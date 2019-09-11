為了消除「不良信息」 ICE 塔科馬拘留所 首次公開予媒體參觀

（編譯Zita）塔科馬的移民拘留所多年來因對待拘留者的手法遭受不少投訴和訴訟，聯邦政府在週二邀請媒體在現更名為西北ICE處理中心（Northwest ICE Processing Center）進行「內部審視」。

納塔莉阿謝爾（Nathalie Asher）於8月開始任職西北地區的移民和海關執法局（ICE），負責執法和撤職行動。她發起了這首次媒體參觀，目的是為了消除外界對中心的「不良信息」和謠言—這些負面形象為設施官員創造了一個惡劣的環境，有些人更在家裡接到了威脅電話。

7月，警察殺死了一名返回拘留中心並投擲燃燒裝置的抗議者，阿謝爾指這事件是富災難性的。

「當然，我們不是該地區的一個受歡迎的組織，」她說。

「你會看到的是一個運作良好的機構，」阿謝爾在開始參觀行程前承諾。這個設施明亮白牆走廊上有拘留者繪製的壁畫，它有一個帶X光和檢查室的醫療中心，拘留者坐在雙層床上或在金屬桌上互相交談。

然而，在拘留中心外，活動家馬魯‧莫拉-比利亞爾潘（Maru Mora-Villalpando）宣揚這次參觀是一場粉飾，並且指她在前一天從拘留者那裡聽說，他們在食物中發現了蛆蟲。阿謝爾說她會調查一下。

這個私營拘留中心由GEO集團擁有，最多可容納1,575名移民，他們因非法居住在美國，被政府指控，現在面臨被驅逐出境的程序。尤其在醫生、律師和移民倡導者描述被關押在邊境的兒童身處的環境是不人道後，現時這類拘留設施高度受到關注。ICE在參觀前分發的材料—包括要求記者遵守嚴格規定的表格，例如不與被拘留者進行面談—指出拘留中心從未安置過兒童。

但是，爭議一直圍繞著拘留中心。拘留者進行了一系列的絕食抗議，以抗議他們所說的食物不足以及GEO稱之為「志願工作計劃」的每日1美元工資。一些絕食者說他們被單獨監禁，並且在一宗案件中遭到毆打，一名絕食男子去年年底因自殺身亡。

馬勒辛那‧阿馬爾（Mergensana Amar）去世前告訴一位律師，他被剝光衣服並被關在一個只有薄毯子的寒冷牢房中，他的死亡促使州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）和幾位民主黨國會議員提出關於醫療保健的擔憂並要求展開調查。

據一位發言人稱，美國國土安全部監察長辦公室同意調查阿馬爾的死訊，目前正在這樣做。 該辦公室還在12月份表示正在考慮對拘留中心進行未經宣布的檢查，該發言人表示她不能多說。

阿謝爾說，在調查期間，她也無法談論阿馬爾的死亡。 當被問及關於觀察自殺傾向的一般政策時，她說她不知道拘留者是否曾被遺棄在只有一層薄毯子的牢房中，或者該設施是否使用了稱為「自殺式圍巾」的被鋪。

塔科馬警方在過去六年中通過公共記錄要求獲得的報告顯示，該設施在2014年之前至少有一次企圖自殺，當時一名拘留者割傷了手腕並企圖用一張床單自行上吊，拘留者其後被送往醫院。阿謝爾堅持認為醫療和精神保健是首要任務，並將領導該機構聘用醫生、執業護士、精神科醫生和社會工作者。

她提到拘留者時說，「其中許多人來自第三世界國家，坦白地說，他們的生活中從未見過醫生。」（其他拘留者也曾在美國生活多年。）在兩週內，阿謝爾說，拘留者得到「從頭到腳的檢查」。她談到在2005年於該設施作為驅逐官的工作，拘留者在保健下得到眼鏡，讓他們第一次看得清楚。

她說，拘留中心比過去更難以提供護理，因為該地區的大多數監獄現在拒絕與移民執法部門合作。在華盛頓和其他地方的庇護政策之前，該設施將收到從當地監獄轉移的人員的檔案，其中有關於他們的醫療狀況信息。她也指一些設施拒絕接受拘留中心的轉介，包括西部州立醫院，它是該州最大的精神病醫院。

與此同時，GEO正在與法院總檢察長鮑勃弗格森（Bob Ferguson）就法院判決該設施違反華盛頓最低工資法的行為進行鬥爭。 GEO表示，它遵循聯邦標準；阿謝爾表示，每天1美元的薪金將持續直至訴訟得到解決。

在過去三年中，通過「信息自由法」獲得的國土安全部公民權利和公民自由辦公室提出的數十項投訴，提出了各種其他指控：餐具未經適當清洗、連續五天吃豆子、缺乏翻譯服務和警衛強迫拘留者簽署文件。大多數投訴似乎已經解決，但文件中通常不清楚是否採取了任何行動。

ICE的反駁指出其提供多樣化飲食的樣本菜單：雞肉和米飯，炒菜和奶酪辣醬玉米餅餡都是列出的主菜。

隨著關於拘留中心惡劣新聞的湧入，如果其名稱變更反映了嘗試的形像改造，那就不足為奇了。ICE表示，決定權在於GEO，後者通過發言人提出了一個更為平凡的理由：「更好地反映該設施提供的服務」，並與該公司擁有的其他同名設施保持一致。