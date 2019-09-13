「超越時空的對話–吳為山雕塑作品展」藝術沙龍在鳳凰中心舉辦

鳳凰衛視董事局主席、行政總裁劉長樂和寫意雕塑理論奠基 … 當代著名雕塑家、中國美術館館長吳為山共同舉杯

金秋九月，「超越時空的對話——吳為山雕塑作品展」藝術沙龍在北京鳳凰中心舉行。

此次藝術大展以「超越時空的對話」為主題，包含與歷史對話、與現實對話、與西方對話、與精神對話、與鳳凰中心對話等內涵，展示了吳為山先生近三十年以來創作的120餘套件經典作品。

寫意雕塑理論奠基人、中國當代著名雕塑家、中國美術館館長吳為山，鳳凰衛視董事局主席、行政總裁劉長樂以及眾多嘉賓彙聚一堂，共同感受了一場別開生面的藝術饗宴。步入鳳凰中心，一尊尊栩栩如生的歷史人物雕塑讓嘉賓仿佛置身歷史長廊，時間與空間相互融合滲透，也令觀者仿佛聽到藝術與建築的恢弘交響。

相容並包，至雅於藝術

吳為山先生首創中國現代寫意雕塑之風，提出寫意雕塑的理論和「中國雕塑八大風格論」，出版過多部理論著作。吳為山先生一直以挖掘和精研中華優秀傳統文化為己任，長期致力於中國文化精神在雕塑創作中的融滲和表現。鳳凰衛視以傳承中華文化為宗旨，致力於東西方文化的交流。此道不孤，鳳凰衛視與吳為山先生的跨界合作初心一致，相互成就。

展覽通過象徵著精神豐碑的雕塑陣列，在鳳凰中心無限開放的空間中展開了一場關於人類共同命運的人文對話，並將歷史與當下同時展現于無限未來之中，暗合了藝術精品VS藝術建築的緣分。正如鳳凰衛視董事局主席、行政總裁劉長樂先生在致辭中所說，鳳凰衛視與吳為山先生的合作，是心靈相通的機緣彙聚。當吳為山先生希望通過藝術溝通世界，通過經典影響世界，用經典作品推動中華文化交融世界，初心萌動之時，這場通過鳳凰與全球華人的對話就已經開啟，因為凝聚全球華人，以文化的力量讓世界更美麗，也正是鳳凰人的發心！

鳳凰中心建築造型交錯的層次與環形的結構，構成了鳳凰中心開放與包容的文化意義。以建築的無限回應藝術的永恆，從而詮釋出建築、藝術與心靈之間不可分割的因緣。曾四次光臨鳳凰中心的潘基文先生也曾評價到：這是「用東方的哲學理念創造出被世界接受和讚賞的藝術傑作，是屬於未來的建築。」

「我每次來鳳凰中心的體驗都不同，每個人的體驗都是基於內心的主觀感受。這次活動令雕塑和藝術交相輝映，相映成趣，我很欣慰地看到文化發展和文化認同的局面。」北京建築設計研究院總建築師朱小地先生在現場如是說。

詩性寫意，凝史於瞬間

在鳳凰中心舉辦的吳為山雕塑作品藝術大展以「超越時空的對話」來命名，緣起於吳為山先生的一件《超越時空的對話–達·芬奇與齊白石》作品。

吳為山先生的雕塑作品《超越時空的對話—達·芬奇與齊白石》靈感來自於10年前他訪問義大利威尼斯時，幻想超越時空的東西方文化代表在人類文明長河中共同泛舟的意象。作品以超現實主義的手法虛構了義大利文藝復興巨匠達·芬奇和中國現代繪畫大師齊白石的對話，寓意中意兩國跨越時空的文化藝術交流，富有深意。

縱觀吳為山先生的創作歷程，不難發現，其藝術實踐也是一個「對話」的過程。吳為山先生塑造了一大批中國文化名人肖像，以傳承中國精神為使命，弘揚時代精神，這是與精神的對話；在形象塑造上縮進了古今人物之間冗長的歷史時間線，凝歷史於瞬間，這是與歷史的對話；他關注現實生活中普通人的存在，展現真實而偉大的人性，這是與現實的對話。然而不論是與歷史、與現實還是與西方的對話，其作品的力量，都來自於與時代、與人類靈魂深層次的精神對話。

今年八月初，鳳凰衛視董事局主席、行政總裁劉長樂陪同潘基文先生在山東遊歷，他讚譽吳為山先生的雕塑「上善若水」。吳為山的作品對東方智慧的表達，無疑贏得了世界對中華文化的尊重。

在活動現場，吳為山先生表示，十分榮幸在鳳凰彙聚的鳳凰中心舉辦這次活動，他深感祖國文化的厚重與博大和文化背後的道德精神。他從上世紀90年代開始塑造文化人物，通過500多件中華傑出人物的形象展示中國人的精神風貌。「相由心生，這個相指的是中國人仁愛之心、博大情懷、追夢之心，我希望通過這些形象展示中國精神和時代風貌。」吳為山先生說。

從老子的恢宏寧靜，到杜甫的沉鬱峻切，吳為山先生一次又一次地從中國三千年漫長而複雜的歷史中探索著「中國」二字的真義。他的雕塑打造了一種神似與形似之間的精妙平衡，而這種平衡正是中國藝術的立足之本。



赤子之心鑄魂於時代

在鳳凰中心，觀眾與120餘件套栩栩如生的雕像神交，吳為山先生塑造的中國文化名人肖像，包括代表了華夏文明源始的黃帝、炎帝的形象雕塑，也涵蓋了杜甫、范仲淹、白居易等歷史上的著名詩人、文學家，還有錢穆、劉半農、聞一多等近現代文化名人。在形象塑造上縮進了古今人物之間冗長的歷史時間線，凝歷史於瞬間。

作為吳為山先生的朋友，著名琵琶演奏家趙聰專程趕來現場助興，演出《新編十面埋伏》並讚歎道：吳為山先生就是「中國的羅丹」！他能夠將傳統文化與現代文化完美地無縫傳承。趙聰女士坦言，第一次看到吳為山先生的作品《空穀有音——老子出關》時，瞬間淚流滿面，這幅作品將中國傳統文化的精華體現的淋漓盡致，每一面都是鮮活的，重要的是將傳統文化的神韻用雕塑作品完美地表現出來。

鳳凰衛視主持人王魯湘也是吳為山先生的多年老友，他在現場表示，吳為山先生雕塑的這些人物形象不僅是歷史長河中的一個個字元和標點，他胸羅萬卷，使自己的靈魂也得到昇華。他把寫意精神轉化到雕塑上，創造出中國風格和氣派的寫意雕塑。在人物神情精微刻畫上絕不輸歐洲雕塑大師。

吳為山先生的「超越時空的對話」展覽呈現於按莫比烏斯環理念建造的鳳凰中心內，參觀者徜徉於此,追尋古人遺跡，或審美、或凝思。

「超越時空的對話——吳為山雕塑作品展」展期為兩個月，將持續至2019年10月18日。今日，「超越時空的對話–吳為山雕塑作品展」藝術沙龍活動在鳳凰中心舉辦，在這一中西融合的建築中，實現了藝術與建築，東方與西方，過去、現在與未來的對話，文脈傳承與發展的討論也由此展開。