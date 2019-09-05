聖安娜奶黃流心月餅 新鮮空運登陸

聖安娜經典：雙黃白蓮蓉月餅，甘香順口。

中秋節，讓人想起回家和團圓，跟家中長輩吃月餅賞月的溫馨畫面。兒時的回憶、歲月的匆忙、家人的牽掛，月餅帶來的是家的感覺，不僅止於文化、傳統，更是成為表達心意以及家人團聚的一種寄託。

聖安娜月餅明白月餅所蘊含的意義，對一個月餅都注入了百分百的專業與用心，讓每一口月餅都充滿家的幸福感，今年更準備了大師級中秋厚禮：金月奶皇與流心月餅，把言語無法形容的意涵用月餅來呈現。

金沙流心 大師造詣

大師獻禮：金沙流心奶黃月餅，奶香蛋香完美結合。

聖安娜餅屋今年全新推出奶黃月餅系列，綿密奶黃加入蛋黃，大幅提升奶黃風味；「金沙流心奶黃月餅」，經過雙重高溫烘焗，月餅內充滿奶黃香氣，餅皮金黃透亮，與奶黃完美結合，口感層次豐富；稍微加熱後，奶香蛋香四溢，更將金沙流心奶黃月的風味再次昇華，絕對是中秋最佳首選！

卓越品質 美味秘訣

美味兼具品質，聖安娜嚴格依據國際標準ISO 9001品質檢定的要求，訂定優質管理系統。聖安娜特設「專責技術小組」，按照食品衛生安全重點控制系統(HACCP)的準則，鉅細無遺地監管控制生產、製造及加工每個程序。

用料方面，香港聖安娜月餅特別選用以優質飼料餵飼的頂級鴨的頂級蛋，以確保鴨蛋的蛋黃鬆化油潤，滋味無窮。此外，聖安娜採用頂級湘蓮，由專人開邊揀芯，加上老師傅巧手精湛的技術，所以蓮蓉特別軟滑清香。

另外，聖安娜投資購置先進的製餅機器，提升產品的質素。以蒸氣爐將蓮子磨成漿，製成蓮蓉，並採用日本高科技的餅模造型壓製月餅，保證每個月餅表面平整；再用上長達20米的日本隧道爐具烘餅，烘出來的月餅色澤更金黃均勻。

傳統創新 最佳獻禮

被選為「香港名牌」的聖安娜月餅，一向是品味的代表。聖安娜月餅款款特色，設計新穎，低調奢華，是送禮自用的最佳首選。聖安娜傳統經典 – 雙黃白蓮蓉月餅，晶瑩剔透，鹹蛋黃配上幼滑白蓮蓉，餅皮內餡的黃金比例，蓮蓉香蛋香完美結合，入口甘香四溢！聖安娜的四喜臨門及八星報喜內有四款不同口味，一次滿足多種風味的需求；還有三黃白蓮蓉、單黃白蓮蓉及特級五仁月餅等。想吃得健康，則可選擇低糖月餅。

聖安娜月餅現於各大華人超市及零售點有售，想知道詳情或哪裡買得到，請洽詢聖安娜月餅全美總代理美國太子行，電話 (800) 732-2328。讀者同時可上網shop.popus.com訂購聖安娜月餅，直接把月餅寄到親友家中，現有免運費優惠。