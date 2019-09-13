費玉清縱橫樂壇半世紀 溫市舉行告別演唱會

(溫哥華消息)溫哥華大都會獅子會與 Media One 一同主辦費玉清2019告別演唱會，溫哥華告別演唱會是北美最後一場，定於9月29日在溫哥華女王劇院(Queen Elizabeth Theatre) 舉行。

費玉清是知名男歌手及綜藝節目主持人，演唱歌曲包括華語、台語老歌及流行歌歌曲，在華人地區有重要影響力。1972年8月底，費玉清參加中國電視公司舉辦的「星對星」歌唱比賽，獲得該比賽第二階段（共六階段）的冠軍；1973年3月9日播出總決賽，費玉清以一曲「煙雨斜陽」獲得第四名，正式出道。

1977年推出首張專輯《我心生愛苗》。1984年以一首《夢駝鈴》獲台灣金鐘獎最佳男歌星獎自此被譽為「金鐘歌王」。

1986年演唱在中國大陸播出的電視劇《一剪梅》同名主題曲受到歡迎。1992年憑藉歌曲《相思比夢長》獲台灣金鼎獎最佳男演唱人獎。1993年，費玉清與張菲合作主持台視綜藝節目《龍兄虎弟》。在「綜藝大哥大」節目中，張菲被稱作「菲哥」，故費玉清被稱為「小哥」。

1995年、1997年獲得金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎。1996年憑藉《晚安曲》專輯獲台灣第七屆金曲獎最佳演唱專輯獎。2005年其主持的《費玉清的清音樂》欄目獲得金鐘獎歌唱音樂節目獎並憑其欄目個人獲得歌唱音樂主持人獎。

2006年，費玉清與周杰倫合唱〈千里之外〉，並收錄在周杰倫同年大碟《依然范特西》中。踏進歌壇迄今，費玉清出過個人唱片專輯40餘張，連同合輯及精選有一百餘張。2009年於超級盛典榮獲終身成就獎，2010年獲「國際華語音樂聯盟」主辦的華語金曲獎30年經典評選「30人30歌30碟」中的30人之第11位。

在流行樂壇，費玉清被尊為20世紀華語流行歌曲傳統風格復興的開山祖師。他的歌曲帶有濃烈的中國風，在華人地區有重要影響力。費玉清主持節目時，專長是模仿其他歌手唱歌，故被稱為「九官鳥」。

除了歌唱、主持事業外，費玉清還熱心公益慈善，多次向內地災區捐款，並在2009年獲年度最具感染力慈善之星。費玉清在公開場合相當注重儀表，每次登台都會穿西裝（1980年代以前則是西裝或中山裝），自出道以來從來不變，故被稱為「演藝圈公務員」。2018年9月27日，費玉清發表聲明，宣佈於2019年巡迴演唱會後的5月正式退休，告別46年的歌唱事業。

2019年2月8日，在台北開告別演唱會第一場，演唱會一開始，費玉清就發表了動人的「封麥宣言」，費玉清表示，「對日後生活打了很大的問號，可能會很徬徨，或是寂寞的日子等著我，各位帶給我的回憶，都會在內心深處。」2019年5月11日至5月12日在高雄巨蛋舉行2019告別演唱會。

費玉清2019溫哥華告別演唱會門票現已公開發售，查詢及購票熱線236-558-1567或604-428-6191，購票可上網到MEGAboxoffice.com，演唱會部份收益捐赠溫哥華大都會獅子會慈善基金。

費玉清2019告別演唱會

日期：9月29日(星期日)晚上7:30pm

地點：Queen Elizabeth Theatre

630 Hamilton St., Vancouver, BC

網上售票：MEGAboxoffice.com

門市售票：百家店第二期大都會眼鏡

(Unit 1715 Parker Place, 4380 No. 3 Road, Richmond, BC, Canada)

查詢電話：236-558-1567 或 604-428-6191

(部份收益捐赠溫哥華大都會獅子會慈善基金)