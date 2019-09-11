啤酒配狗 越喝越有 西西雅圖啤酒音樂節

文| Susie

編| Zita

炎炎夏日，有什麼愜意能比得過現場音樂配搭本地啤酒？早於五月份報導過的西西雅圖啤酒音樂節（West Seattle Beer & Music Festival）於上月23至24日在風光明媚的Alki Masonic Center舉行！今年本報派出臥底記者與薩摩小姐姐Elsa一同到場看個究竟，調查到底這個享負盛名的音樂節有多好玩！

(Photo: Yvonne Chan)

停好車後很快就被律動在空氣裡的音樂和鼎沸熱鬧的人聲吸引，成功鎖定啤酒節所在地Alki Masonic Center—一個西西雅圖社區鄰里經常組織有趣活動的場地。正門口是精心製作的啤酒氣球門，工作人員耐心友好的按註冊名單發放活動手環，以及一人一個的5盎司小酒杯和10個精緻的橡木質啤酒代幣，一會兒我們就可以憑這個小酒杯和啤酒幣四處討酒喝啦。

還在排隊入場的時候薩摩小姐姐Elsa 就已經成功認識到多隻體型相近的可愛狗狗，毛寶寶們的興奮度絲毫不輸一旁的人類，可能除了滿場的同伴，牠們也被啤酒的香甜吸引了嗅覺。

正式進入啤酒節場地，映入眼簾的就是有序擺放的20多間啤酒攤位和中心一隻巨大超萌的充氣獨角獸( 屬於Getaround car sharing)，這只獨角獸後來是怎麼伴著音樂嗨到台上，又飛到天上的請聽我慢慢道來。入口一旁還有幾輛看起來不錯的餐車，提供可以佐酒的小食，例如玉米餅、沙律、三文治，披薩…你能想到的經典美式速食都應有盡有。





記者一行在下午3點活動開始第一時間入場，此時中心舞台上表演的是DJ Mister Moon。雖然熙熙攘攘、交談遛狗的人群嘈雜，但還是能感受到現場音樂帶給大家的快樂氣氛。鑑於本次啤酒音樂節提供40多款來自20多間啤酒廠的成品，每種都很誘人，但選擇實在太多讓人不知道從哪兒喝起，索性我們就順著Elsa小姐姐的心意，她去找哪隻狗狗玩耍我們就從哪家附近的攤位開始品嚐。每種啤酒須付1或2個代幣不等，所以每人基本都可以喝到9-10小杯不同口味的精釀啤酒，想想都讓人興奮，於是正式的啤酒品嚐就這麼愉快的啟動了！

各家啤酒廠各顯神通，他們青檸沁、甘醇酸爽、濃淡相宜的啤酒口味輪番衝擊著我們的喉舌。幾輪品嚐下來，人已微醺，狗也昏昏，此時極需要音樂的喚醒撩撥。台上的DJ Indica Jones也是不負眾望，把本想靜靜賣萌的獨角獸請到了舞台的中央，瞬間點燃全場。伴著超強的節奏感和嗨爆的說唱，獨角獸君也被拋到了天上，人聲鼎沸伴著起飛的彩虹小白馬，成為活動的高潮重點之一！

由於不勝酒力，記者們喝完一輪，用完10個代幣之後就已經輕飄飄不知歸路。駕駛安全起見，剩下的時間我們就用來聽歌醒酒。WilloW、Crystal＆Quiet和Mega Ran這幾位當地知名的DJ和歌手依次登台，場子一度熱的不行，好像每一個beat都浸滿了酒精和人們的熱情。臨走前我們把剩下的啤酒幣送給了同樣帶狗狗來見世面的有緣人，完美的週六下午傍晚就在大家的歡笑和互相道謝中結束啦。

關於停車：

附近都是鄰里路邊的街泊，為了好停車大家可能要早點到。當然很多人為了安全都是不開車的，所以總體來說停車不難。

關於醒酒：

大家應該都知道多種酒類混著喝容易醉吧，即使都是啤酒，不同種類的交叉喝下去，你也可以很快感受到遞減的地心引力。所以如果是開車前去，一定要有個保持清醒的小夥伴，或者提前醒醒酒，確保駕駛安全哦！



