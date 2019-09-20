第38屆溫哥華國際電影節月底展開 影迷可欣賞數百部電影

(溫哥華消息)溫哥華國際電影節(Vancouver International Film Festival) 最近舉行新聞發佈會，宣佈今年電影節詳情。
溫哥華國際電影節是溫哥華市一年一度的盛事，今年的溫哥華國際電影節已是第38屆了，將於9月26日至10月11日， 一連十六天舉行，放映來自世界各地的數百部電影，包括劇情片、紀錄片和短片等。而在亞洲電影中，華語電影及中國主題電影共有以下十八部，分別來自中國、香港、台灣及新加坡等地區:
中國電影
|電影名稱
|導演
|公映日期
|氣球 (Balloon)
|萬瑪才旦
|9月28日和10月1日
|春江水暖
(Dwelling in the Fuchun Mountain)
|顧曉剛
|9月26日和10月4日
|時光機 (Our Time Machine)
|孫揚
江松長
|10月5日和6日
|完美現在時 (Present, Perfect)
|朱聲仄
|10月6日和8日
|風中有朵雨做的雲 (The Shadow Play)
|婁燁
|9月30日和10月1日
|春潮 (Spring Tide)
|楊荔鈉
|10月8日和9日
|活著唱著 (To Live to sing)
|馬楠
|10月2日和4日
|漫游(Vanshing Days)
|祝新
|9月26日和10月3日
|南方車站的聚會 (The Wild Goose Lake)
|刁亦男
|10月10日和11日
香港
|電影名稱
|導演
|公映日期
|迷航 (Lost Course)
|啦華加
|9月27日和29日
|繼園台七號 (No.7 Cherry Lane)
|楊凡
|10月8日和10日
|淪落人 (Still Human)
|陳小娟
|9月29日和10月5日
台灣
|電影名稱
|導演
|公映日期
|菠蘿蜜 (Boluomi)
|廖克發
陳雪甄
|10月9日和11日
|野雀之詩(Wild Sparrow)
|施立
|10月8日和10日
新加坡
|電影名稱
|導演
|公映日期
|熱帶雨 (Wet Season)
|陳哲藝
|9月27日和28日
中國主題
|電影名稱
|導演
|公映日期
|Buddha in Africa (佛陀在非洲)
|Nicole Schafer
|10月8日和10日
|世.明 (The World is Bright)
|王瓔
|10月3日和9日
問參與選片的節目經理歐陽寶珠，選片有沒有特别標準，她表示: 「一般電影節都會選一些不太商業化的電影，像我在康城電影節看見《春江水暖》，覺得有候孝賢風格，於是選了這部電影。」
此外，由香港電影製作人楊凡導演的第一部動畫電影《繼園臺七號 》，是今屆溫哥華國際電影節的參展電影，這部電影已榮獲第76屆威尼斯國際電影節最佳劇本獎，不容錯過!
想知道更多有關第38屆溫哥華國際電影節詳情或訂票，可上網到www.viff.org 。(電影圖片提供：Vancouver International Film Festival)