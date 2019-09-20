第38屆溫哥華國際電影節月底展開 影迷可欣賞數百部電影

電影《世.明》的導演王瓔(左) 及製片宿建平(右) 與另一電影製片和導演Andy Chu (中) 合攝。

(溫哥華消息)溫哥華國際電影節(Vancouver International Film Festival) 最近舉行新聞發佈會，宣佈今年電影節詳情。

溫哥華國際電影節是溫哥華市一年一度的盛事，今年的溫哥華國際電影節已是第38屆了，將於9月26日至10月11日， 一連十六天舉行，放映來自世界各地的數百部電影，包括劇情片、紀錄片和短片等。而在亞洲電影中，華語電影及中國主題電影共有以下十八部，分別來自中國、香港、台灣及新加坡等地區:

中國電影

電影名稱 導演 公映日期 氣球 (Balloon) 萬瑪才旦 9月28日和10月1日 春江水暖

(Dwelling in the Fuchun Mountain) 顧曉剛 9月26日和10月4日 時光機 (Our Time Machine) 孫揚

江松長 10月5日和6日 完美現在時 (Present, Perfect) 朱聲仄 10月6日和8日 風中有朵雨做的雲 (The Shadow Play) 婁燁 9月30日和10月1日 春潮 (Spring Tide) 楊荔鈉 10月8日和9日 活著唱著 (To Live to sing) 馬楠 10月2日和4日 漫游(Vanshing Days) 祝新 9月26日和10月3日 南方車站的聚會 (The Wild Goose Lake) 刁亦男 10月10日和11日

香港

電影名稱 導演 公映日期 迷航 (Lost Course) 啦華加 9月27日和29日 繼園台七號 (No.7 Cherry Lane) 楊凡 10月8日和10日 淪落人 (Still Human) 陳小娟 9月29日和10月5日

台灣

電影名稱 導演 公映日期 菠蘿蜜 (Boluomi) 廖克發

陳雪甄 10月9日和11日 野雀之詩(Wild Sparrow) 施立 10月8日和10日

新加坡

電影名稱 導演 公映日期 熱帶雨 (Wet Season) 陳哲藝 9月27日和28日

中國主題

電影名稱 導演 公映日期 Buddha in Africa (佛陀在非洲) Nicole Schafer 10月8日和10日 世.明 (The World is Bright) 王瓔 10月3日和9日

問參與選片的節目經理歐陽寶珠，選片有沒有特别標準，她表示: 「一般電影節都會選一些不太商業化的電影，像我在康城電影節看見《春江水暖》，覺得有候孝賢風格，於是選了這部電影。」

此外，由香港電影製作人楊凡導演的第一部動畫電影《繼園臺七號 》，是今屆溫哥華國際電影節的參展電影，這部電影已榮獲第76屆威尼斯國際電影節最佳劇本獎，不容錯過!

想知道更多有關第38屆溫哥華國際電影節詳情或訂票，可上網到www.viff.org 。(電影圖片提供：Vancouver International Film Festival)