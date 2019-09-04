西雅圖或加快環境評估 改善密集住房和自行車道

（編譯Zita）在城市主義倡導團體的推動下，一些西雅圖市議會成員希望加快一些重大項目和政策的環境審查，例如自行車道和密集住房。他們指，反對者一次又一次地濫用「國家環境政策法」（SEPA）進程來阻撓旨在使西雅圖生活更具可持續性的項目和政策。



市議會成員邁克奧布萊恩（Mike O’Brien）和阿貝爾帕切科（Abel Pacheco）已經提出了改變這一進程的立法，引發了一翻爭論—有人認為迫切需要土地利用變化來應對氣候危機，也有人認為土地發展需要謹慎，以防止過度發展。



奧布萊恩和帕切科說，長期的環境審查呼籲最近已經放緩了市議會數月甚至數年的嘗試，以完成一系列的項目包括：伯克-吉爾曼小徑（Burke-Gilman Trail）、在勞頓堡（Fort Lawton）建設低收入住房、在上行區（upzone）建設社區中心，同時要求開發商幫助建設低收入住房，並放寬對後院別墅的限制。



與些同時，對家也在利用這個審查程序去獲得自身的利益。例如在2017年，一名商人同意放棄他的上訴後，成功將其Airbnb酒店從西雅圖新的短期租賃限制中豁免。



「長期以來，」帕切科上個月在一份聲明中表示，審查程序「已被用來推遲解決我們氣候和住房危機所急需的政策和項目，」他說。「SEPA不應該成為一種用來防止環保發展和適合步行宜居社區的工具。」



可是，不是所有人都支持該提案。上個月市議會的一些公眾評論員警告稱，調整將削弱審查程序，允許市議會和房地產開發商為有關社區成員提供動力。大衛·沃德（David Ward）是來自拉文納的活動家，他描述提案像環境審查過程「令人憤慨的內幕」。沃德表示，新流程將「讓開發人員欣喜若狂」。



另一個市議會討論定於週三舉行，市議會可以在最早10月份通過立法。奧布萊恩和帕切科的立法將使西雅圖法律與州法律保持一致。 立法機構今年早些時候允許各城市選擇禁止—至少在2021年4月—SEPA對某些重大土地利用變化提出上訴，例如改善中轉站周圍地區，並允許雙層、三層和以前預留的單一地段庭院公寓。



這些變化仍需要進行一些環境審查，但他們的審查將不再受到上訴。例如，西雅圖可以在大學路東北地區以及計劃中的東北130街輕軌站周圍地區上行，而不必擔心被上訴。