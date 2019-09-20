「今日中國」藝術周拉美行之中巴高端文化論壇在巴拿馬舉行

會上，中巴各方均表示願意推動中巴文化合作持續向好

9月10日，作為2019「今日中國」藝術周拉美行系列活動之一，由中國文聯和中國駐巴拿馬使館共同主辦的中巴文化高端論壇在巴拿馬城拉美議會大廈舉行。包括拉美議會執行秘書長卡斯蒂略、巴拿馬文化部長阿吉拉爾、文化部副部長剛薩雷斯等在內的巴政府官員、國會議員、智庫、文化藝術界名人、企業家、媒體高管、高校領導和青年學生等約650人參加了論壇活動。

本次論壇以「推動文化交流合作，促進中巴民心相通」為主題，旨在為中巴文學藝術界搭建一個深入交流、碰撞思想的平台，為兩國人民增進相認相知、拉近心靈距離搭建橋樑，共同為中巴關係和「一帶一路」合作夯實基礎作出積極貢獻。

巴拿馬文化部副部長岡薩雷斯開場發言

論壇上，巴拿馬文化部副部長岡薩雷斯、中國駐巴拿馬大使魏強分別致辭，中國文聯黨組書記、副主席李屹做主旨發言，巴拿馬文化部長阿吉拉爾做總結發言。

李屹表示：「君子以文會友」，文化是最能打開人們心靈大門的鑰匙。文明交流互鑒，是推動人類進步和世界和平發展的重要動力。巴拿馬是溝通南北美洲的橋樑，是聯繫兩大洋的紐帶，在這裡多元文化交匯交融、碰撞激蕩，既擁有深厚的文化傳統，又充滿強烈的現代氣息，構成了巴拿馬獨具魅力的人文風景。中巴兩國雖然遠隔山海，文明存在差異，文化各有千秋，但只要秉持相互尊重、開放包容、互學互鑒的信念，文化的力量就能夠跨越時空、超越國度、直抵人心，在中巴雙邊友好關係和「一帶一路」合作中發揮更大的作用，推動兩國共同發展、共用繁榮，為人類文明進步作出積極貢獻。中國文聯願與巴方各界一道，通過搭建各種形式的交流平台，展示和傳播兩國文明之美，讓兩國人民在文化的交流互動中感受彼此的魅力，為中巴雙邊關係發展增添豐富內涵、築牢堅實基礎、開闢廣闊前景。

岡薩雷斯在致辭中表示希望加強兩國文化交流與合作，為此巴拿馬政府願意為雙邊文化交流活動提供便利、創造空間。魏強大使高度評價建交兩周年以來文化交流合作對雙邊關係的積極促進作用，表示在新中國成立70周年前夕，中國文聯黨組書記、副主席李屹率團來巴訪問，並同巴方文化界開展深入交流，無疑將為兩國人文交流深入開展和雙邊關係添磚加瓦。

中國駐巴拿馬大使魏強致辭

隨後，中巴雙方嘉賓分別就「文化交流與傳播」、「影視和文學」、「繪畫和雕塑鑒賞」等主題進行了三場對話交流，中巴嘉賓深入交流、碰撞思想，打開了中巴文化藝術界相互瞭解的大門。

巴文化部部長阿吉拉爾在總結發言中表示，巴拿馬非常榮幸能夠作為「今日中國」藝術周拉美行落地的三個國家之一，而且巴拿馬是三國中唯一舉辦文化高端論壇的國家，這讓巴拿馬感到非常驕傲。阿吉拉爾對中方選擇巴拿馬舉辦此項活動表示了衷心的感謝，並希望雙方能夠共同落實好論壇的各項成果，簽署文化交流合作協定，通過更多的合作和交流，促進文化發展。

論壇活動結束後，與會嘉賓還參觀了藝術周拉美行系列活動中的中國電視形象片展映、中國當代版畫藝術展，以及拉美議會中國館等。

「今日中國」藝術周是中國文聯每年在境外舉辦的展示中國當代文化藝術發展成就的品牌活動，自2004年創辦以來，每年在不同國家舉辦。除巴拿馬外，今年的藝術周拉美行還分別在古巴、墨西哥舉辦了中國電影展映、「藝術與和平」中國當代美術展等活動。