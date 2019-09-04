公立學校的交通問題 今年有改進嗎？

（編譯Zita）在過去的三年裡，西雅圖的學生因為等待黃色校車，而錯過了數千小時的課程。西雅圖公立學校（SPS）的數據顯示，自2016-17學年以來的近5000宗事件中，校車從未出現或遲到超過一個小時。在大約4,600個案例中，校車遲到了15分鐘到1個小時。



在過去的幾年中，西雅圖是全國校車司機最短缺的城市之一。短缺問題在去年秋天達到頂峰，該地區的數百條路線中沒有足夠的司機。終於過了學年大部份時間後，公立學校與另一家公司簽訂了補充合同，並為司機加薪，校車才回覆一貫的服務。



但根據《西雅圖時報》的採訪和記錄，該地區的交通運輸問題比蕭條的勞動力更為嚴重。他們表示，由於時間安排的變化、對延誤的溝通不暢以及交通部門在一個城市中運送大約22,000名學生的需求不足而導致危機惡化。家長和校長給地區官員分享了一些令人擔憂的情況：有小孩在入黑後才送到地點。



今年有改進嗎？打電話給學區交通部門的家長會聽到一條錄音消息，告訴他們預計在最初的幾天會有延誤，但是地區官員說情況會變得更好。



First Student提供西雅圖370大部分校車。 該區首席運營官弗雷德•波德斯塔（Fred Podesta）說，校巴承包商人員配備齊全。 總監丹尼斯·朱諾（Denise Juneau）說，她把交通工作放在第一位，並致力想出一個完美的交通的計劃。該地區計劃繼續向另一家公司支付高達180萬美元的費用用作First Student無法處理的路線。



時間表的變更導致延誤惡化



巴士的延遲已不是新鮮事。數據顯示，它們至少在三年內一直存在問題，但另一個問題急劇惡化：巴士極度延遲或根本沒有出現的事故在兩年內增加了833％。



正確地的規劃巴士路線不僅僅取決於交通情況。2016年，該學區開始推遲課程時間表，讓學生獲得更多的睡眠，然而學校在三個不同的時間開始。但父母—特別是有多個孩子在不同學校上課的父母來說—這時間表與工作時間發生衝突，因為最晚的上課時間為早上9點35分。該學區還計劃了在上學日增加20分鐘的時間讓教師準備，這進一步推遲了時間表。



在2017年，SPS縮短了時間表：學校將有兩個開始和結束時間。由於時間較短，巴士只能管理一條路線而不會嚴重拖延下一條路線，這意味著該區的承包商需要更多的司機。



雖然該地區獲得了230萬美元的撥款，用於為合同成本的預期增加提供資金，但First Student仍在努力招募和留住司機。 成為巴士司機需完成為期一個月的課程，並需要進行體檢、培訓和背景調查。 First Student官員去年表示，隨著司機尋求更多有利可圖的工作，申請人經常輟學或離職。一名司機的缺席意味著另一名司機將要行駛多一條路線，即使這意味著要遲到幾個小時。

溝通問題失當



在去年秋天危機最嚴重的時候，許多家長抱怨巴士服務的溝通要麼太遲，要麼就不存在。該區的後期公交通知系統在上學的第一天就失敗了，引發了家長打電話到該區的交通熱線。但根據該區要求的2019年1月的審計，該熱線無法支持多次等待的電話。



到2018年9月5日上午9點30分，即去年的第一天，運輸部門每小時處理173個電話，電子郵件顯示，其中71％未被回認。



First Student司機和主管應該在延遲時通過無線電進行通信。但去年秋天地區官員之間的電子郵件顯示，First Student向該地區發送了不准確或遲到的信息。在2018年11月的一次事件中，一名司機花了一個上午尋找他的巴士鑰匙，但公司卻將他標記為「行駛中」。



無論對家長還是校長來說，校車的延誤可能會成為一種緊急情況，尤其當學生患有癲癇症，在校車延誤時他無法獲得救援藥物，而學校護士已經離開了。

將來的安排



大城市學校理事會（Council of Great City Schools）2019年的審計報告指出，儘管許多司機都致力於他們的工作，但該部門「缺乏改進的緊迫性」。 根據審計的建議，該部門現有更多的員工致力於客戶服務和對First Student的監督。



該區將專注於修復效率低下的路線，並為父母開發公交車跟踪器。總體而言，地區領導層希望減少對First Student的依賴。它計劃與其他運輸供應商簽訂五份新合同，包括以兒童為中心的乘車服務HopSkipDrive。該地區還計劃修復雪天的程序，在去年的暴風雪期間，許多殘疾學生因沒有交通工具而無法上學。