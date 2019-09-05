Sunshine Nation圓滿結束 何廷威張禧佟分奪冠軍

左起：陽光魅力大獎 : #1 Steven Yang 楊翔宇、Sunshine Girlz 冠軍和才藝大獎: #5 Arale Cheung 張禧佟、Sunshine Boyz 冠軍和網上我最喜愛 Sunshine大獎: #4 Brian Ho 何廷威。

(溫哥華消息)由加拿大中文電台 AM1470 / FM96.1舉辦的 2019 Sunshine Nation，最近在歡呼聲中圓滿落幕，賽果亦已塵埃落定。經過 5 個環節的激烈比拼後，由一身K-pop打扮的#4 Brian Ho 何廷威奪得 「Sunshine Boyz 冠軍」和「網上我最喜愛 Sunshine 大獎」; 至於 「Sunshine Girlz 冠軍」得主#5 Arale Cheung 張禧佟，她笑容甜美，是花式滑冰高手，她亦同時贏得「才藝大獎」; 兩位冠軍得主都是現年16歲的中學生，#1 Steven Yang 楊翔宇憑燦爛的笑容奪得「陽光魅力大獎」，他是西門菲莎大學三年級學生，主修劇場表演。

今年 Sunshine Nation首次與電視廣播有限公司（TVB）合作，全力發掘溫哥華的帥哥美女，TVB 助理總經理（非戲劇製作）余詠珊親自從香港飛抵溫哥華，跟新時代傳媒集團總裁李方和 AM1470 資深節目主持狄寶娜摩亞，一起擔任大會評審工作，挑選具演藝潛質的年輕人加入娛樂圈。

特別嘉賓吳若希獻唱神曲

吳若希透露她參演的 TVB 新劇即將播出，大家亦會很快聽到她主唱多部電視劇的主題曲，粉絲們萬分雀躍。

決賽以一場精彩的歌舞揭開序幕，舞台設計由巨型熒幕組成。8 位 Sunshine Boyz & Girlz 進行了基本的自我介紹後，隨即以藝會友，除了比拼唱歌和跳舞，還於考驗演藝和模仿天份的戲劇環節中完全發揮了個人潛能。Sunshine Boyz & Girlz 分成 4 組，二人一組，各自挑選了《火拼時速》、《金枝玉葉》、《喜劇之王》和《鐵達尼號》 4 段家傳戶曉的電影情節，去模仿多位演藝巨星，包括梅艷芳、成龍、袁詠儀、周星馳、Leonardo DiCaprio 、Kate Winslet 和 Chris Tucker 等。他們的演出亦加入了自創元素，創意無限。之後 8 位 Sunshine Boyz & Girlz 穿上魅力潮服，向觀眾和評委展現他們的獨立性和個性。在最後的 Final Plead 環節中，他們說出參加 Sunshine Nation 的感受、得著，以及如何透過是次比賽讓自己脫胎換骨，感動全場。加拿大中文電台 DJ 每年都會於 Sunshine Nation 的中場，加插自製潮流短片，以反映現今社會的人與事。今年他們特別挑選了「葉德嫻提醒港鐵與巴士乘客守禮」、「陳偉霆代言 CHANEL 品牌腕錶」和「藝人踢樽蓋挑戰」 等 5 條網上人氣短片，以攪笑的方式重新演繹，盡顯加拿大中文電台製作團隊的無限創意。

當TVB劇集歌曲天后吳若希踏上舞台，全場掌聲雷動。TVB製作的劇集遠在加拿大的華人也能觀看，而已成功入屋的吳若希，甚有觀眾緣，現場演繹多首劇集洗腦神曲，包括《越難越愛》（「使徒行者」片尾曲」）、《無常春秋》（「延禧攻略」主題曲）以及《美好的時光》（「衝線」主題曲」），600位現場觀眾齊聲大合唱，熱鬧非常。