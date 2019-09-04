校區注意小心駕駛 一不留神面臨巨額罰款

（編譯Zita）華盛頓州的孩子在本週陸續重返校園，現在是司機放慢速度的時候了。請記住，無論你有多緊急，如果你在學校區域或進行公共汽車相關違規行為，你將面臨巨額罰款。

根據AAA和全國學生運輸服務協會（NASDPTS）的說法，當學生在下午時份站在公共汽車站，以及上下車時，他們特別容易受到傷害。

「雖然校車仍然非常安全，但乘坐公共汽車的學生在『危險區域』時最容易發生意外，」NASDPTS在一份聲明中表示，該組織打算創建第一份關於非法超越校車的全國普遍情況調查。在華盛頓州非法超越停在路邊的校車罰款高達500美元。AAA提供了一些有關司機如何幫助保護孩子安全的其他建議：

慢一點！學校區域的速度限制存在是有原因的。一輛以25英里/小時速度行駛的車輛撞死的行人比一輛行駛35英里/小時車輛撞死的行人幾乎要少三分之二。學區的速度限制為20英里/小時，超速駕駛的罰款高達234美元。

不要分心！在車輛到達停止路標時，仔細檢查行人道和橫行道上的兒童。孩子可能突然地橫過馬路或從兩輛停放的汽車之間出現。不要使用手機或在開車時進食，以降低風險。

倒車時要加倍注意！每輛車都有盲點， 在慢慢後退之前，檢查人行道、車道和車輛周圍的兒童。 父母應教你的孩子永遠不要在車輛周圍玩耍。

注意自行車！ 騎自行車的孩子往往缺乏經驗、不穩定和不可預測。 減速並允許您的車輛與自行車之間至少擁有3英尺的距離。 如果孩子騎自行車上學，要求他們在每次騎行時都穿著合適的自行車頭盔。

和你的孩子交談！汽車意外是美國青少年死亡的主要原因，幾乎四分之一的涉及青少年司機的致命撞車事故發生在凌晨3點至7點的課餘時間。