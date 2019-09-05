鳳凰衛視連續十四年上榜《亞洲品牌500強》 同時榮登2019年亞洲電視傳媒品牌四強

由世界品牌實驗室(World Brand Lab)主辦的第十四屆「亞洲品牌500強」頒獎典禮於8月27日在香港舉行，會上發佈了2019 年(第十四屆)《亞洲品牌500 強》分析報告。在這份基於市場佔有率、品牌忠誠度和亞洲領導力的年度報告中，鳳凰衛視連續14年蟬聯該榜單，並再次入選亞洲電視傳媒品牌四強。鳳凰衛視執行副總裁楊家強出席了頒獎典禮並代表領獎，鳳凰衛視主持人全荃擔任大會司儀。

報告顯示，此次亞洲品牌500強共有22個國家和地區的品牌入選，其中中國（包含港澳台）入選的品牌共計212個，占整個亞洲品牌500強的42.4%，位居第一，其中中國大陸入榜品牌有155個；日本有138個品牌入選，位居第二；位居第三的是韓國，入選49個品牌。

另外，本年度《亞洲品牌500強》排行榜中，共有來自金融、傳媒、食品飲料、資訊技術、零售、汽車和石油化工等在內的40個相關行業的品牌入選。其中金融是入選品牌最多的行業，共有62個品牌入選。入選數量位居第二到第五的行業分別是傳媒(52個)、食品飲料(43個)、資訊技術(42個)、電子電器(27個)、汽車(23個)、零售(22個)。

楊家強接受訪問

鳳凰衛視執行副總裁楊家強表示，獲獎對公司來說有兩方面意義，一方面是鼓勵，另一方面則是壓力。他還說，很多人瞭解鳳凰衛視是在衛星電視年代，但現在的鳳凰已經利用核心品牌，開拓不同領域。最近在香港舉行的清明上河圖3.0數碼藝術展，就是一個例子，展覽首站北京，然後帶到香港，後續還會進行內地巡展。而鳳凰也會在創新發展的同時，繼續把鳳凰的品牌做得更好。 世界品牌實驗室(World Brand Lab)是由美國哥倫比亞大學教授、1999年諾貝爾經濟學獎得主羅伯特·蒙代爾(Robert Mundell)博士擔任主席，目前被公認為全球三大品牌價值評估機構之一。經濟全球化和以互聯網為代表的資訊技術給新聞媒體帶來一場全新的革命，新聞產業面臨著受眾快速轉移至數字媒體的挑戰。但品牌可信、內容為王依然是媒體業的最大競爭力。《亞洲品牌500 強》的評選將有助於促進中國傳媒業向國際化、多元化、品牌化方向發展，增強本土傳媒品牌的經營力和市場號召力。本年度共有50 餘家傳媒品牌入圍2019年《亞洲品牌500 強》。其中，中國內地約有20餘家傳媒品牌入圍。