亞馬遜租賃南西雅圖多層倉庫 方便卡車進出 加快送貨速度

（編譯Zita）為加快電子商務交付，亞馬遜及其競爭對手的目標是將更多貨物放置在離人口中心更近的地方，但在像西雅圖這樣密集的城市地區，即使需求隨著交付速度加快而增加，也很難找到適合大型倉庫以及讓大型卡車進入的土地。

在南西雅圖，Prologis建造了一個多層倉庫，是卡車也可以方便上落貨品的，它被描述是該國第一個此類的倉庫。現在，在完成後不到一年的時間裡，這個佔地59萬平方英尺的設施已經完全被租賃，而亞馬遜佔據了大部分。

位於舊金山的開發商兼喬治敦十字路口（Georgetown Crossroads）工廠的指有者Prologis，以及其他開發商正在尋求在西雅圖和全國各城市的其他地方依這個模型建造多層倉庫，不斷發展運輸和物流網絡，以滿足亞馬遜承諾的交易速度。

今年早些時候，亞馬遜表示其Prime客戶的標準交易速度從兩天到一天不等，後者每年支付$119的運費和媒體費用。 它還提供速度更快的Prime Now服務，在西雅圖等地區提供兩小時或更短的送貨服務。現時在西雅圖已有較小的專用倉庫，但為使這些服務取得成功，倉庫需要貼近客戶。

「你無法[在西雅圖]進行一天送貨若位於肯特郡，」Avenue 55的總裁喬布拉特納（Joe Blattner）表示，該公司正在南西雅圖開發一個名為Track 6的四層倉庫。

根據美國商業房地產服務（CBRE）的說法，肯特谷擁有數英里的單層倉庫，它的第二季度工業空間是西雅圖的兩倍多，但租金只有一半，而且空缺率很低。

「整個地區來說都是缺乏可用於開發的工業用地，而西雅圖特別稀缺，引致多層工業倉庫等創新的萌起，」商業房地產公司在最近的一份報告中說。

為了讓卡車方便進出，那些高度斜坡和卡車平台都增加了開發成本。《華爾街日報》週二首次報導了亞馬遜的租約，並指這倉庫比單層設施每平方英尺成本超出兩倍。它引用一位匿名人士消息稱這家商業巨頭佔地50萬平方英尺，而Home Depot亦計劃租賃近10萬平方英尺。

亞馬遜發言人證實該公司正在租賃項目的一部份，但拒絕透露具體細節。 Prologis發言人稱該設施已全部租賃出去。Prologis在2015年以2千4萬美元的價格購買了13.7英畝土地，該地以前用於存放集運箱櫃。根據金縣評估員辦公室的說法，今年其房產和改進估價為1.4億美元。

布拉特納表示，喬治敦十字路口是西雅圖地區唯一的多層倉庫，可以容許卡車進入二層倉庫。 並且，他說，這種高成本的項目不太可能在不久的將來再出現—但隨著消費能力增長，而且日益壓縮的交易時間，這可能會改變。

Prologis在亞洲和歐洲擁有數十個多層倉庫，他們正在將更多發展重點放在城市填充項目上，部分是為了應對電子商務的持續增長，電子商務目前約佔零售支出的10％。