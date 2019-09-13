養老金漲了！30省份公佈養老金調整方案

張澍楠

養老這一民生話題一直是百姓關注焦點。據中新經緯用戶端不完全統計，截至2019年9月4日，除黑龍江外，30省份均陸續公佈2019年退休人員基本養老金調整方案，主要包括定額調整、掛鉤調整、適當傾斜三種方式。

上調退休人員基本養老金5%左右

2019年3月，人社部、財政部聯合下發通知，2019年繼續統一調整企業和機關事業單位退休人員基本養老金，總體上調5%左右。此次調整是國家自2005年以來連續第15年調整企業退休人員基本養老金，預計將有1.18億名退休人員受益。

2019年養老金調整繼續堅持「並軌」原則，企業和機關事業單位統一實行「定額調整、掛鉤調整與適當傾斜相結合」的調整辦法。

據人社部介紹，定額調整要體現公平原則；掛鉤調整要體現「長繳多得」、「多繳多得」的激勵機制；對高齡退休人員、艱苦邊遠地區退休人員，可適當提高調整水準。同時，繼續確保企業退休軍轉幹部基本養老金不低於當地企業退休人員平均水準。

能夠參與此次養老金調整的人員範圍是，2018年12月31日前已按規定辦理退休手續並按月領取基本養老金的企業和機關事業單位的退休人員。不過，廣東養老金調整物件還包括2019年1月至6月首次按月領取基本養老金的退休人員，調整範圍有所擴大。

這些人能多領錢

目前已有30省份發佈2019年退休人員基本養老金調整方案，僅黑龍江還沒有公佈。

定額調整方面，就已知數據看，同一地區各類退休人員統一增加相同額度的養老金，但各省份調整情況有所區別，多集中在每人每月40-60元區間，西藏加發金額較多，每人每月漲80元；遼寧每月增加70元；廣東、上海每人每月定額加發60元。

掛鉤調整方面，也就是與退休人員繳費年限(或工作年限)、基本養老金水準等因素掛鉤。如，北京明確，繳費年限滿10年及以上的退休人員，繳費年限每滿1年每月增加3元。月養老金低於3959元的每人每月增加65元；月養老金在3959元及以上，低於5459元的，每人每月增加55元；月養老金在5459元及以上的每人每月增加45元。

貴州明確，繳費年限(含視同繳費年限，不含折算工齡)每滿1年增加2.3元；再按本人2018年12月基本養老金的0.5%增加。

另外，就2019年調整方案看，部分省份擴大了養老金傾斜調整人員範圍，除高齡退休人員、艱苦邊遠地區退休人員外，還包括企業退休軍轉幹部、工傷退休人員等。

如，湖北規定，對建國前參加革命工作享受供給制的，每人每月增加30元；建國前參加革命工作享受薪金制的，每人每月增加25元；符合勞社部發(2002)9號檔規定的原工商業者，每人每月增加10元；2018年12月31日年滿70周歲不滿80周歲的，每人每月增加40元；國家規定範圍的艱苦邊遠地區的調整對象，每人每月增加15元；企業退休軍轉幹部按上述辦法調整後，其基本養老金仍未達到所在市(州)基本養老金平均水準的，補齊到平均水準等。

吉林規定，截至2018年12月31日，年滿70-74周歲的每月增加40元；年滿75-79周歲的每月增加50元；80周歲及以上的每月增加60元。艱苦邊遠地區範圍的縣(市、區)機關事業單位、企業退休人員，每人每月增加5元。工傷退休人員與本人繳費年限掛鉤調整數額不足67.5元的，按67.5元執行等。

個人能漲多少？

以北京方案舉例：企業退休人員老張今年80歲、繳費年限40年，基本養老金為5100元/月。

這次他可以增加養老金的金額是：定額增加50元；繳費年限掛鉤調整可增加120元；再按與本人養老金水準掛鉤可增加55元。另外還可享受高齡退休人員傾斜增加75元。四項合計，老張每月共增加300元，調整之後基本養老金為5400元/月。

再以重慶方案舉例：老劉于2011年在重慶市艱苦邊遠地區退休，繳費年限為35年。

這次他可以增加養老金的金額是：定額調整每月可增加45元；老劉繳費年限為35年，按照3元/年來算，每月可增加105元；還符合傾斜調整中關於「艱苦邊遠地區退休人員每人每月增加20元」的規定，每月可增加20元。本次養老金調整後，老劉每月可以多領170元。

需要一提的是，各省份養老金調整方案已經落地，但發放到位時間不盡相同。想知道是否已下發至個人帳戶，如今有更便捷的查詢方式。國家社會保險公共服務平臺近日上線試運行，目前可以進行社保查詢、待遇資格認證、養老金測算、社保轉移查詢、異地就醫查詢、社保卡查詢等。

今年養老金夠發嗎？

人社部指出，基本養老金根據個人累計繳費年限、繳費工資、當地職工平均工資、個人帳戶金額、城鎮人口平均預期壽命等因素確定。

一般來說，經濟發展較好，當地職工平均工資水準較高的地區，退休人員的平均養老金水準比經濟欠發達地區要高一些。累計的繳費年限越長、繳費工資水準越高，退休時的年齡越大，退休時的基本養老金水準相對就會較高。長繳費、多繳費、晚退休，就多得養老金。

截至2019年9月，各省份養老金調整方案已經落地，未來養老金將迎哪些新變化？人社部新聞發言人盧愛紅介紹，將做好企業職工基本養老保險基金中央調劑工作，研究制定小微民營企業優先參加工傷保險政策。積極推動城鄉居民基本養老保險基金委託投資工作。同時進一步抓好降低社會保險費率政策落實。確保養老金按時足額發放。 針對企業職工基本養老保險基金是否能夠可持續發展，能否保證退休人員領取到社保待遇的擔憂，人社部副部長游鈞則明確，一定能夠確保基本養老金按時足額發放，不僅當前能確保，長遠也一定能確保。