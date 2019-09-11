穿上你的奪目秋裳 #BellevueFW 時裝秀又來了

踏入秋季，又是世界各地Fashion Week萌起之時。就在明星名流陸續到達紐約時裝週之際，遠在天邊近在眼前的貝爾維尤市將在本週末開始舉辦年度的時裝活動，為西雅圖帶來最新的風格趨勢。品牌時尚、美容健身、獨家派對—將為喜歡流行服裝的你注入最新的穿著靈感！

9月13—14日 📍 The Shops at The Bravern

貝爾維尤名牌薈萃坊 The Bravern 於今年秋季慶祝他們的10週年慶典，而他們在本週末（9月13至14日）舉辦的時裝週將是慶祝活動一部分。年度時裝秀將在Neiman Marcus 展示最新國際奢侈品牌以及如何塑造新一季的配搭潮流。時裝秀結束後，大會將有慶祝派對，讓大家在音樂、飲料和開胃小菜下繼續互動。由現在到9月14日期間出售的時裝週門票，The Bravern 將捐贈100％的收益予救助兒童會（Save the Children）。

時裝表演秀 The Bravern Fashion Week Runway Show

5:30 p.m. – 6:30 p.m.

慶祝派對 After Party

6:30 p.m. – 8:30 p.m.

門票：$50 VIP體驗（雞尾酒會，預留座位和禮品袋）

地點：The Shops at The Bravern

服裝要求：雞尾酒服裝

9月25—29日 📍 Bellevue Collection

今年在Bellevue Collection舉辦的時裝週陣容吸引，先是「豪華派對潮流秀」—女孩們穿起漂亮晚裝，一起慶祝秋季時尚和美容新趨勢，市民可以到場試用美妝、照相亭，享用開胃小菜和飲料；再有年度「時尚薈聚名牌秀」—受到各地時裝週時裝秀的啟發，模特穿上最新的西北太平洋配合奢華品牌的秋季風格，參加者還可以得到禮品包。貝爾維尤廣場並在時裝期間舉行各類免費美容，時尚和健身活動。

豪華派對潮流秀 Posh Party Trend Show

日期：9月27日（星期五）

時間：6:30 p.m.

地點：Hyatt Regency Bellevue

門票：高級座位票 $125；普通入場票 $100（入場人仕須年滿16歲）

*門票100%收益將捐贈予當地的非盈利組織Bellevue LifeSpring。

時尚薈聚名牌秀 The Collective Runway Show

日期：9月28日（星期六）

時間：6:30 p.m.

地點：Hyatt Regency Bellevue

門票：VIP 體驗票 $175 包括 $50的Bellevue Collection禮品卡和豪華禮品包

普通入場票 $125 包括 $25的Bellevue Collection禮品卡和豪華禮品包

（入場人仕須年滿21歲）

*門票100%收益將捐贈予當地的非盈利組織 Ben’s Fund，為華州自閉症病人家屬資助治療。

免費為你度身設計造型！

Michael Bruce Image Consulting團隊（圖片: Bellevue Collection）

時尚、潮流和風格有所不同—時尚是你在時裝秀上看到的，趨勢是它如何影響大眾的品味，而風格是你如何駕馭每件服裝並創造自己的形象。貝爾維尤廣場將舉辦為期五日的造型活動，Michael Bruce Image Consulting團隊給你一個私人諮詢體驗，根據各人的喜好和目標，探討各種關於時裝的問題。詳情請到https://fashionweekbellevue.com/stylingevents/ 。

秋季健身活動

帶同你的墊子，與一眾健身教練一起鍛煉，在流汗之餘看看秋季最新運動服，還有機會獲得有趣贈品！



日期：9月29日（星期日）

地點：貝爾維尤廣場 Bellevue Square Center Court

瑜伽 | 9:05 a.m. – 9:30 a.m. | 教練: Kevin Ng

赤腳訓練營 | 9:35 a.m. – 10 a.m. | 教練: Sonorose Festejo

巴雷訓練 | 10:05 a.m. – 10:30 a.m. | 教練: Jade Tabares

秋季禮品贈送活動



日期：9月25至29日

詳情：在任何Bellevue Collection商店或餐廳消費滿$200，即可獲贈$20的Bellevue Collection禮品卡！ 將當天的收據帶到貝爾維尤廣場中心的賓客服務處領取禮物。購買必須在2019年9月25日至10月6日的同一天，並必須在Bellevue Square，Bellevue Place或Lincoln Square商店進行。 每人每天一張禮品卡，送完為止。







