5G破解健康養老產業「痛點」

龐彩霞

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越來越多智慧化技術應用到養老產業中，衍生出了智慧養老產業。「5G+」智慧健康養老，將給養老產業帶來革命性變化。

日前，「5G時代智慧健康養老產業高品質發展論壇」在廣州市黃埔區舉行。在論壇現場，「中國智慧家庭生態聯盟智慧健康養老創新中心」「全國智慧健康養老標準化工作組大灣區工作站」正式揭牌。

緊急呼叫智慧救援、生命雷達全天候監護……近年來，5G、人工智慧、物聯網、大資料、雲計算等技術為養老產業轉型升級注入了發展動力。越來越多智慧化技術應用到養老產業中，衍生出了智慧養老產業，物聯網和智慧化設備將家庭養老、旅居療養、機構養老等結合起來，可以為老人提供全天候、高效便捷的養老服務。

「5G時代，最終將打通家庭、工作、娛樂、出行等多個場景，用戶需求可得到即時回饋和回應。」在中國電子技術標準化研究院院長趙波看來，「5G+」智慧健康養老，將通過改變資訊交流方式、強化資源配置整合力度、提升服務管理效率等手段，破解現有養老服務模式存在的各種「痛點」，給養老產業帶來革命性變化。

據預測，到2030年，中國養老產業規模有望達22萬億元。中國老齡產業協會科技委員會主任王永春指出，老齡產業發展面臨的主要問題是供給與需求之間的配置錯位。「雖然老齡產業參與者眾多，投入不斷增加。但是，行業有效產出不足，盈利困難重重，客戶需求不能得到充分滿足。」王永春說。

智慧養老、資訊化養老等「科技養老」新模式將迎來「風口」。中國移動通信有限公司研究院物聯網技術研究所產品經理羅達介紹，5G技術發展為智慧養老安全、便捷、舒適等方面需求提供了更多產品和更廣泛服務，如「智慧園區+養老」「機器人+養老」「新零售+養老」等，5G遠端手術、5G醫療監控等也將逐漸普及。

據介紹，此次揭牌的中國智慧家庭生態聯盟智慧健康養老創新中心，開發了以「智慧+」為核心，「5G+」連接家庭及各種康養場景的七大類服務解決方案。該中心將聯合移動運營商，將相關智慧居家看護、監護及救援服務試點推廣到千家萬戶，還將拓展智慧交互陪伴、老年互助時間銀行、社區智慧生活等一站式適老化服務。

作為新一代資訊技術發展戰略高地和粵港澳大灣區實體經濟主戰場，廣州市黃埔區早在2017年就率先啟動了廣東省首個面向5G技術的物聯網和智慧城市示範區建設。截至目前，該區聚集了京信通信、海格通信、風華芯電等88家5G產業相關企業，已建成5G基站730座，預計2019年底全區5G基站將達到5500座。

「黃埔區將發揮5G先導優勢，構建智慧康養全產業鏈生態融合創新體系，打造共生互補的產業集群。」廣州市黃埔區副區長毛松柏表示，該區將以智慧康養創新中心為創新引擎，深度發掘5G技術內生需求、產業數位化賦能需求、傳統產業轉型升級需求、智慧社會發展需求，加快推進智慧健康養老產業發展和健康養老服務領域的智慧建設。