我們的施工區域是非常大的，吊機的轉場很麻煩，如果沒有安排合理的順序，既浪費資源，也會影響施工品質和進度。」芝拉札三期專案經理助理林玉斌向記者舉了工程吊裝的例子。由於該工程採用全鋼結構，整套機組設備吊裝工作量非常大。在專案部精心設計吊裝方案，合理確定吊裝順序的前提下，保障了各大吊裝節點目標得以安全、准點、順地實現。

「從首根鋼結構吊裝起，我們僅用了6個月的時間就順利完成鍋爐房、汽機房近2萬噸的鋼結構吊裝量。」芝拉札三期工程也因此榮獲了2018年度「一帶一路」吊裝工程獎。

在品質管制方面，專案部參照中國國家優質工程獎和印尼電力工程建設最高獎的標準和要求，著力健全品質保證體系和組織管理網路。

此外，專案部還開展「創精品工程區」活動，並注重抓好首次、首批工程的施工品質。「我們會對施工人員技能資質、機具材料、技術交底、工作環境等方面進行現場排查，符合要求後方可施工；首批當量檢驗結果合格後，方可延續施工。」芝拉札三期項目總工程師朱興旺坦言，這樣可以有效避免事後出現大面積返修情況，促進工程品質、進度的整體提升。

優質服務托舉「中國速度」

芝拉札電站是印尼最大的私人投資（IPP）電站，這類電站在相應的監督管理上相對較為寬鬆。但浙江火電沒有絲毫懈怠，積極推行核電品質管制理念和「安全+」的現代資訊管理手段，以安全、穩定的工程建設確保「中國速度」的全效運行。

「我們在施工區域安裝監控系統，建立安全管理微信群，進一步增強了預測預控，規範標化設施。」朱興旺一邊拿出手機展示，一邊介紹道：「我們還並運用二維碼技術，讓中、印尼員工掃一掃就能掌握工作流程和安全規範。」

面對數量龐大的印尼籍員工，專案部在建立安全管理隊伍的基礎上，要求人數達到30人的印尼本地勞務隊伍，必須配置1名專職安全人員。根據這一規定，芝拉札三期高峰期印尼籍安全管理員超過40人。

朱興旺介紹，芝拉札三期工程項目自開工至今，未發生過一般以上安全事故。「浙江火電的工作得到了業主的高度認可與信任，這也是『中國速度』能夠在異國他鄉得以實現的重要前提。」

「業主的充分信任，既源自我們嚴格的自我管理，也得益於我們多年來努力提供的優質服務。」芝拉札電廠二期運維專案經理汪濱如是說。

這其中的「多年來」，要將時間推回到2008年。當時，芝拉札一期工程2台30萬機組的發電利用率還不到60%，發電效益較差。正在大力開拓海外檢運維檢一體化業務的浙江火電承接了機組檢修工作，將發電利用率一舉提高到了95.1%，名列印尼爪哇島燃煤電廠第一名。

得到業主青睞的浙江火電獲得了芝拉札電廠二期1台66萬千瓦機組的運維工作。該項目自2016年6月正式進入商運以來一直持續高效、安全穩定運行，截至今年6月，累計總發電量超過120億千瓦時，年平均發電達到8000小時，位列印尼燃煤電廠前三名，還被評為了印尼最佳私營電廠。

優質的運維服務，累積的是業主充分的認可與信任，收穫的是越來越寬廣的海外市場。如今，在完成芝拉札三期工程建設後，浙江火電還將承擔芝拉札三期電站的運維服務。

「目前我們已有62名中方運維人員進場。」提起即將到來的新挑戰，已經在芝拉札電站運維服務崗位上奮戰一千多個日夜的汪濱充滿自信：「我們將在借鑒二期成功經驗的基礎上，全力做好三期運維工作，讓工程不僅展現中國速度、中國品質，也能充分展現來自中國的優質服務。」