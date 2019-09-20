羅君愷律師專欄 –交通違規罰單指南

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所有汽車駕駛人士都不可避免接收過任何交通違規罰單；隨著在交通黑點和街道上安裝新的監控技術（交通監視攝像系統），司機們接收違規罰單可能性只會增加。罰單後果包括罰款金額一般在一百零六元到三百五十元美元之間，最嚴重的交通違規可能會高達一萬元。保險公司會將這些信息保存在他們的記錄中，以增加您的保險費，這需要數年才能糾正。違反交通法規的駕駛人通常因違反某些交通規則而收到罰單，例如超速行駛，沒有停止在停車標誌處，以及駕駛人引發意外發生。警察或州警可發出違規罰單；當交通監視系統發現交通違規行為時，也可以通過郵件發送罰單。

罰單可分移動違規或非移動違規。移動違規罰單將由執法人員親自簽發；違規行為可包括超速駕駛和違反停車標誌。移動違規罰單將記錄在您的保險記錄中，以提高您未來保險費率。非移動違規罰單可包括錯誤停車、無安全帶、過期執照標籤，和自動攝像系統發出的違反停車標誌及超速駕駛罰單。

事實是，任何警察發布交通違法行為都是帶有很多工作。一位坦率警察曾告訴我，他不喜歡引發交通違規罰單，因為準備和記錄需要花費很多時間。有了這種見解，請記住一點： 如果執法官員引發交通違規罰單，必然駕駛人出現了明顯的交通違規行為。華盛頓州政府關心所有行人和駕駛人安全福利，這將導致加強執法人員在道路上的持續監控，增加違規罰單數量。

當駕駛人收到交通違規罰單時，可有一些法律選擇權益；如果駕駛人做出正確選擇，則可能會顯著降低罰款。除了直接支付巨額罰款外，所有駕駛人都有資要求: 1‧緩解，2‧延期，或 3‧法庭爭議。

緩解：如果駕駛人願意出庭或寫信解釋違規事故原因，甚至承認錯誤，罰款將大大減少。緩解法規對處理非移動違規罰單非常有效。當然，一切都必須誠實地交待及不可誇張或撒謊。

我曾經收過一張停車票，通過緩解寫信解釋並承認錯誤停車，法官回信將我罰款從四十五元減到十五元。另有一次，自動監視系統發給我一張不停紅燈罰單，法官通過緩解從一百二十五元減到七十五元。

但請記住，前述罰單是非移動違規，沒有保險記錄。如果使用緩解法規減輕移動違規，您的罰款可能會減少，但會有保險記錄。

延期：如果您有一個優秀駕駛記錄，您有資格親自上法庭要求法官使用此選項。延期法規允許每七年使用一次，並且必須支付約一百六十美元延期費；好處是當前交通違規罰單將在一年後被完全解僱。

如果在那一年內有第二次交通違規，延期法規將被廢除，第一次罰單將與第二次罰單一起聚積。駕駛人將需要處理兩張罰單，以及面對累積的保險費。

法庭爭議：這個選項最好由熟悉交通法庭專業人士處理 – 律師。如果駕駛人沒有出庭經驗，應該避免法庭爭議。

很多人可能會認為他們受到官方不公平對待並因此自我上法庭，但卻發現交通違法行為已被警方詳細記錄，官方起訴受到現有交通法律保護，法律堅定支持駕駛人犯錯。結果，司機不由自主地支付高額罰款，導致支付更高保險費，更不用說在法庭上遭受尷尬。

律師對法庭系統有專業的認識，會節省當事人的時間，甚至預測交通違規罰單最終罰款金額和法律後果。律師價值在於為您節省時間和擔憂。

律師可用各種不同策略部署罰單，駕駛人必了解律師策略消耗多少時間及最終費用。一些律師策略可需超過半年時間在法庭上匿伏適當機會去完全解決違規罰單，但律師費可能較高；另有一些律師將通過與檢察官辯訴合作來處理，將違規罰單修改為非移動違規罰單，在法庭上能迅即完成程序。我喜歡部署後者策略，從頭到尾在兩個月內用相同費用，達到避免支付更高保險費的結果。

所有駕駛人都帶有不同駕駛歷史，不同市政府對交通違規行為有不同處理方式；在選擇您法律權益前，必須考慮許多個人因素才能產生有利的結果。我在這裡寫的僅僅是為了提供一般法律行走途徑和知識，絕不是最終個人解決方案；在行使您權利之前，請仔細評估個人因素然後才付諸實施。如果您有任何疑問，請找當地律師，他可提供免費諮詢以分析您情況並為您作有效法律代表。

作者簡介：

羅君愷律師十五歲自香港到愛爾蘭及美國留學，先後獲得四所美國知名大學的學位，其中包括西雅圖大學法律博士及華盛頓大學高級稅務法律學位，曾任國土安全部及郡縣檢查官。身為美國華人的羅律師，親身感受過申請移民手續時所面對的種種困難和障礙，他通曉移民各種不同的挫折和處境，因此致力於協助華人辦理移民手續。如有任何關於移民法例的問題，請致電 (425) 448-1230 與羅律師聯絡和相討，或到網址 www.bettercallkwan.com 查詢。