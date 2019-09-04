市議會批建自行車道 籲市長集資

（編譯Zita）下次西雅圖的交通部門想要取消計劃中的自行車道時，官員可能需要為市議會做一些額外的功課。西雅圖市議員週二一致批准了一項法令，要求西雅圖交通部（SDOT）在城市進行價值超過100萬美元鋪路工程的同時，建立受保護的自行車道，並將這些車道納入該市的長期自行車計劃。根據新的法律，如果SDOT計劃因成本或其他因素而跳過修建自行車道，該部門必須在向市議會提交書面報告時解釋原因。



西雅圖的自行車總體規劃（Bicycle Master Plan）為未來城市計劃制定了一個遠程路線圖，但有學者認為當實際資助和建造這些項目時，或會受到延遲或脫軌影響。當今年SDOT駁回在第35大道東北部建造自行車道的計劃時，不少議員感到沮喪。贊助該法案的議員邁克奧布萊恩（Mike O’Brien）表示，這旨在防止類似情況在未來發生。



市長德肯（Jenny Durkan）支持這項立法，發言人切爾西凱洛格（Chelsea Kellogg）說。



市議會成員在週二下午辯論是否明確要求鄰里商家對該條例有關自行車道的意見投入，他們最後決定車道的建設「最終範圍和設計要附合反映社區的持續參與和如何實施受保護的自行車道的期望」。



智能街道鄰里（Neighborhoods for Smart Streets），一個反對在第35大道興建自行車道的政治委員會，稱該法令「意氣風發」。該委員會目前大約有28,000美元，並已向市議會成員黛博拉

華雷斯（Debora Juarez）的連任競選活動以及向西雅圖東北部市議會競選的亞歷克斯佩德森（Alex Pedersen）捐款。 但佩德森週三表示不打算接受這政治行動委員會的捐款，並將會退還捐款。



市議會週二還批准了一項決議，呼籲市長為自行車道尋找更多資金，特別是在南西雅圖。週二批准的另一項決議要求SDOT為可租用自行車和電動滑板車安排新的路邊停車位。 殘疾人士的支持者表示，在西雅圖人行道上故亂停放自行車對盲人或使用輪椅的人來說是危險的。

