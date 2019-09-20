為什麼西雅圖人看起來不懂在雨中開車

（編譯Zita）經歷長年的練習，你會認為華州居民已擅長在雨中駕駛。那麼為什麼看起來還是這麼糟糕呢？幾乎每次降雨開始來臨，無論是毛毛雨還是傾盆大雨，整個地方似乎就會出現交通災難。



華盛頓州巡邏隊表示，當道路濕漫時會發生更多碰撞。特別是，在乾燥一段時間之後的第一場雨會將所有洩漏的油和液體從汽車帶到地面，令道路更加光滑。但如果我們對自己誠實，答案可能會更簡單：我們在駕駛方面並不擅長。



「我們一般來說都是糟糕的司機，在下雨的時候情況變得更嚴重，」駕駛員培訓組（The Driver Training Group）首席執行官兼全球駕駛解決方案主席喬席莫拉（Joe Giammona）說。



席莫拉說西雅圖的司機每天都緊貼前面車輛、不必要地剎車、改變車道時不打信號和不跟停車標誌。



不良的駕駛行為不是普吉特海灣地區獨有的，華大華盛頓州交通中心主任馬克哈倫貝克（Mark Hallenbeck）說，與世界其他國家相比，美國人充其量只是平庸的司機。哈倫貝克說大多數其他發達國家，如日本、新西蘭和德國，獲得駕駛執照的要求比美國都要嚴格得多。



然而，席莫拉說我們都相信我們是優秀的司機，而其他司機才是問題所在。因此，美國人不重視駕駛技能。席莫拉和哈倫貝克試圖解決他們認為華盛頓州現時司機教育計劃中存在的不足之處。



在某些標準來說，華盛頓被認為是最難獲得執照的州。但是，席莫拉、哈倫貝克和其他五位駕駛教師稱這裡獲得執照實際上應該更難。例如，在考試期間，司機就算忘記看死角位，或者在轉換車道是不打信號，都不會因這些重複的錯誤影響分數。



華盛頓州交通局（WSDOT）和華盛頓州巡邏隊的發言人拒絕就華盛頓人駕駛技術發表評論。然而，國家巡邏隊的里克約翰遜（Rick Johnson）說：「人們好像忘記了如何在雨中駕駛。」他和WSDOT發言人芭芭拉·拉博（Barbara LaBoe）表示，如果司機遵循常識規則和法律規定，與天氣有關的事故可能會減少。