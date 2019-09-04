「最長命居民」 華州排全美第8

（編譯Zita）根據「老年生活」（Senior Living）的一項新研究，雖然華州吸引了不少千禧一代就居，但它是一個養老的好地方—華州人均壽命為80.2歲，是全國第八高。



根據疾病控制和預防中心（CDC）發表在《美國醫學會雜誌》上的研究報告，全國預期壽命在過去三年中有所下降，從78.8歲降至78.6歲。研究發現，影響預期壽命的因素因州而異。 例如，雖然華州酒精相關的肝病比率增加了32.6％，但它卻是該國心臟病發病率最低的國家之一。在全國範圍內，癌症和心臟病仍然是兩種最常見的死亡原因。 與此同時，根據這項研究，與酗酒有關的自殺、藥物過量和肝臟疾病飆升。



調查結果還包括其它常見死亡原因。心臟病：華州排名第43位，每10萬人中有138.8人死亡。俄克拉荷馬州的心臟病死亡率最高，每10萬人中有237.2人死亡。明尼蘇達州的人數最少，每10萬人中有119.1人。



癌症：華州排名第35位，每10萬人中有148.4人死亡。肯塔基州癌症死亡人數最多，每10萬人中有185.7人死亡。猶他州的人數最少，每10萬人中有120.3人。



自殺：華州排名第22位，每10萬人中有16.9人自殺。蒙大拿州的自殺率最高，每10萬人中有28.9人。紐約的人數最少，每10萬人中有8.1人。根據疾病預防控制中心的數據，全國有超過47,000人在2017年自殺身亡，使其成為該國第10大死因。



藥物過量：華州排名第35位，每10萬人服用15.2次藥物過量。西弗吉尼亞州的藥物過量使用率最高，每10萬人中有57.8人服用過量。內布拉斯加州的人數最少，每10萬人中有8.1人。



肝病：華州排名第20位，每10萬人肝臟相關死亡人數為11.4人。根據疾病預防控制中心的數據，這比往年增加了32.6％。新墨西哥州的肝臟相關死亡人數最多，每10萬人中有26.8人死亡。馬里蘭州的人數最少，每10萬人6.6人。



總體而言，夏威夷居民的預期壽命最長：81.3歲。密西西比州74.7歲的預期壽命是全美最低的。研究發現，預期壽命最低的9個州都在南方。



在一個州內，預期壽命也會有很大差異。 2017年華盛頓大學對人壽預期數字的研究發現華盛頓各州之間存在顯著差異。這些差距與諸如縣的肥胖和吸煙率、種族人口統計、平均收入和獲得優質醫療保健的水平等因素相關。



例如，根據2017年在《美國醫學會雜誌》上發布的另一份分析報告，金縣居民的癌症死亡率均低於鄰近皮爾斯和斯諾霍米甚縣的居民，而華盛頓州西南部一些縣的人死於癌症的比率高於州和全國平均水平。



全國來說，死亡率和預期壽命因種族和性別而異。根據疾病預防控制中心的數據，總體而言，美國女性的壽命往往比男性長。根據美國國家衛生統計中心（NCHS）的2017年數據，非西班牙裔黑人男性和非西班牙裔白人男性的死亡率最高；西班牙裔女性、西班牙裔男性和白人女性的死亡率最低。



根據NCHS的2015年數據摘要，美國黑人和美國白人的預期壽命差距從1999年的5.9歲縮小至2013年的3.6歲。報告指差距縮小，部分原因是因為黑人死於心臟病、癌症和艾滋病毒的比率減少了。