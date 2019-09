全國優秀獎學金半決賽名單 西雅圖湖濱學校再次名列榜首

(編譯Zita)北西雅圖的私立湖濱學校(Lakeside School)連續第二年成為全華州高中最多學生進入國家優秀獎學金計劃半決賽的學校,今年入圍名單高達36名。貝爾維尤的因特拉肯高中(Interlake High School)排名第二,有31名半決賽選手,連頓的天際線高中(Skyline High排名第三),有21名半決賽選手。



該州的半決賽選手以及全國約16,000名其他選手在去年的150萬名青少年中獲得了2018年PSAT最高分。 這些學生中約有90%將在二月份入圍決賽。 要獲得資格,每個學生和他們的高中必須提交一份申請,其中包括學術成績單、論文和推薦信。 大約一半的決賽選手獲得了總獎金約3100萬美元的優異獎學金。



以下是華盛頓的半決賽選手名單,按城市劃分:



阿納科特斯(Anacortes)Anacortes High School — Prewitt, Anna T.



奧本(Auburn)Auburn Riverside High School — Brandt, Kyra E.; Nehren, Faith E. Thomas Jefferson High School — Jung, Joshua; Yu, Shuah.



班布里奇島(Bainbridge Island)Bainbridge Island High School — Lewis-Sandy, Joshua M.; Reilly, Sean P.; Sellers, Elijah; Turpen, Samantha D.



貝爾維尤(Bellevue)Bellevue High School — Dai, Jeffrey; Forsberg, Gannon M.; Forsberg, Katherine E.; Hsieh, Victoria; Jing, Larry; Lee, Jessica D.; Li, Abigail J.; Liu, Boyin; Rudolph, Janelle L.; Wan, Oscar; Wong, Ethan P.; Zaratsyan, Ara. Hillside Student Community High School — Smale, Sarah Rose. Homeschool — Chua, Emily. Interlake High School — Bandari, Abhinav; Baugh, Sawyer; Chen, Kelly J.; Damani, Aryan S.; Dandapanthula, Sanjit; Dogra, Archika; Ghose, Ishaan D.; Guo, Elaine S.; Hung, Dorothy; Jain, Ronit; Janakiraman, Sanjana N.; Jou, Jacqueline; Kim, Suhyun L.; Lan, George; Li, Michael W.; Liu, Jessie J.; Lu, Bryan Z.; Mousseau, Benjamin P.; Peng, Iris; Qian, Jason; Rajurs, Neil K.; Srinivasan, Savitha; Sun, Olivia; Wang, Andrew Y.; Wang, Raymond; Wilcox, Hannah M.; Wu, Aimee; Zhang, Derek J.; Zhang, Miranda B.; Zhang, Zachary T.; Zheng, Effie. International School — Deshpande, Abhay B.; Ervin, Spencer F.; Huang, Felicity Y.; Paik, Jamie; Wang, Cindy. Newport High School — Aeron, Shrey; Bencke, Anna J.; Chen, Evelyn R.; Do, Candace; Han, Chaewon; Huang, Nancy J.; Huang, Rosemary; Li, Axel J.; Li, Iris; Richardson, Alexander R.; Sangani, Isha M.; Srikanth, Maya S.; Wu, Caroline; Wu, Sophie; Xie, Luke; Xu, Brandon J.; Yan, Nathan C.; Zhao, Ryan; Zou, Cindy X.; Zou, Joy. Sammamish High Schol — Ka, Ashley T.



貝林厄姆(Bellingham)Sehome High School — Geist, Olivia E.; Lee, Jae-Chan.



波塞爾(Bothell)Bothell High School — Sabale, Diandre Miguel B. North Creek High School — Chandra, Deepthi; Chiesa, Sophia R.; Da, Daniel Y.; Rajasekaran, Chandni.



伯靈頓(Burlington)Burlington-Edison High School — Ochiai, Aya.卡馬斯(Camas)Camas High School — Kim, Jaden S.; Leveen, Rose M.; Liu, Xiang; Mellor, Sierra M.; Wright, Kenneth N. Union High School — Wangchuk, Jordhen. 克萊德山(Clyde Hill)Bellevue Christian School — Reumann, Britta E. 大學點(College Place)Walla Walla Valley Academy — Shannon, Connor L. 科文頓(Covington)Kentwood High School — Kourbatova, Victoria A. 杜瓦爾(Duvall)Cedarcrest High School — Duer, Ethan R. 埃德蒙茲(Edmonds)Edmonds-Woodway High School — Everhart, Graham N. 埃倫斯堡(Ellensburg)Ellensburg High School — Utzinger, Rowan S. 吉格港(Gig Harbor)Gig Harbor High School — Deaton, Ian A.; Steelee, Gaelan B.



伊薩誇(Issaquah)Gibson Ek High School — Yuan, Amy. Issaquah High School — Chen, Meirui; Jo, Anna; Kang, Claire; Lee, Diane D.; Lessing, Jacob A.; Mandyam, Maya G.; Mavath, Arya A.; Park, Julia D.; Prabhala, Aditi M.; Schwartz, Julianne N.; Wengreen, Shelby J.



肯莫爾(Kenmore)Inglemoor High School — Haining, Karen T.; Longcore, Claire E.; Lynch, Connor D.; Mitchell, Melissa C.; Ng, Daniel Z.; Pham, Danny T.; Powrie, Hunter D.; Xiong, Jenny S.



肯納威克(Kennewick)Kamiakin High School — Lemmon, Sarah. Kennewick High School — Devanathan, Nikhil.



柯克蘭(Kirkland)Eastside Preparatory School — Fellows, Jackson T. International Community School — Chang, Alex; Li, Cheryl R.; Mueller-Eberstein, Annalisa J.; Ramesh, Aneesha. Juanita High School — Hilwa, Mark C. Lake Washington High School — Alvarez, Carlos L.



萊西(Lacey)River Ridge High School — Hammond, John P.; Lemon, Drake B. 默瑟島(Mercer Island)Mercer Island High School — Do, Henry; Geer, Jasper Y.; Hunter, Lauren E.; Jung, Leonard; Kakubal, Meghana; Scull, Sophia; Shield, Lucille; Short, Thomas D.; Wang, Sarah Y.; Wang, Zitong; Wong, Derek A.; Zhang, Grace Y.; Zhang, Jason.



磨溪(Mill Creek)Henry M. Jackson High School — Mothersbaugh, Juliana E.; Peterson, Emilia; Rao, Priyanka; Thong, Ethan. 夢露(Monroe)Sky Valley Education Center — Marcham, Michael J. 莫特萊克泰勒斯(Mountlake Terrace)Mountlake Terrace High School — Yang, Stephen R. 慕基特奧(Mukilteo)Kamiak High School — Alayli, Aya S.; Banh, Aaron J.; Molnar, Sandra; Vold, Tyler G.; Zhao, Casey.



奧林匹亞(Olympia)Capital High School — Sharangpani, Paloma. Olympia High School — Larsen, Gabriella M.; Murry, Quinn E. A.G. West Black Hills High School — Chapman, Zach A.; Ellison, Evan A. 波爾斯波(Poulsbo)North Kitsap High School — Cole, Audrey P. 普爾曼(Pullman)Pullman High School — Allen, David A.; Gebremedhin, Melody A.; Horstkamp, Thomas A.; Kumar, Eric J. 皮阿拉普(Puyallup)Puyallup High School — Lee, Zane C.; Tarekegn, Lydia H.



雷德蒙(Redmond)Bear Creek School — Luk, Rita Wai Pui; Shen, Lauren A.; Sun, Nelson Y. The Overlake School — Diaconu, Anna; Lauer, Evan D.; Narendra, Arjun; Shewchuk, Alexandra T.; Sinha, Kunal; Sivadas, Jay H.; Ummat, Shivesh R.Redmond High School — Chou, Jennifer C.; Dang, Collin M.; Ingec, Kaan; Kakanuru, Sathvik R.; Kalyan, Tejas; Li, Yuhui; Luty, Ashley A.; Mantha, Abhignya; Mitchell, Sofiya; Rajagopal, Maneesh V.; Ramani, Deepti; Ranasaria, Arpit; Ranganathan, Sunidhi; Rothkowitz, Jordan M.; Shanmugam, Mukil; Srivastava, Ananya; Zhang, Eileen C. Nikola Tesla STEM High School — Cho, Hyunjin; Denton, Annie S.; Karai, Aryo; Murali, Isha; Pratipati, Sowmya S.; Sarda, Devesh P.; Srikanth, Amrutha; Srivastava, Anusha; Stanko, David J.; Subramanyam, Aditi; Veeramachaneni, Rishika S.; Wang, Maxwell; Wharton, Callie P.



蘭頓(Renton)Hazen High School — Tazehareja, Arnav. Liberty High School — Chen, Hallie; Gyotoku, Dillon F.; Kuznetsov, Yegor; Rubenstein, Matthew A. Charles A. Lindbergh High School — Ahya, Priti. 里奇蘭(Richland)Hanford High School — Peterson, Joshua A.; Zhong, Jason. Richland High School — Cho, Alana F.; Gotthold, Zoe A. 羅克福德(Rockford)Freeman High School — Barron, Christopher J.



連頓(Sammamish)Eastlake High School — Aiyer, Bobby M.; Burney, Isabel; Dalia, Neha S.; Le, Matthieu B.; Mattappally, Megan B.; Meyyappan, Shanmugam S.; Raggi, Victoria M. 000 Ramesh, Rohit 000 Trueba, Emma E. 700 Wilson, Bridget G. 000 Zeng, Nathan J. Eastside Catholic High School — Chai, Gabrielle G.; Robinson, Emma R.; Wood, Ian M. Homeschool — Bleisch, Alan H. Skyline High School — Balu, Chiraag; Guo, Steven; Hung, Matthew D.; Ji, Catherine M.; Neese, Michael J.; Nguyen, Quennie Q.; Olsen, Matthew C.; Park, Erin; Rajavel, Heera; Reese, Kyle D.; Sanyal, Sanchit; Sellakumaran Latha, Karthik; Shang, Matthew Z.; Shih, Anna; Tamilselvan, Nithin; Wang, Julia; Winnick, Anna R.; Xu, Kevin W.; Xu, Yifan; Yang, Jasmine N.; Yuan, Tiffany Z.



西雅圖 Ballard High School — Lee, Conrad C.; Roidad, Aneesa S. Garfield High School — Becker, Zebediah S.; Cohen, Jed M.; Lundsgaard, Annika P.; O’Kelley, Ciaran A.; Philipose, Millan J.; Shao, Zhemin; Vinh Farr, Myles M.; Webbeking, Blaise E.; Wozniak, Natasha A. Holy Names Academy — Chauhan, Paavnee; Laboda, Katherine R.; Mastrobattista, Elena L.; Reilly, Isabelle C. Ingraham High School — Graham, Kirsten M.; Groom, Maks J.; Lempriere, James P.; Truax, Roshan D.; Weiner, Duncan E.; White, Vivian M. King’s High School — Cui, Joshua M.; Smith, Naomi M. Lakeside School — Chan, Elise Y.; Chen, Sophia M.; Copeland, Sophia E.; Dunphy, Victoria W.; Eleveld, Robert M.; Fan, Alan L.; Fries, Xander E.; Fuller, Tate; Gupta, Vidisha; Hamid, Eman M.; Harrington, Grace; Hartman, Anna E.; Hathi, Siddharth K.; Hegstrom, William; Hong, Eric; Huh, Benjamin J.; Jiang, Patrick S.; Joers, Georgia C.; Li, Philip; Lord-Krause, Jane E.; Meyerson, Harper V.; Min, William S.; Nelson, Ariella S.; Owsley, Finn D.; Palmieri, Rose B.; Qian, Isabelle Y.; Short, Roman J.; Snyder, Maximilian B.; Stamatoyannopoulos, Arianna; Takayama, Bryent H.; Vonderlage, William M.; Wang, Alice Y.; Wang, Kelly G.; Yonatan, Seim A.; Yu, Allistair Q.; Zhang, Maxine Y. Roosevelt High School — Johnson, Isabella E.; Peng, Avery W.; Scott, Adam M. Seattle Academy — Hebert, Camille; Hebert, Elise L.; Piplani, Arjun; Scherzer, Daniel E. Seattle Preparatory School — Alderman, Claire Mattle.; Berger, Cyrus; Bosler, Marlane M.; Green, Allyson R.; Tjandra, Phyllicia P. Transition School and Early Entrance Program — Chen, Andrew D.; Lin, Jeremy X. University Preparatory Academy — Healey, Ciaran P.



海岸線(Shoreline)Shorecrest High School — Baetz, Olivia G.; Fisher, Maxwell A.; Kaje, Maia E. 斯諾霍米甚(Snohomish)Glacier Peak High School — Ahn, Richard; Ardry, Lauryn A.; Cho, Kevin; Olson, Isaac D.; Zarlingo, Lauren Q. 斯諾誇爾米(Snoqualmie)Mount Si High School — Chiu, Kristina M.; Smith, Bradley M.; Zhu, Jerry. 南山(South Hill)Emerald Ridge High School — Schieche, Erica M.



斯波坎(Spokane)Joel E. Ferris High School — Gao, Helen B. Lewis and Clark High School — Teel, Gwyneth E.; VanderWilde, Bailey G. Oaks Classical Christian Academy — Moore, Matthew R. St. George’s School — Roll, Marshall; Wu, Sarah Z.



斯坦伍德(Stanwood)Stanwood High School — Rahman, Jeffrey M.; Welch, Cole S. 塔科馬(Tacoma)Bellarmine Preparatory School — Larson, Momoka J.; McMonigal, Lara R. Henry Foss High Schol — Lee, Hannah. Stadium High School — McCall, Molly M. Charles Wright Academy — Lee, Benjamin H.; Ursic, Marcello.



圖姆威特(Tumwater)Tumwater High School — Huyck, Brandon J. 大學區(University Place)Curtis High School — Yi, Matthew J. 溫哥華(Vancouver)Columbia River High School — Kinney, Abby C.; Sims, Noel R.; Zimmerman, Elizabeth A. Mountain View High School — Menon, Shrisha. 沃拉沃拉(Walla Walla)Walla Walla High School — Hall, Keeley M.; Kaminsky, Thomas D. 韋納奇(Wenatchee)Wenatchee High School — Tchitchkan, Elizabeth D. 伍丁維爾(Woodinville)Woodinville High School — Wu, Ethan L.